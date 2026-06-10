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"Si hay que aplazar los tiempos para mejorar la capacitación, lo vamos a hacer": Lazo respondió a reclamo por nuevo sistema de aterrizaje en Carrasco

"Tiene que estar absolutamente todo alineado para que salga", dijo la ministra de Defensa Nacional sobre el nuevo sistema de aterrizajes

10 de junio de 2026 19:39 hs
El senador Javier García y la ministra de Defensa, Sandra Lazo. Archivo

El senador Javier García y la ministra de Defensa, Sandra Lazo. Archivo

Fotos: Leonardo Carreño / FocoUy

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, se refirió al reclamo del senador Javier García por la demora en la implementación de un nuevo sistema de aterrizaje para el Aeropuerto Internacional de Carrasco, cuya puesta en marcha los controladores aéreos pidieron aplazar.

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"El senador García no tiene por qué saber, porque no está dentro del ministerio, no es su rol, que desde hace varias semanas que tenemos muchas horas de trabajo", sostuvo Lazo en una actividad en Maldonado por este tema, según consignó VTV Noticias.

Lazo, entonces, prefirió hablar de "diálogos" en vez de "conflicto" y aseguró que para poner en marcha este nuevo sistema es necesario que el "factor humano" esté convencido de la tarea que va a cumplir.

"Y eso requiere tiempo. Entonces, si hay que aplazar los tiempos de funcionamiento para mejorar la capacitación y para que todos estemos comprendiendo qué es lo que estamos haciendo, lo vamos a hacer", dijo la ministra.

"Tiene que estar absolutamente todo alineado para que salga", agregó.

Este lunes la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés), que nuclea a más de 360 aerolíneas, pidió a las autoridades uruguayas que implementen "a la brevedad posible" el nuevo sistema de aterrizaje en Carrasco.

En mayo la Dinacia había afirmado en un comunicado que el sistema estaba en condiciones de operar.

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