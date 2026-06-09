El sistema que permitiría aterrizar aviones con niebla en Carrasco sigue sin operar por oposición sindical y llega al Parlamento

El senador Javier García convocará al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) , a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) y al concesionario del Aeropuerto Internacional de Carrasco para analizar la demora en la puesta en funcionamiento del sistema de aterrizaje instrumental de categoría III (ILS CAT III) , una tecnología considerada clave para mejorar la operativa aérea en condiciones de baja visibilidad.

La convocatoria surge en medio del conflicto que mantienen las autoridades aeronáuticas con el sindicato de controladores aéreos , que cuestiona las condiciones para implementar el sistema y ha impedido hasta el momento su entrada en operación, pese a que la infraestructura fue instalada y validada técnicamente meses atrás.

García recordó que la incorporación de esta tecnología fue impulsada durante su gestión al frente del Ministerio de Defensa y la definió como una obra estratégica para el país .

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"El país logró concretar una inversión clave que coloca al Aeropuerto de Carrasco entre los más avanzados de la región en materia tecnológica. Sin embargo, resulta incomprensible que un sistema ya instalado y operativo continúe sin utilizarse debido a un conflicto sindical ", afirmó el legislador.

El senador sostuvo además que la conectividad aérea es un componente fundamental para el desarrollo económico, el turismo, la logística y la inserción internacional de Uruguay. En ese sentido, recordó que en años anteriores algunas compañías aéreas habían advertido sobre la posibilidad de reducir o retirar operaciones debido a la ausencia de este tipo de tecnología.

"Hoy volvemos a enfrentar una situación que perjudica una actividad estratégica para Uruguay. Ya existen advertencias de líneas aéreas y el país no puede permitirse que un avance de esta magnitud permanezca sin utilizar por razones ajenas al interés general", agregó.

Reclamo de IATA y diferencias con los controladores

La convocatoria de García se produce pocos días después de que la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), que reúne a más de 360 aerolíneas, solicitara formalmente a las autoridades uruguayas implementar "a la brevedad posible" el sistema ILS CAT III.

El pedido fue enviado mediante una carta, a la que accedió El Observador, y está dirigida al director de Dinacia, Alejandro Trujillo, con copia a los ministerios de Defensa, Transporte y Turismo, además de autoridades aeroportuarias.

La organización argumentó que la proximidad de la temporada invernal vuelve especialmente relevante contar con esta tecnología, ya que permite operar en condiciones meteorológicas adversas y reduce cancelaciones, desvíos y demoras provocadas por niebla o baja visibilidad.

Desde el sindicato de controladores aéreos, sin embargo, dijeron a El Observador que todavía no están dadas las condiciones para su implementación. Entre sus principales objeciones figura la ausencia de un radar de movimiento en superficie o un sistema equivalente para operaciones de muy baja visibilidad, además de reclamos por falta de personal operativo y capacitación incompleta para algunos funcionarios.

Dinacia, por su parte, anunció semanas atrás la postergación de la puesta en marcha hasta el 15 de junio como una medida preventiva para garantizar que los aspectos procedimentales y humanos estén plenamente consolidados antes de habilitar el sistema.

Qué cambia con el ILS CAT III

El nuevo sistema permitirá asistir aproximaciones y aterrizajes mediante ayudas instrumentales de alta precisión cuando las condiciones de visibilidad sean extremadamente reducidas.

Actualmente el Aeropuerto de Carrasco opera bajo la categoría ILS CAT I. Con la nueva tecnología podrá hacerlo también bajo los estándares CAT II y CAT III, ampliamente utilizados en algunos de los principales aeropuertos del mundo.

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Según había informado anteriormente la terminal aérea, el equipamiento instalado es de origen francés y utiliza tecnología similar a la empleada en aeropuertos como el JFK de Nueva York, el Charles de Gaulle de París y Schiphol de Ámsterdam.

La implementación requirió obras de gran porte en las pistas, incluyendo la instalación de 290 luces LED, la renovación de kilómetros de cableado de balizamiento, trabajos de repavimentación y la incorporación de nuevas radioayudas alimentadas por una estación meteorológica avanzada con sensores distribuidos a lo largo de la pista principal.

García adelantó que la convocatoria parlamentaria buscará esclarecer las razones de la demora, identificar responsabilidades y conocer los plazos previstos para que el sistema comience a operar plenamente. Según señaló, el objetivo es evitar que una inversión estratégica para la aviación uruguaya continúe sin utilizarse mientras persisten advertencias de aerolíneas y se aproxima la temporada de mayores desafíos meteorológicos.