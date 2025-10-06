Dólar
Compra 38,65 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN

La AUF dejará de percibir al menos US$ 180.000 por la ausencia de varios de los referentes de la selección uruguaya en los dos partidos a jugarse en Malasia

La celeste tendrá que pagar "multas" a la organización debido a las ausencias de muchos jugadores importantes

6 de octubre 2025 - 18:18hs
Bentancur y Valverde en un partido contra Chile
Bentancur y Valverde en un partido contra Chile AFP

La selección uruguaya se encuentra en Malasia y comenzó a entrenar este lunes con algunos de los 17 jugadores citados por Marcelo Bielsa, más los 12 sparrings que llevó el DT celeste, para los dos partidos de la fecha FIFA de octubre a disputarse en Malasia el viernes contra República Dominicana y el lunes 13 ante Uzbekistán, clasificado al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. A su vez, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dejará de percibir un buen dinero por la ausencia de varios de los referentes del equipo.

Lo que dejará de cobrar la AUF

El hecho de que tanto el cuerpo técnico como los jugadores hayan tenido que viajar tan lejos, a Malasia, para jugar estos dos partidos contra República Dominicana y Uzbekistán, se basa, exclusivamente, en el muy importante monto que percibirá la AUF.

Manuel Romero, el hijo de Marcelo Romero, festejando un gol para Real Madrid, su equipo
FÚTBOL

El juvenil que tiene firmado contrato profesional con Real Madrid, hijo de un mundialista con Uruguay, y que defendió a la celeste, a la selección de España y ahora, a la sub 17 de Estados Unidos

Federico Valverde tras el triunfo ante Juventus
ESPAÑA

Los elogios del diario AS de España y de su técnico Xabi Alonso sobre Federico Valverde y su negativa a jugar de lateral derecho de Real Madrid, a donde jugó el sábado: "No le gusta, pero funciona"

Según informó este lunes el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, por cada referente que no viajó con la celeste, la Asociación deberá abonar US$ 20.000.

"Está establecido unos US$ 20.000 por cada jugador referente que no haya viajado", explicó Alonso en Sport 890.

Y añadió: "Si hay lesión, no hay multa".

Giorgian de Arrascaeta selección uruguaya Copa América 2024.jpg
Giorgian de Arrascaeta selección uruguaya Copa América 2024

Giorgian de Arrascaeta selección uruguaya Copa América 2024

Si se nombran a la mayoría de los titulares que no viajaron, se pueden enumerar, entre otros, a Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Nahitan Nández, Guillermo Varela, Nicolás De la Cruz, Maximiliano Araújo y Mathías Olivera. A ellos, se podría sumar alguno más, pero eso ya entra en lo que entienden por "referentes" los organizadores de ambos partidos.

Si se tienen en cuenta estos nueve futbolistas, la multa que deberá abonar la AUF o que dejará de percibir en el monto total que le paguen por esos encuentros, es de US$ 180.000.

Por los que no tendrá que pagar "multa" será por Darwin Núñez, Sergio Rochet, Facundo Pellistri, Ronald Araujo y José María Giménez, ya que todos estos se encuentran lesionados.

Temas:

selección uruguaya Marcelo Bielsa AUF Malasia República Dominicana

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández de Peñarol ante Mateo Peralta de Danubio por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras la victoria de Peñarol contra Danubio

Lucas Villalba
NACIONAL

La historia que subió Lucas Villalba tras no jugar en Nacional y que llamó la atención en las redes sociales

Con 17 convocados y sin sus figuras, salió la lista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán
SELECCIÓN URUGUAYA

Con 17 convocados y sin sus figuras, salió la lista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán

Manuel Romero, el hijo de Marcelo Romero, festejando un gol para Real Madrid, su equipo
FÚTBOL

El juvenil que tiene firmado contrato profesional con Real Madrid, hijo de un mundialista con Uruguay, y que defendió a la celeste, a la selección de España y ahora, a la sub 17 de Estados Unidos

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos