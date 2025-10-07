Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

A pedido de Diego Aguirre, Peñarol va por un jugador que jugó dos Copas América con la selección uruguaya

En los aurinegros ya se piensa en el período de pases que viene, para sumar figuras al plantel

7 de octubre 2025 - 13:43hs
Diego Aguirre e Ignacio Ruglio

Foto: @OficialCAP

Peñarol regresó este martes a los trabajos en Los Aromos pensando en el encuentro trascendente que jugará este sábado en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno ante Miramar Misiones, que se juega todo para no descender, por la undécima fecha del Torneo Clausura. Más allá de ello, el técnico Diego Aguirre ya piensa a futuro y busca el regreso de Giovanni González.

El posible retorno de Giovanni González a Peñarol

Peñarol ya piensa también en lo que será la temporada venidera y con Diego Aguirre nuevamente al frente del plantel principal.

Diego Aguirre, técnico de Peñarol ante Wanderers por el Torneo Apertura
PEÑAROL

La buena noticia que recibió Diego Aguirre con el regreso de un jugador importante en Peñarol ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura

Hinchas de Peñarol encendieron bengalas 
PEÑAROL

Peñarol fue sancionado por tercera vez consecutiva por la indisciplina de algunos de sus parciales, una costumbre que no tiene fin

En ese contexto, en la interna mirasol se manejan algunos nombres para sumar al equipo el año que viene.

Según pudo saber Referí, a pedido del propio Diego Aguirre, comenzaron las charlas con Giovanni González, lateral o volante, quien ya fuera dos veces campeón uruguayo con los carboneros.

BZcKNxzLAFFhLVuUentrb56MzQ2OLVVPUy8RyPI5.webp
Giovanni González en Peñarol

El futbolista además, jugó dos ediciones de la Copa América con la selección uruguaya, en 2019 y en 2021, ambas con Óscar Tabárez como entrenador.

El hijo de Juan González, de 31 años, se desempeña actualmente con Krasnodar de Rusia, club con el que ganó la liga de ese país en la temporada pasada.

En Peñarol, dejó un gran recuerdo y además, ganó una Supercopa Uruguaya.

