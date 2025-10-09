Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Así se juega la undécima fecha del Torneo Clausura: mirá días, horarios, canchas y equipos arbitrales

Mirá todos los detalles para la disputa de la undécima fecha del Torneo Clausura que comenzará este viernes

9 de octubre 2025 - 19:00hs
El Parque Prandi

El Parque Prandi

Fabián González

La undécima fecha del Torneo Clausura comenzará este viernes 10 de octubre y terminará el domingo 12 con vitales puntos en juego tanto en lo más alto de la tabla, en la parte media y en el descenso.

Peñarol se desplazará el sábado a Durazno para enfrentar a Miramar Misiones, urgido por el descenso.

La fecha se abre este viernes con duelo clave por esa zona, entre Plaza Colonia y Progreso, que de ganar dará un paso clave para su permanencia.

El domingo, Nacional cierra la etapa con una visita de riesgo a Danubio, para defender sus cuatro puntos de ventaja en la Tabla Anual.

Diego Aguirre, técnico de Peñarol ante Wanderers por el Torneo Apertura
PEÑAROL

La buena noticia que recibió Diego Aguirre con el regreso de Ignacio Sosa en Peñarol ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura

Matías Arezo abrió el marcador para Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura
PEÑAROL

Ofensiva de peso: Diego Aguirre activa el doble 9 en Peñarol y busca el golpe de timón arriba ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura

Plaza Colonia se le juega ante Progreso

La fecha arranca con un duelo crucial por el descenso.

Embed

Día Hora Partido Cancha Juez Asistentes VAR
Viernes 10 19.00 Plaza Colonia vs Progreso Parque Prandi Leandro Lasso Martín Soppi, Marcelo Alonso y Daniel Rodríguez Andrés Cunha y Nicolás Tarán
Sábado 11 12.30 Liverpool vs Racing Belvedere Esteban Ostojich Andrés Nievas, Sebastián Schroeder y Eduardo Varela Christian Ferreyra y Horacio Ferreiro
Sábado 11 15.00 Cerro Largo vs Boston River Ubilla Felipe Vikonis Javier Irazoqui, Julián Pérez y Augusto Olmos Diego Dunajec y Ernesto Hartwig
Sábado 11 18.00 Miramar Misiones vs Peñarol Silvestre Landoni Hernán Heras Nicolás Tarán, Nicolás Piaggio y Diego Riveiro Antonio García y Santiago Fernández
Sábado 11 20.30 Cerro vs Defensor Sporting Tróccoli Andrés Matonte Gustavo Lisboa, Heber Godoy y Federico Modernell Yimmy Álvarez y Mathías Muniz
Domingo 12 10.30 Montevideo City Torque vs Wanderers Saroldi Javier Burgos Héctor Bergaló, Carlos Roca y Ruben Umpíérrez Daniel Fedorczuk y Richard Trinidad
Domingo 12 13.00 Juventud vs River Plate Artigas de Las Piedras Javier Feres Mathías Muniz, Daiana Fernández y Federico Arman Daniel Rodríguez y Santiago Motta
Domingo 12 16.00 Danubio vs Nacional Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff Leodán González Horacio Ferreiro, Sebastián Silvera y Esteban Guerra Jonathan Fuentes y Alberto Píriz

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

Embed

Temas:

Torneo Clausura Progreso Plaza Colonia

Seguí leyendo

Las más leídas

Facundo Torres celebra su primer gol con Uruguay
AMISTOSO

Uruguay vs República Dominicana: día, hora y dónde ver a la celeste en el primer amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

Rodrigo Zalazar festeja otro gol con Uruguay ante Nicaragua
AMISTOSO

¿A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana este viernes por el primer amistoso de fecha FIFA de octubre en Malasia y dónde verlo?

El golpe del futbolista togolés del Guangxi Pingguo, Samuel Asamoah
CHINA

El impactante golpe de un futbolista contra la valla publicitaria por el que se rompió el cuello y que puede dejarlo discapacitado de por vida

El mensaje de despedida de Edinson Cavani a Miguel Ángel Russo tras su muerte
BOCA JUNIORS

El mensaje de despedida de Edinson Cavani a Miguel Ángel Russo tras su muerte

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos