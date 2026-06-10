"Si hay que aplazar los tiempos para mejorar la capacitación, lo vamos a hacer": Lazo respondió a reclamo por nuevo sistema de aterrizaje en Carrasco

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo , se refirió al reclamo del senador Javier García por la demora en la implementación de un nuevo sistema de aterrizaje para el Aeropuerto Internacional de Carrasco , cuya puesta en marcha los controladores aéreos pidieron aplazar .

García convocó a la ministra al Parlamento, así como a las autoridades de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) y del aeropuerto para conocer las razones detrás de la postergación de la puesta en marcha del sistema ILS CAT III , que permitirá a las aeronaves aterrizar bajo condiciones de muy baja visibilidad .

Lazo sostuvo que no hay "ningún conflicto" con los controladores aéreos, cuya asociación emitió días atrás una circular para advertir que no estaban dadas las condiciones necesarias para implementar el sistema y reclamó por algunas medidas, como el ingreso de personal, mayores capacitaciones y la instalación de un radar de movimiento en superficie.

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"El senador García no tiene por qué saber, porque no está dentro del ministerio, no es su rol, que desde hace varias semanas que tenemos muchas horas de trabajo", sostuvo Lazo en una actividad en Maldonado por este tema, según consignó VTV Noticias.

Lazo, entonces, prefirió hablar de "diálogos" en vez de "conflicto" y aseguró que para poner en marcha este nuevo sistema es necesario que el "factor humano" esté convencido de la tarea que va a cumplir.

"Y eso requiere tiempo. Entonces, si hay que aplazar los tiempos de funcionamiento para mejorar la capacitación y para que todos estemos comprendiendo qué es lo que estamos haciendo, lo vamos a hacer", dijo la ministra.

"Tiene que estar absolutamente todo alineado para que salga", agregó.

Este lunes la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés), que nuclea a más de 360 aerolíneas, pidió a las autoridades uruguayas que implementen "a la brevedad posible" el nuevo sistema de aterrizaje en Carrasco.

En mayo la Dinacia había afirmado en un comunicado que el sistema estaba en condiciones de operar.