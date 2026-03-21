Cámara Inmobiliaria alerta sobre riesgos de intervención del Estado en precios de alquileres

La Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU) expresó su preocupación por iniciativas legislativas recientes que podrían impactar en el mercado : la eventual modificación de la superficie de los monoambientes y, por otro, la regulación de precios de los alquileres, ambas propuestas manejadas por el senador del Frente Amplio, Gustavo González.

La CIU advirtió que ambas medidas “introducen señales que pueden impactar negativamente en la oferta de vivienda, la inversión y el acceso al mercado inmobiliario”, en un contexto donde el país enfrenta desafíos estructurales en materia habitacional.

Respecto a la propuesta de regulación de precios de alquileres, la Cámara señaló que avanzar hacia esquemas de fijación o condicionamiento de precios “implica un cambio estructural en el funcionamiento del mercado, pasando de un sistema basado en oferta y demanda a uno intervenido por el Estado”.

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Además, recordó que la evidencia internacional muestra que este tipo de políticas “tienden a generar efectos adversos, tales como la contracción de la oferta, el desincentivo a la inversión, el deterioro del stock habitacional y la aparición de mercados informales”.

La institución también subrayó que introducir cambios en las reglas del mercado afecta la previsibilidad y la seguridad jurídica, aspectos considerados clave para la inversión, especialmente en un mercado uruguayo sostenido por pequeños y medianos propietarios.

Monoambientes

En relación con los monoambientes, la CIU indicó que la discusión no debería centrarse en “valoraciones subjetivas sobre la forma de habitar”, sino en criterios técnicos y evidencia demográfica. La gremial recordó que Uruguay cuenta con un marco normativo que establece estándares de habitabilidad, y que este tipo de viviendas responde a la demanda de jóvenes, estudiantes, adultos mayores y hogares unipersonales.

La experiencia internacional, según la CIU, muestra que las economías desarrolladas no eliminan la vivienda compacta, sino que la regulan e integran como parte de una oferta diversa. Restringir esta tipología, advirtieron, podría derivar en “una menor diversidad de opciones, reducción de la oferta y mayor presión sobre los precios en otros segmentos del mercado”.

Por último, la Cámara enfatizó que la problemática habitacional requiere un abordaje integral, centrado en “la generación de mayor oferta, la mejora de las condiciones de acceso al crédito, la planificación urbana y el fortalecimiento de instrumentos que incentiven la inversión”.