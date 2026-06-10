Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Las Palmas, el equipo de Jeremía Recoba, el hijo del Chino Recoba, se quedó en la puerta y sin posibilidades de ascender a LaLiga de España

Los canarios fueron eliminados este miércoles en el encuentro de vuelta contra Málaga y deberán esperar al menos un año más en Segunda división

10 de junio de 2026 19:40 hs
Jeremía Recoba y su festejo en Las Palmas tras ganarle a Cádiz

Jeremía Recoba y su festejo en Las Palmas tras ganarle a Cádiz

Las Palmas

Unión Deportiva Las Palmas, el equipo al cual defiende el uruguayo Jeremía Recoba, hijo del Chino Recoba, se quedó sin chances de ascender a LaLiga de España luego de que este miércoles igualara 1-1 ante Málaga como visitante en La Romareda.

El partido de ida disputado el pasado fin de semana en las Islas Canarias, terminó con victoria de visitante de los andaluces por 1-0 y así dieron un paso tremendo para poder acceder a las finales del playoffs por otro de de los ascensos.

Vale recordar que, lamentablemente, Jeremía Recoba no pudo jugar muchos partidos en la Segunda división española.

20251012 Jeremía Recoba salió con un fuerte dolor en una de sus rodillas en el partido entre Las Palmas y Granada
Jeremía Recoba salió con un fuerte dolor en una de sus rodillas en el partido entre Las Palmas y Granada

Jeremía Recoba salió con un fuerte dolor en una de sus rodillas en el partido entre Las Palmas y Granada

Es que el pasado 12 de octubre se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha,y desde ese día no volvió a jugar con su equipo.

Ignacio Ruglio le bajó el pulgar a Diego Aguirre por su primer refuerzo pedido para Peñarol en el segundo semestre, y le explicó por qué

La AUF compartió el audio y video del VAR por las expulsiones de Lucas Ferreira y Matías Arezo en el partido que Peñarol perdió ante Central Español en la hora por el Torneo Intermedio

Como informó Referí, la operación del futbolista fue todo un éxito y él le agradeció vía sus redes sociales a su médico.

20251028 Jeremía Recoba fue operado de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha
Jeremía Recoba fue operado de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha

Jeremía Recoba fue operado de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha

El 4 de noviembre pasado fue dado de alta del hospital y allí comenzó una nueva etapa en su recuperación.

A menos de un mes de la operación, el 26 de ese mes, Jeremía Recoba, comenzó a hacer ejercicios para su evolución.

Otro año más en Segunda división

Unión Deportiva Las Palmas comenzó ganando de visitante y de entrada, este miércoles en La Romareda ante Málaga, igualando transitoriamente la eliminatoria.

Jesé puso en ventaja a los canarios que celebraron con todo.

No obstante, Muñoz alcanzó el empate sobre los 69 minutos, y así terminó el encuentro.

De esta manera, Málaga podrá jugar la final del playoff por el tercer ascenso a LaLiga de España, y jugará partidos de ida y de vuelta ante Almería. Solo uno podrá festejar.

Las más leídas

Referí en Playa del Carmen: así fue la llegada de la selección uruguaya al Mundial 2026, con una ceremonia maya y la bienvenida del hotel

Peñarol 89-84 Aguada: el aurinegro se hizo fuerte en su casa, volvió a ganar y está 2-0 arriba en la serie final de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Ignacio Ruglio le bajó el pulgar a Diego Aguirre por su primer refuerzo pedido para Peñarol en el segundo semestre, y le explicó por qué

Ceremonia inaugural del Mundial 2026: cuándo y dónde es, qué se sabe del show y por dónde verla

Temas

Jeremía Recoba Chino Recoba Las Palmas LaLiga de España rotura de ligamentos Málaga

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos