Así se juega la undécima fecha del Torneo Clausura: mirá días, horarios, canchas y equipos arbitrales

La undécima fecha del Torneo Clausura comenzará este viernes 10 de octubre y terminará el domingo 12 con vitales puntos en juego tanto en lo más alto de la tabla, en la parte media y en el descenso.
Peñarol se desplazará el sábado a Durazno para enfrentar a Miramar Misiones, urgido por el descenso.
La fecha se abre este viernes con duelo clave por esa zona, entre Plaza Colonia y Progreso, que de ganar dará un paso clave para su permanencia.
El domingo, Nacional cierra la etapa con una visita de riesgo a Danubio, para defender sus cuatro puntos de ventaja en la Tabla Anual.
Plaza Colonia se le juega ante Progreso
La fecha arranca con un duelo crucial por el descenso.
| Día
| Hora
| Partido
| Cancha
| Juez
| Asistentes
| VAR
|Viernes 10
|19.00
|Plaza Colonia vs Progreso
|Parque Prandi
|Leandro Lasso
|Martín Soppi, Marcelo Alonso y Daniel Rodríguez
|Andrés Cunha y Nicolás Tarán
| Sábado 11
|12.30
|Liverpool vs Racing
|Belvedere
|Esteban Ostojich
|Andrés Nievas, Sebastián Schroeder y Eduardo Varela
|Christian Ferreyra y Horacio Ferreiro
| Sábado 11
|15.00
|Cerro Largo vs Boston River
|Ubilla
|Felipe Vikonis
|Javier Irazoqui, Julián Pérez y Augusto Olmos
|Diego Dunajec y Ernesto Hartwig
| Sábado 11
|18.00
|Miramar Misiones vs Peñarol
|Silvestre Landoni
|Hernán Heras
|Nicolás Tarán, Nicolás Piaggio y Diego Riveiro
|Antonio García y Santiago Fernández
| Sábado 11
|20.30
|Cerro vs Defensor Sporting
|Tróccoli
|Andrés Matonte
|Gustavo Lisboa, Heber Godoy y Federico Modernell
|Yimmy Álvarez y Mathías Muniz
| Domingo 12
|10.30
|Montevideo City Torque vs Wanderers
|Saroldi
|Javier Burgos
|Héctor Bergaló, Carlos Roca y Ruben Umpíérrez
|Daniel Fedorczuk y Richard Trinidad
| Domingo 12
|13.00
|Juventud vs River Plate
|Artigas de Las Piedras
|Javier Feres
|Mathías Muniz, Daiana Fernández y Federico Arman
|Daniel Rodríguez y Santiago Motta
| Domingo 12
|16.00
|Danubio vs Nacional
|Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff
|Leodán González
|Horacio Ferreiro, Sebastián Silvera y Esteban Guerra
|Jonathan Fuentes y Alberto Píriz
Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual