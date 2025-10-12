El mensaje de la Asociación Uruguaya de Fútbol de este domingo por los 600 goles que alcanzó Luis Suárez en su carrera

Luis Suárez convirtió un golazo este sábado a la noche para Inter Miami que goleó 4-0 a Atlanta United por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, y de esa manera, siguió agrandando su leyenda, al llegar a 600 goles en su carrera.
Suárez, además, es el máximo goleador en la historia de la selección uruguaya con 69 goles. Nadie hizo más tantos que él con la celeste en el pecho.
El saludo de la AUF a Luis Suárez por sus 600 goles
La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), saludó este domingo a la mañana a Luis Suárez por sus 600 goles, un logro espectacular en su carrera.
Desde la AUF subieron una imagen con el salteño levantando la Copa América 2011, el único título que consiguió con la selección uruguaya.
En el texto indica: "Nuestro máximo goleador histórico alcanzó los 600 goles como profesional. ¡Grande, Luis! 9".
Aquí se puede ver ese posteo:
562539790_18537348082026918_6426068648470615204_n
