Drama por Jeremía Recoba en Las Palmas: "Puede tener el cruzado roto de su rodilla"

Jeremía Recoba salió con un fuerte dolor en una de sus rodillas en el partido entre Las Palmas y Granada

El delantero uruguayo de Las Palmas de la Segunda división española, Jeremía Recoba "Recobita", como ya le dicen en ese país, padece una lesión grave en su rodilla derecha y deberá pasar por el quirófano según informa el diario español Las Provincias.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Y agrega: "A tenor de las primeras exploraciones, el diagnóstico no es nada halagüeño y se estima que tenga 'roto el cruzado' de la citada articulación".

"Hay que esperar, para que sea observado y se determina con el máximo grado de precisión", informaron desde el club.

Este tipo de contratiempos son considerados "graves" y dejaría al '9' de Las Palmas fuera de las canchas entre seis y ocho meses.

AMISTOSO ¿A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán este lunes por el segundo amistoso de fecha FIFA de octubre en Malasia y dónde verlo?

FÚTBOL Con el notable logro de Luis Suárez de llegar a 600 goles, el recuerdo de cómo informó la prensa uruguaya y la española cuando Fernando Morena lo consiguió en 1982; mirá el video

Este sábado, el equipo amarillo logró un punto importante ante Granada tras igualar 0-0.

El delantero ex Nacional, de 22 años, fue suplente e ingresó a los 57 minutos en la visita al conjunto granadino por Iván Gil.

Tan solo 20 minutos después, en un lance fortuito y al borde del área, chocó con el arquero Iker de Granada, cayó al suelo y de inmediato se percató de la gravedad de la lesión.