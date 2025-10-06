Dólar
Nacional / Frente Amplio

El Frente Amplio convoca a una movilización por Palestina este jueves

La Mesa Política Nacional del FA decidió sumarse a la marcha que condena el accionar del gobierno israelí, al que acusa de “genocidio”

6 de octubre 2025 - 20:42hs
Banderas del Frente Amplio el 1 de marzo de 2025
Eitan ABRAMOVICH / AFP

La Mesa Política Nacional del Frente Amplio decidió convocar a la movilización por Palestina el próximo jueves 9 a las 18:30 en 18 de Julio y Germán Barbato, “en condena al Genocidio llevado adelante por el gobierno de Benjamín Netanyahu”. Según explicó el presidente del FA, Fernando Pereira, a Canal 5, la resolución se tomó “con una plataforma propia del Frente Amplio” debido a que no pudieron acceder a la proclama de quienes convocan a la movilización.

En un documento votado por unanimidad, la Mesa Política Nacional consignó, además de la condena al gobierno israelí, una “adhesión a los millones de personas que en el mundo se movilizan en solidaridad con el pueblo palestino”.

Embed - Frente Amplio resolvió sumarse a la Marcha por Palestina del jueves 9 de octubre
Además, la proclama llama a “la instalación inmediata de un cordón humanitario que posibilite el ingreso de alimentos y medicación. En esa misma dirección, su respaldo a los centenares de activistas que implementan acciones para romper el bloqueo. Especialmente a la iniciativa de la flotilla Global Sumud y los/as dos uruguayos/as detenidos ilegalmente en aguas internacionales”.

El documento exige “el cese al fuego inmediato, el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional y la liberación de los rehenes secuestrados por la organización terrorista Hamás”, en vísperas de un nuevo aniversario del ataque perpetrado por Hamás el 7 de Octubre de 2023. Además, reclama “la promoción de una solución de paz duradera, que garantice la existencia de dos estados basado en las fronteras acordadas en 1967”.

Por último, exhortan al gobierno “a seguir promoviendo en los ámbitos internacionales acciones que posibiliten una solución de fondo al conflicto”.

Tras la reunión, Pereira sostuvo que “lo que está pasando en Gaza es una tragedia, y esa tragedia el Frente Amplio y la sociedad uruguaya no pueden pasarla por el costado”.

