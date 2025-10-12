Además de la AUF, Nacional fue el único club de los ocho en que jugó Luis Suárez, que lo felicitó por haber llegado a los 600 goles y ser cada vez más leyenda

Luis Suárez anotó un verdadero golazo este sábado por la noche para Inter Miami que goleó 4-0 a Atlanta United jugando como local en Fort Lauderdale, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, y de esa manera, siguió agrandando su leyenda, al llegar a 600 goles en su carrera.

Suárez, además, es el máximo goleador en la historia de la selección uruguaya con 69 goles. Nadie hizo más tantos que él con la celeste en el pecho.

En la jornada de este domingo, el primero en saludar al Pistolero fue la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

AMISTOSO ¿A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán este lunes por el segundo amistoso de fecha FIFA de octubre en Malasia y dónde verlo?

FÚTBOL Con el notable logro de Luis Suárez de llegar a 600 goles, el recuerdo de cómo informó la prensa uruguaya y la española cuando Fernando Morena lo consiguió en 1982; mirá el video

Con el correr de las horas, el propio Luis Suárez envió mensajes por sus 600 goles.

Lo hizo tanto en Instagram como en X (ex Twitter), como informó Referí.

No obstante ello, el único de los ocho clubes a los que defendió, que lo saludó por haberse convertido más aún en una leyenda del fútbol, fue Nacional, que escribió sobre un tuit suyo.

Los otros siete clubes a los que defendió Luis Suárez, pasada la hora 15 de este domingo y ya noche en Europa, no saludaron al uruguayo.

Ni Groningen y Ajax de Holanda, ni Liverpool de Inglaterra, ni Barcelona y Atlético de Madrid de España, ni Gremio de Porto Alegre, ni el propio Inter Miami, en donde juega actualmente Luis Suárez, lo han saludado por sus 600 goles.