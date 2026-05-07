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La OMS afirma que el brote de hantavirus no marca el inicio de una pandemia, tras confirmarse 5 casos en el crucero que se dirige a España

"Esto no es covid, esto no es influenza; se propaga de una manera muy, muy diferente", dijo Maria van Kerkhove, directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS

7 de mayo de 2026 12:14 hs
https://www.bbc.com/mundo/articles/cvgzez14j6yo
Getty Images
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este jueves que el brote de hantavirus detectado en un crucero no indica el inicio de una pandemia.

"Quiero ser inequívoca al respecto: esto no es el SARS-CoV-2. Esto no es el inicio de una pandemia de covid-19. Se trata de un brote que estamos observando en un barco", señaló Maria van Kerkhove, directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS.

"Esto no es covid, esto no es influenza; se propaga de una manera muy, muy diferente", agregó.

Las autoridades sanitarias investigan activamente un brote de hantavirus detectado entre pasajeros de un crucero que partió el 1 de abril de Ushuaia (Argentina).

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FUENTE: BBC

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