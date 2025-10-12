Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / FÚTBOL

Además de la AUF, Nacional fue el único club de los ocho en que jugó Luis Suárez, que lo felicitó por haber llegado a los 600 goles y ser cada vez más leyenda

Los tricolores repostearon un tuit de El Pistolero, pero el resto de las instituciones a las que defendió, por ahora no lo ha saludado

12 de octubre 2025 - 15:07hs
Luis Suárez en Nacional
Luis Suárez en Nacional Foto: Federico Gutiérrez.

Luis Suárez anotó un verdadero golazo este sábado por la noche para Inter Miami que goleó 4-0 a Atlanta United jugando como local en Fort Lauderdale, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, y de esa manera, siguió agrandando su leyenda, al llegar a 600 goles en su carrera.

Suárez, además, es el máximo goleador en la historia de la selección uruguaya con 69 goles. Nadie hizo más tantos que él con la celeste en el pecho.

La boca llena de gol, el sinónimo de Fernando Morena
FÚTBOL

Con el notable logro de Luis Suárez de llegar a 600 goles, el recuerdo de cómo informó la prensa uruguaya y la española cuando Fernando Morena lo consiguió en 1982; mirá el video

Uruguay ante República Dominicana
AMISTOSO

¿A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán este lunes por el segundo amistoso de fecha FIFA de octubre en Malasia y dónde verlo?

Con el correr de las horas, el propio Luis Suárez envió mensajes por sus 600 goles.

Lo hizo tanto en Instagram como en X (ex Twitter), como informó Referí.

No obstante ello, el único de los ocho clubes a los que defendió, que lo saludó por haberse convertido más aún en una leyenda del fútbol, fue Nacional, que escribió sobre un tuit suyo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1977383796476354633&partner=&hide_thread=false

Los otros siete clubes a los que defendió Luis Suárez, pasada la hora 15 de este domingo y ya noche en Europa, no saludaron al uruguayo.

Ni Groningen y Ajax de Holanda, ni Liverpool de Inglaterra, ni Barcelona y Atlético de Madrid de España, ni Gremio de Porto Alegre, ni el propio Inter Miami, en donde juega actualmente Luis Suárez, lo han saludado por sus 600 goles.

Temas:

Luis Suárez Nacional AUF Inter Miami Barcelona MLS Gremio Liverpool

Seguí leyendo

Las más leídas

El festejo de Luis Suárez ante Palmeiras
ESTADOS UNIDOS

Mirá el golazo de Luis Suárez para Inter Miami con el que hizo historia y llegó a los 600 goles en su carrera; así se desglosan sus tantos en los clubes y en la selección uruguaya

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el empate de Peñarol contra Miramar Misiones

Matías Arezo de Peñarol celebra su gol ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Miramar Misiones 2-2 Peñarol: un empate con sabor a derrota para el equipo de Diego Aguirre, pese a que igualó tras ir perdiendo 2-0 por el Torneo Clausura

Ignacio Laquintana
AMISTOSO

Uruguay vs Uzbekistán: día, hora y dónde ver a la celeste en el segundo amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos