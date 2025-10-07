La buena noticia que recibió Diego Aguirre con el regreso de un jugador importante en Peñarol ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura

Peñarol retornó este martes a los entrenamientos en Los Aromos de cara a un nuevo partido crucial que jugará este sábado en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno ante Miramar Misiones, que se juega todo para no descender, por la undécima fecha del Torneo Clausura. En ese contexto, Diego Aguirre recibió la noticia de que Ignacio Sosa, ausente por un golpe ante Danubio, podrá regresar al equipo.
