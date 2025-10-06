Dólar
Compra 38,65 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
algo de nubes
Martes:
Mín  11°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / SEGURIDAD INFORMÁTICA

Primaria aplicó el "modo paranoia" y cortó hasta internet tras ciberataque

Pasan lista a mano, las preinscripciones de educación inicial y de quienes están terminando la escuela están bloqueadas, el concurso para suplencias de este martes será manual y hay viáticos “retenidos” mientras los informáticos desentrañan el alcance del hackeo

6 de octubre 2025 - 19:11hs
Accedieron a al menos seis tablas de códigos y datos de GURI

Accedieron a al menos seis tablas de códigos y datos de GURI

Pixabay

Viernes 3 de octubre, unos minutos después de las seis de la mañana. En la página principal de GURI —el sistema informático que concentra los datos de docentes y alumnos de las escuelas del país— apareció una cara con la inscripción “Pablo bolso”. Eso encendió la alerta y, mientras se estudia el alcance del ciberataque, Primaria optó por ponerse en “modo paranoia”.

Así le llaman los técnicos a la desactivación de todos los sistemas informáticos —tomando un escenario ficticio de máxima— para ir paso a paso sabiendo la magnitud de la vulneración. Esa “paranoia” llevó a que incluso en la sede central de Primaria no hubiese siquiera acceso a internet y que se les haya pedido a los docentes que, mientras tanto, pasen lista y hagan las anotaciones a mano. A la vieja usanza.

Según supo El Observador, los atacantes (o el atacante, porque a diferencia de otros cibedelitos de los días previos no fue identificado un grupo ni la información era ofrecida a cambio de dinero) se hicieron de al menos de seis tablas de GURI. En ellas hay código de configuración que les permitió modificar la estética de la página, pero, a priori, no se han hecho de datos sensibles de estudiantes.

Más noticias
de filtraciones aisladas al cibercrimen como servicio: asi mutaron a los ataques informaticos en uruguay en 2025
CIBERATAQUES

De filtraciones aisladas al cibercrimen como servicio: así mutaron a los ataques informáticos en Uruguay en 2025

Sede del Banco Hipotecario del Uruguay.
CIBERATAQUE

Atacantes robaron información sensible al BHU y exigen un pago para no filtrarla

Un dato sensible no es solo las cifras de asistencia o calificación, sino que pueden ser incluso informaciones personales que hagan que un niño que está bajo la protección (porque fue testigo de un homicidio y lo tuvieron que cambiar de escuela o es hijo de un padre violento) sea identificado.

El ataque a GURI se da tras una seguidilla de distintos grupos (que sí se habían identificado) que se quedaron con parte de información de Ceibal y la central de la ANEP (incluyendo datos de funcionarios, pero que son de la esfera pública).

Las autoridades educativas no están pensando en un regreso a las viejas prácticas manuales. De hecho, el seguimiento de trayectorias de los estudiantes, el haber rescatado a muchos desvinculados o la puesta a punto de los controles pediátricos no podrían haberse hecho si se retorna a los modelos analógicos.

Pero sí dispusieron que, hasta estar seguros de que nada más fue afectado, queda en suspenso el uso de los sistemas informáticos. Eso supone que las preinscripciones a educación inicial y al liceo o UTU (de quienes egresarán de Primaria) queden en suspenso y luego se definirá si se estira el calendario por los “días perdidos”.

También habrá que anotarse todo manual: el concurso de docentes suplentes de este martes, las suplencias que se hayan generado a partir del viernes, la lista de asistencia, observaciones de los maestros o cualquier otra acción en la que medie lo informatizado.

Los padres también tienen, por tanto, bloqueado por ahora el acceso a GURI Familia donde, además de inscripciones, suelen ver la asistencia de sus hijos, las calificaciones e historial.

Temas:

Primaria Paranoia Internet ciberataque Ceibal

Seguí leyendo

Las más leídas

Flota de helicópteros iraníes. (Archivo)
PERFECT DAY

Estados Unidos investiga a una empresa uruguaya por facilitar la compra de insumos de helicópteros para el Ejército de Irán

El contralmirante retirado Otto Gossweiler
RECURSO DE REVOCACIÓN Y JERÁRQUICO

Cruces en la Armada: Lazo rechazó llevar a tribunal de honor a contralmirante sancionado por gobierno anterior, pero mantuvo que hubo "irregularidades"

El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra
CONSTRUCCIÓN

El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra

5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 5 de octubre en vivo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos