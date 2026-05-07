"Quiero ser inequívoca al respecto: esto no es el SARS-CoV-2. Esto no es el inicio de una pandemia de covid-19. Se trata de un brote que estamos observando en un barco", señaló Maria van Kerkhove, directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS.
La OMS afirma que el brote de hantavirus no marca el inicio de una pandemia, tras confirmarse 5 casos en el crucero que se dirige a España
"Esto no es covid, esto no es influenza; se propaga de una manera muy, muy diferente", dijo Maria van Kerkhove, directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS