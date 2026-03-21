Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
niebla
Domingo:
Mín  18°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / MERCADO

Cámara Inmobiliaria alerta sobre riesgos de intervención del Estado en precios de alquileres

La gremial advierte que cambios en las reglas del mercado podrían afectar la oferta de viviendas, la inversión y la seguridad jurídica

21 de marzo de 2026 10:30 hs
20250903 Vista de la ciudad de Montevideo, edificios, apartamentos, mercado inmobiliario, real estate, venta, alquileres, vivienda promovida, inmuebles.
Foto: Inés Guimaraens

La CIU advirtió que ambas medidas “introducen señales que pueden impactar negativamente en la oferta de vivienda, la inversión y el acceso al mercado inmobiliario”, en un contexto donde el país enfrenta desafíos estructurales en materia habitacional.

Respecto a la propuesta de regulación de precios de alquileres, la Cámara señaló que avanzar hacia esquemas de fijación o condicionamiento de precios “implica un cambio estructural en el funcionamiento del mercado, pasando de un sistema basado en oferta y demanda a uno intervenido por el Estado”.

Más noticias

Proponen eliminar los monoambientes, la tipología en crecimiento que ya supera las 2.200 unidades construidas

El efecto de fijar topes a los alquileres en Uruguay: referentes del sector inmobiliario analizan cómo puede impactar en precios, oferta e inversión

Además, recordó que la evidencia internacional muestra que este tipo de políticas “tienden a generar efectos adversos, tales como la contracción de la oferta, el desincentivo a la inversión, el deterioro del stock habitacional y la aparición de mercados informales”.

La institución también subrayó que introducir cambios en las reglas del mercado afecta la previsibilidad y la seguridad jurídica, aspectos considerados clave para la inversión, especialmente en un mercado uruguayo sostenido por pequeños y medianos propietarios.

Monoambientes

En relación con los monoambientes, la CIU indicó que la discusión no debería centrarse en “valoraciones subjetivas sobre la forma de habitar”, sino en criterios técnicos y evidencia demográfica. La gremial recordó que Uruguay cuenta con un marco normativo que establece estándares de habitabilidad, y que este tipo de viviendas responde a la demanda de jóvenes, estudiantes, adultos mayores y hogares unipersonales.

La experiencia internacional, según la CIU, muestra que las economías desarrolladas no eliminan la vivienda compacta, sino que la regulan e integran como parte de una oferta diversa. Restringir esta tipología, advirtieron, podría derivar en “una menor diversidad de opciones, reducción de la oferta y mayor presión sobre los precios en otros segmentos del mercado”.

Por último, la Cámara enfatizó que la problemática habitacional requiere un abordaje integral, centrado en “la generación de mayor oferta, la mejora de las condiciones de acceso al crédito, la planificación urbana y el fortalecimiento de instrumentos que incentiven la inversión”.

Las más leídas

Rotura de vidrios de autos en parques, barrios céntricos y costeros de Montevideo: el "cambio de patrón" que deja ver un problema social de fondo

Murió Chuck Norris y la familia pide "mantener las causas en privado": el comunicado oficial

Las proyecciones de Metsul para otoño 2026: temperaturas por encima de lo normal y posible regreso de El Niño

Oddone: "Hay una probabilidad bastante elevada de revisar a la baja el crecimiento previsto para 2026"

Temas

alquileres Inmuebles Cámara Inmobiliaria Uruguaya MONOAMBIENTES

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos