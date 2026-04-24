"Tenemos Leo para rato": el Rifle Pandiani visitó a Leonardo Fernández en España e ilusionó a los hinchas de Peñarol

Leonardo Fernández permanece en Madrid, España, realizando los primeros ejercicios de fisioterapia previo a su regreso a Montevideo previsto para la semana que viene, luego de haberse operado con éxito los ligamentos cruzados de su rodilla derecha.

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Lo operó una eminencia en la materia como el Dr. Manuel Leyes el pasado martes, quien ya intervino a Nahuel Herrera hace menos de un mes del hombro derecho, y que hizo lo propio con las rodillas de Zinedine Zidane, Luka Modric, Jude Bellingham, Éder Militao, Thibaut Courtois, todos de Real Madrid, y también a Luis Suárez de su rodilla derecha.

El futbolista carbonero se encuentra acompañado del dirigente Marcelo Solomita y de su representante Jorge Chijane.

Como informó el miércoles Referí, teniendo en cuenta el costo del pasaje de ida y vuelta en avión a Madrid, la estadía de 10 días en dicha ciudad para que comience a recuperarse haciendo fisioterapia antes de su regreso a Uruguay, y el costo de la intervención quirúrgica, Peñarol debe abonar unos US$ 37.000.

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En este monto no se tiene en cuenta ni el viaje ni la estadía del dirigente Marcelo Solomita, quien se pagó todo de su bolsillo, según precisó la citada fuente.

El saludo y la presencia del Rifle Pandiani

Leonardo Fernández recibió este viernes la visita de un ex Peñarol, como Walter "Rifle" Pandiani.

El Rifle está dirigiendo Palencia, en la Tercera división española desde hace algunos meses.

El exdelantero de los aurinegros y que tuvo un tremendo pasaje por Deportivo La Coruña, entre otros, estuvo este viernes junto a Leonardo Fernández y escribió un mensaje que fue devuelto por el futbolista de Peñarol.

"Tranquilos carboneros. El 10 está muy bien", comenzó escribiendo Pandiani.

Y continuó: "Tenemos Leo para rato".

rifle

Un rato más tarde, Leonardo Fernández le contestó agradeciéndole: "Crack, Rifle. Muchas gracias por venir y estar. Un placer compartir este rato!!!".