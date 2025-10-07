A pedido de Diego Aguirre, Peñarol va por un jugador que jugó dos Copas América con la selección uruguaya

Peñarol regresó este martes a los trabajos en Los Aromos pensando en el encuentro trascendente que jugará este sábado en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno ante Miramar Misiones, que se juega todo para no descender, por la undécima fecha del Torneo Clausura. Más allá de ello, el técnico Diego Aguirre ya piensa a futuro y busca el regreso de Giovanni González.

Los carboneros vienen de ganarle con lo justo a los danubianos 2-0 en los minutos finales, sumando tres puntos de oro para la tabla del certamen y para la Anual.

Por otra parte y como informó Referí este martes, el técnico Diego Aguirre ya podrá contar con Ignacio Sosa para el encuentro ante los cebritas, luego de que el volante no pudiera estar ante Danubio el pasado domingo debido a un golpe.

Peñarol ya piensa también en lo que será la temporada venidera y con Diego Aguirre nuevamente al frente del plantel principal.

En ese contexto, en la interna mirasol se manejan algunos nombres para sumar al equipo el año que viene.

Según pudo saber Referí, a pedido del propio Diego Aguirre, comenzaron las charlas con Giovanni González, lateral o volante, quien ya fuera dos veces campeón uruguayo con los carboneros.

Giovanni González en Peñarol

El futbolista además, jugó dos ediciones de la Copa América con la selección uruguaya, en 2019 y en 2021, ambas con Óscar Tabárez como entrenador.

El hijo de Juan González, de 31 años, se desempeña actualmente con Krasnodar de Rusia, club con el que ganó la liga de ese país en la temporada pasada.

En Peñarol, dejó un gran recuerdo y además, ganó una Supercopa Uruguaya.