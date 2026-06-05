Polémica por nuevo aeropuerto en Rocha: organización pide cambiar ubicación por razones ambientales y solicita reunión a Yamandú Orsi

Si las cosas salen como están previstas, al final de la administración de Yamandú Orsi , el departamento de Rocha tendrá un nuevo aeropuerto cumpliéndose un viejo anhelo de autoridades y pobladores locales.

La iniciativa fue incluida al final de la discusión de la ley de presupuesto en el Senado y fue votada por todos los partidos políticos, que celebraron el acuerdo porque también permitía extender la concesión de la terminal de Laguna del Sauce en Maldonado.

Si bien el proyecto nació en consenso, la primera ubicación seleccionada –sobre la Ruta 10 ingresando por el camino al Caracol– está generando polémica por razones ambientales pero también por quedar más cerca de José Ignacio que de los principales balnearios y la ciudad de Rocha .

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El lugar queda entre las lagunas Garzón y de Rocha , dos áreas protegidas , un asunto que provocó reparos en la primera evaluación de los técnicos del Ministerio de Ambiente , pero también en la organización civil Lagunas Costeras que trabaja en la zona hace 23 años.

La Dirección Nacional de Aviación Civil (Dinacia) planteó que su impacto fuera considerado como B por Ambiente ya que tendrá “impactos ambientales moderados”, una categoría que exige la realización de un estudio sectorial.

Sin embargo, tal como informó Búsqueda, el Área de Evaluación Ambiental (AEA) no compartió la propuesta y sugirió que fuera categoría C, por entender que los impactos ambientales negativos serán “significativos”. Esta categoría exige, a su vez, un estudio completo y no sectorial.

El trámite, según revisó El Observador, aún no ha concluido ya que Ambiente le dio vista a la Dinacia.

Los técnicos mencionaron que la ubicación propuesta queda en un enclave entre dos áreas protegidas, pero también dentro de los Bañados del Este, una de las dos reservas de biósfera de la Unesco designadas en Uruguay. “Las áreas de aproximación y rutas de vuelo se extienden más allá del predio del proyecto, pudiendo generar impactos ambientales negativos significativos, efectos de colisión a las aves y disturbios a la fauna por aumento de la presión sonora”, expresa el informe técnico.

Argumentos similares maneja la fundación Lagunas Costeras, que en un comunicado pidió reubicar el aeropuerto y propuso como alternativa que se construya en el Aeroclub de Rocha, sobre la Ruta 9 pasando la capital.

“Rocha necesita mejorar su conectividad, fortalecer su desarrollo turístico y ampliar sus oportunidades económicas. El problema no es el aeropuerto; el problema es dónde se pretende construirlo”, señaló el presidente de la fundación, Luis Castelli.

La organización –que también le pidió una audiencia al presidente Yamandú Orsi– sostiene que la instalación de infraestructura en esa zona implicaría una transformación territorial significativa dado que un aeropuerto no supone únicamente una pista sino que requiere accesos, iluminación, estacionamientos, servicios, circulación vehicular, abastecimiento de combustible, hangares e infraestructura complementaria.

“En un sistema costero-lagunar frágil, esos impactos pueden extenderse más allá del predio específico y modificar la dinámica ambiental y territorial del entorno”, afirman.

El grupo también pidió al CURE que se pronuncie sobre la ubicación propuesta.

A su entender, la localización propuesta resulta especialmente sensible porque se ubica en el corredor ecológico existente entre dos áreas protegidas, una zona de circulación de aves residentes y migratorias, humedales costeros y ecosistemas de alto valor ambiental.

Además del impacto ambiental, la organización plantea que corresponde analizar si la ubicación costera actualmente considerada es la “más eficiente para integrar al conjunto del territorio”.

En ese sentido, señala que la ubicación del Aeroclub podría permitir una mejor articulación con los principales destinos turísticos del departamento como La Paloma, La Pedrera, Cabo Polonio, Valizas, Aguas Dulces, Punta del Diablo, La Coronilla y Chuy.

La organización reclamó que la evaluación ambiental incluya una comparación rigurosa de alternativas de localización, con criterios ambientales, territoriales, económicos y de conectividad. A su entender, una decisión de esta escala requiere demostrar técnicamente que el sitio elegido es la mejor opción disponible y que no existen alternativas de menor impacto. “Un aeropuerto puede ser una oportunidad para Rocha, pero no si se instala en uno de los corredores ecológicos más sensibles del litoral atlántico uruguayo”, afirman.

Lo ideal, lo bueno y las concreciones

Según supo El Observador, la propuesta del aeroclub fue analizada –y descartada– junto a otras dos ubicaciones que se propusieron inicialmente: un predio de Defensa a unos 500 metros de la intersección de las rutas 15 y 10 rumbo a la laguna de Rocha, y un campo conocido como “Los Silos” sobre el arroyo Rocha.

En la documentación presentada ante Ambiente, se señala que el aeródromo incluirá una terminal para 50 pasajeros con circulación diferenciada, hangares, estacionamiento vehicular y una pista de 1.350 m y de hasta 1.600 en futuras ampliaciones. La operación prevé unos 2.000 pasajeros y 1.000 movimientos anuales.

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, dijo a El Observador que el aeropuerto es una “apuesta estratégica” al desarrollo del departamento. “Nuestra prioridad es que se concrete donde sea”, expresó.

El jerarca reconoció que le parece mejor si es “más próximo a Rocha” y planteó que una opción alternativa que está arriba de la mesa –aunque hay que ver si cumple las condiciones– es en unos campos que están próximos a la ruta 9 sobre el camino al Caracol.

Por último, dijo que no creía que el tema ambiental fuera un impedimento en cualquiera de los dos lugares y pidió que “lo ideal no sea enemigo de lo bueno y nos quedemos sin nada”.