La buena noticia que recibió Diego Aguirre con el regreso de un jugador importante en Peñarol ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura

Peñarol retornó este martes a los entrenamientos en Los Aromos de cara a un nuevo partido crucial que jugará este sábado en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno ante Miramar Misiones, que se juega todo para no descender, por la undécima fecha del Torneo Clausura. En ese contexto, Diego Aguirre recibió la noticia de que Ignacio Sosa, ausente por un golpe ante Danubio, podrá regresar al equipo.

Los aurinegros vienen de ganarle con lo justo a los danubianos 2-0 en los minutos finales, sumando tres puntos de oro para la tabla del certamen y para la Anual.

El volante Ignacio Sosa no estuvo contra Danubio en el plantel de Peñarol.

Desde el club informaron que tenía un golpe y que debido a ello, prefirieron no arriesgarlo.

Fue una baja muy importante en los aurinegros en un encuentro trascendente.

Según informó una fuente del club a Referí este martes, Ignacio Sosa ya se encuentra bien y estará a la orden el próximo sábado contra Miramar Misiones en Durazno.