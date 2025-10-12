Dólar
ESPAÑA

Drama por Jeremía Recoba en Las Palmas: "Puede tener el cruzado roto de su rodilla"

El exfutbolista de Nacional se lesionó de manera "grave" por lo que dicen los medios en España

12 de octubre 2025 - 13:12hs
Jeremía Recoba salió con un fuerte dolor en una de sus rodillas en el partido entre Las Palmas y Granada

FOTO: Antonio L Juárez/Diario La Provincia

El delantero uruguayo de Las Palmas de la Segunda división española, Jeremía Recoba "Recobita", como ya le dicen en ese país, padece una lesión grave en su rodilla derecha y deberá pasar por el quirófano según informa el diario español Las Provincias.

Y agrega: "A tenor de las primeras exploraciones, el diagnóstico no es nada halagüeño y se estima que tenga 'roto el cruzado' de la citada articulación".

Lo que sucedió con Jeremía Recoba

"Hay que esperar, para que sea observado y se determina con el máximo grado de precisión", informaron desde el club.

Este tipo de contratiempos son considerados "graves" y dejaría al '9' de Las Palmas fuera de las canchas entre seis y ocho meses.

Este sábado, el equipo amarillo logró un punto importante ante Granada tras igualar 0-0.

El delantero ex Nacional, de 22 años, fue suplente e ingresó a los 57 minutos en la visita al conjunto granadino por Iván Gil.

Tan solo 20 minutos después, en un lance fortuito y al borde del área, chocó con el arquero Iker de Granada, cayó al suelo y de inmediato se percató de la gravedad de la lesión.

Temas:

Jeremía Recoba Las Palmas Granada Nacional

