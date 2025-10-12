Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / SELECCIÓN URUGUAYA

El mensaje de la Asociación Uruguaya de Fútbol de este domingo por los 600 goles que alcanzó Luis Suárez en su carrera

Desde el máximo organismo del fútbol uruguayo, no se olvidaron del logro de El Pistolero

12 de octubre 2025 - 12:30hs
Nery Pumpido y Luis Suárez

Nery Pumpido y Luis Suárez

Foto: Leonardo Carreño

Luis Suárez convirtió un golazo este sábado a la noche para Inter Miami que goleó 4-0 a Atlanta United por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, y de esa manera, siguió agrandando su leyenda, al llegar a 600 goles en su carrera.

Suárez, además, es el máximo goleador en la historia de la selección uruguaya con 69 goles. Nadie hizo más tantos que él con la celeste en el pecho.

El saludo de la AUF a Luis Suárez por sus 600 goles

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), saludó este domingo a la mañana a Luis Suárez por sus 600 goles, un logro espectacular en su carrera.

La boca llena de gol, el sinónimo de Fernando Morena
FÚTBOL

Con el notable logro de Luis Suárez de llegar a 600 goles, el recuerdo de cómo informó la prensa uruguaya y la española cuando Fernando Morena lo consiguió en 1982; mirá el video

Uruguay ante República Dominicana
AMISTOSO

¿A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán este lunes por el segundo amistoso de fecha FIFA de octubre en Malasia y dónde verlo?

Desde la AUF subieron una imagen con el salteño levantando la Copa América 2011, el único título que consiguió con la selección uruguaya.

En el texto indica: "Nuestro máximo goleador histórico alcanzó los 600 goles como profesional. ¡Grande, Luis! 9".

Aquí se puede ver ese posteo:

562539790_18537348082026918_6426068648470615204_n
El mensaje de la Asociaci&oacute;n Uruguaya de F&uacute;tbol a Luis Su&aacute;rez por los 600 goles en su carrera

El mensaje de la Asociación Uruguaya de Fútbol a Luis Suárez por los 600 goles en su carrera

Luis Suárez AUF Inter Miami Copa América 2011

