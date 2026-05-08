Condenaron a una mujer investigada en la causa del túnel de Ciudad Vieja por armas, drogas y municiones

La Justicia condenó este viernes a una mujer por suministro de drogas y tráfico interno de armas en el marco de una investigación sobre el intento de robo a un banco en Ciudad Vieja descubierto en febrero, cuando la Policía desarticuló una banda que había excavado un túnel de aproximadamente 200 metros conectado al sistema de alcantarillado.

La defensa, liderada por los abogados Marcelo Frioni y Rodrigo Rey , sostuvo que la imputada “ no tenía ninguna relación ” con la hipótesis del túnel y destacó el acuerdo alcanzado mediante proceso abreviado.

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La sentencia fue dictada por la jueza letrada de Crimen Organizado de segundo turno suplente, Gabriela Azpiroz , durante una audiencia realizada durante esta jornada en Montevideo.

Según el fallo judicial, la mujer fue condenada como autora penalmente responsable de “un delito continuado previsto en el artículo 34 del decreto ley 14.294 en la modalidad de suministro oneroso de sustancias estupefacientes prohibidas en reiteración real con un delito de tráfico interno de armas y municiones”.

La mujer recibió una pena de dos años y seis meses de penitenciaría, con descuento del tiempo de detención y medidas cautelares ya cumplidas.

Además, la resolución dispuso el decomiso de dinero, celulares, un chaleco antibalas, cámaras de videovigilancia, un dron, cuadernos de anotaciones y otros objetos incautados durante la investigación. También ordenó la destrucción de cartuchos y la remisión de las sustancias incautadas a la Junta Nacional de Drogas.

El caso del túnel en Ciudad Vieja

La causa está vinculada a la investigación por el intento de robo a un banco en Ciudad Vieja descubierto en febrero, cuando la Policía desarticuló una banda que había excavado un túnel de aproximadamente 200 metros conectado al sistema de alcantarillado. En aquel operativo fueron detenidas 11 personas, entre ellas ciudadanos uruguayos, brasileños y paraguayos, y los investigadores manejaron la hipótesis de una posible vinculación con el grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC).

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Con el avance de la investigación, el Ministerio del Interior confirmó luego que el objetivo del plan era el banco BBVA de Ciudad Vieja. Uno de los elementos que permitió llegar a esa conclusión fue que uno de los imputados brasileños había abierto un cofre fort en esa sucursal meses antes del hallazgo del túnel.

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La investigación también determinó que dos de los imputados brasileños tenían antecedentes en robos similares en Fortaleza y San Pablo bajo la modalidad de excavación de túneles, hechos asociados al PCC.

La postura de la defensa

Durante la audiencia, Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la mujer respecto al delito de porte y tenencia de armas de fuego con signos identificatorios suprimidos o alterados.

El abogado defensor Rodrigo Rey afirmó que “estamos conformes con la decisión a la que estratégicamente hemos arribado por proceso abreviado, entre múltiples razones, porque la figura seleccionada, además de cuadrar típicamente en el art. 34, habilita con la legislación vigente a cumplir el mandato constitucional de rehabilitación y permite la redención de pena”.

El defensor también destacó “la celeridad, eficacia y objetividad de la Fiscalía liderada por la Dra. Romano, a pesar de que naturalmente nuestros intereses estén procesalmente enfrentados”.

Rey sostuvo además que “desde un primer momento quedó claro que nuestra defendida no tenía ninguna relación con la hipótesis que suscita mayor interés público, que es justamente el túnel”.

“Debemos recordar que la causa permanece reservada y es lo único que podemos decir respecto a la situación procesal de nuestra clienta”, cerró el abogado.