Así se juega la undécima fecha del Torneo Clausura: mirá días, horarios, canchas y equipos arbitrales

El Parque Prandi Fabián González

La undécima fecha del Torneo Clausura comenzará este viernes 10 de octubre y terminará el domingo 12 con vitales puntos en juego tanto en lo más alto de la tabla, en la parte media y en el descenso.

Peñarol se desplazará el sábado a Durazno para enfrentar a Miramar Misiones, urgido por el descenso.

La fecha se abre este viernes con duelo clave por esa zona, entre Plaza Colonia y Progreso, que de ganar dará un paso clave para su permanencia.

El domingo, Nacional cierra la etapa con una visita de riesgo a Danubio, para defender sus cuatro puntos de ventaja en la Tabla Anual.

Plaza Colonia se le juega ante Progreso La fecha arranca con un duelo crucial por el descenso. Embed Día Hora Partido Cancha Juez Asistentes VAR Viernes 10 19.00 Plaza Colonia vs Progreso Parque Prandi Leandro Lasso Martín Soppi, Marcelo Alonso y Daniel Rodríguez Andrés Cunha y Nicolás Tarán Sábado 11 12.30 Liverpool vs Racing Belvedere Esteban Ostojich Andrés Nievas, Sebastián Schroeder y Eduardo Varela Christian Ferreyra y Horacio Ferreiro Sábado 11 15.00 Cerro Largo vs Boston River Ubilla Felipe Vikonis Javier Irazoqui, Julián Pérez y Augusto Olmos Diego Dunajec y Ernesto Hartwig Sábado 11 18.00 Miramar Misiones vs Peñarol Silvestre Landoni Hernán Heras Nicolás Tarán, Nicolás Piaggio y Diego Riveiro Antonio García y Santiago Fernández Sábado 11 20.30 Cerro vs Defensor Sporting Tróccoli Andrés Matonte Gustavo Lisboa, Heber Godoy y Federico Modernell Yimmy Álvarez y Mathías Muniz Domingo 12 10.30 Montevideo City Torque vs Wanderers Saroldi Javier Burgos Héctor Bergaló, Carlos Roca y Ruben Umpíérrez Daniel Fedorczuk y Richard Trinidad Domingo 12 13.00 Juventud vs River Plate Artigas de Las Piedras Javier Feres Mathías Muniz, Daiana Fernández y Federico Arman Daniel Rodríguez y Santiago Motta Domingo 12 16.00 Danubio vs Nacional Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff Leodán González Horacio Ferreiro, Sebastián Silvera y Esteban Guerra Jonathan Fuentes y Alberto Píriz Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual Embed