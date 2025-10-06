La AUF dejará de percibir al menos US$ 180.000 por la ausencia de varios de los referentes de la selección uruguaya en los dos partidos a jugarse en Malasia

La selección uruguaya se encuentra en Malasia y comenzó a entrenar este lunes con algunos de los 17 jugadores citados por Marcelo Bielsa, más los 12 sparrings que llevó el DT celeste, para los dos partidos de la fecha FIFA de octubre a disputarse en Malasia el viernes contra República Dominicana y el lunes 13 ante Uzbekistán, clasificado al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. A su vez, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dejará de percibir un buen dinero por la ausencia de varios de los referentes del equipo.

Los celestes ya se encuentran en Kuala Lumpur para afrontar el primero de sus encuentros, y el DT dio este lunes la lista de los 17 jugadores que afrontarán estos dos compromisos.

Por otra parte y como informó Referí este domingo, existe gran malestar de Bielsa con Kike Olivera, ya que Gremio aduce que no está lesionado y el jugador dijo que sí, por lo que no viajó a Malasia pese a que estaba convocado.

El hecho de que tanto el cuerpo técnico como los jugadores hayan tenido que viajar tan lejos, a Malasia, para jugar estos dos partidos contra República Dominicana y Uzbekistán, se basa, exclusivamente, en el muy importante monto que percibirá la AUF.

ESPAÑA Los elogios del diario AS de España y de su técnico Xabi Alonso sobre Federico Valverde y su negativa a jugar de lateral derecho de Real Madrid, a donde jugó el sábado: "No le gusta, pero funciona"

FÚTBOL El juvenil que tiene firmado contrato profesional con Real Madrid, hijo de un mundialista con Uruguay, y que defendió a la celeste, a la selección de España y ahora, a la sub 17 de Estados Unidos

Según informó este lunes el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, por cada referente que no viajó con la celeste, la Asociación deberá abonar US$ 20.000.

"Está establecido unos US$ 20.000 por cada jugador referente que no haya viajado", explicó Alonso en Sport 890.

Y añadió: "Si hay lesión, no hay multa".

Giorgian de Arrascaeta selección uruguaya Copa América 2024.jpg Giorgian de Arrascaeta selección uruguaya Copa América 2024 FOTO: AFP

Si se nombran a la mayoría de los titulares que no viajaron, se pueden enumerar, entre otros, a Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Nahitan Nández, Guillermo Varela, Nicolás De la Cruz, Maximiliano Araújo y Mathías Olivera. A ellos, se podría sumar alguno más, pero eso ya entra en lo que entienden por "referentes" los organizadores de ambos partidos.

Si se tienen en cuenta estos nueve futbolistas, la multa que deberá abonar la AUF o que dejará de percibir en el monto total que le paguen por esos encuentros, es de US$ 180.000.

Por los que no tendrá que pagar "multa" será por Darwin Núñez, Sergio Rochet, Facundo Pellistri, Ronald Araujo y José María Giménez, ya que todos estos se encuentran lesionados.