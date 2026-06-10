Las Palmas, el equipo de Jeremía Recoba, el hijo del Chino Recoba, se quedó en la puerta y sin posibilidades de ascender a LaLiga de España

Unión Deportiva Las Palmas, el equipo al cual defiende el uruguayo Jeremía Recoba , hijo del Chino Recoba, se quedó sin chances de ascender a LaLiga de España luego de que este miércoles igualara 1-1 ante Málaga como visitante en La Romareda.

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El partido de ida disputado el pasado fin de semana en las Islas Canarias, terminó con victoria de visitante de los andaluces por 1-0 y así dieron un paso tremendo para poder acceder a las finales del playoffs por otro de de los ascensos.

Vale recordar que, lamentablemente, Jeremía Recoba no pudo jugar muchos partidos en la Segunda división española.

Es que el pasado 12 de octubre se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, y desde ese día no volvió a jugar con su equipo.

Jeremía Recoba salió con un fuerte dolor en una de sus rodillas en el partido entre Las Palmas y Granada

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Como informó Referí, la operación del futbolista fue todo un éxito y él le agradeció vía sus redes sociales a su médico.

20251028 Jeremía Recoba fue operado de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha Jeremía Recoba fue operado de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha

El 4 de noviembre pasado fue dado de alta del hospital y allí comenzó una nueva etapa en su recuperación.

A menos de un mes de la operación, el 26 de ese mes, Jeremía Recoba, comenzó a hacer ejercicios para su evolución.

Otro año más en Segunda división

Unión Deportiva Las Palmas comenzó ganando de visitante y de entrada, este miércoles en La Romareda ante Málaga, igualando transitoriamente la eliminatoria.

Jesé puso en ventaja a los canarios que celebraron con todo.

No obstante, Muñoz alcanzó el empate sobre los 69 minutos, y así terminó el encuentro.

De esta manera, Málaga podrá jugar la final del playoff por el tercer ascenso a LaLiga de España, y jugará partidos de ida y de vuelta ante Almería. Solo uno podrá festejar.