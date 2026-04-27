La forma en que Leonardo Fernández sufrió este domingo desde Madrid una nueva derrota de Peñarol por el Torneo Apertura

Leonardo Fernández continúa en Madrid haciendo los primeros ejercicios de fisioterapia luego de lo que fue, el martes de la semana pasada, su operación de ligamentos cruzados de su rodilla derecha por lo que no podrá volver a las canchas con Peñarol por entre seis y nueve meses.

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El media punta carbonero fue intervenido quirúrgicamente por una eminencia en la materia como el Dr. Manuel Leyes, quien ya intervino a Nahuel Herrera hace menos de un mes del hombro derecho, y que hizo lo propio con las rodillas de Zinedine Zidane, Luka Modric, Jude Bellingham, Éder Militao, Thibaut Courtois, todos de Real Madrid, y también a Luis Suárez de su rodilla derecha.

Leonardo Fernández admitió este domingo que aún no sabe cuándo podrá volver a Montevideo, debido a que el propio Leyes debe darle el visto bueno para que, tras su operación, pueda subirse a un avión, sobre todo, teniendo en cuenta la despresurización que se experimenta en los vuelos.

Como informó el miércoles Referí, teniendo en cuenta el costo del pasaje de ida y vuelta en avión a Madrid, la estadía de 10 días en dicha ciudad para que continúe su recuperación haciendo fisioterapia antes de su regreso a Uruguay, y el costo de la intervención quirúrgica , Peñarol debe abonar unos US$ 37.000.

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Leonardo Fernández lo vio desde Madrid

El pasado viernes recibió la visita de un ex Peñarol, Walter Pandiani, quien dirige a Palencia de la Tercera división del fútbol de España.

El futbolista carbonero, vio este domingo desde su cama del hotel en Madrid, la derrota con Wanderers por 1-0 por el Torneo Apertura.

Leonardo Fernández lo sufrió a la distancia y vio como se acrecienta la crisis futbolística del equipo, que luego de que él no jugó más por lesión, no volvió a ganar.

"Siempre estamos juntos", escribió Leo mientras se mostraba viendo el partido en una laptop.