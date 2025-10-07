Dólar
PEÑAROL

La buena noticia que recibió Diego Aguirre con el regreso de un jugador importante en Peñarol ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura

El técnico de los carboneros ya prepara el compromiso del sábado que se jugará en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno

7 de octubre 2025 - 12:32hs
Diego Aguirre, técnico de Peñarol ante Wanderers por el Torneo Apertura

FOTO: L. Carreño

Peñarol retornó este martes a los entrenamientos en Los Aromos de cara a un nuevo partido crucial que jugará este sábado en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno ante Miramar Misiones, que se juega todo para no descender, por la undécima fecha del Torneo Clausura. En ese contexto, Diego Aguirre recibió la noticia de que Ignacio Sosa, ausente por un golpe ante Danubio, podrá regresar al equipo.

Vuelve Ignacio Sosa

El volante Ignacio Sosa no estuvo contra Danubio en el plantel de Peñarol.

Desde el club informaron que tenía un golpe y que debido a ello, prefirieron no arriesgarlo.

20250824 Ignacio Sosa Peñarol River Plate Torneo Clausura 2025. Foto: Inés Guimaraens
Ignacio Sosa

Ignacio Sosa

Fue una baja muy importante en los aurinegros en un encuentro trascendente.

Según informó una fuente del club a Referí este martes, Ignacio Sosa ya se encuentra bien y estará a la orden el próximo sábado contra Miramar Misiones en Durazno.

Peñarol Diego Aguirre Torneo Clausura Miramar Misiones Los Aromos Ignacio Sosa

