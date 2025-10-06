Escándalo: la FIFA suspendió por un año a siete jugadores, tres argentinos, y a la Federación de Malasia, en donde se encuentra la selección uruguaya para jugar

Imanol Machuca de Vélez Sarsfield ante Pedro Milans de Peñarol por la Copa Libertadores

La Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA), anunció este lunes la suspensión de siete jugadores y a la Federación de Malasia, lugar en el que está la selección uruguaya para jugar dos encuentros amistosos este viernes contra República Dominicana y el lunes 13 ante Uzbekistán por la doble fecha FIFA de octubre.

Desde FIFA comunicaron que los argentinos Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado serán suspendidos por un año, como consecuencia de una investigación por falsificación que pesa sobre la Federación de Malasia.

Además de estos jugadores, los sancionados fueron Gabriel Felipe Arrocha, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano .

Todos ellos fueron convocados para el partido contra Vietnam, correspondiente a la tercera ronda clasificatoria para la Copa Asiática de la AFC 2027 y, además de ser sancionados, deberán pagar una multa de 2.000 CHF cada uno.

La comunicación de FIFA

Tras la sanción a esos jugadores por falsificación de documentos, la FIFA publicó los resultados de su investigación este lunes.

La FIFA investigó acerca de los lugares de nacimiento de los familiares de los futbolistas anotados y los comparó con los que registró el país asiático.

Así, determinó que Omar Delgado, abuelo de uno de ellos, nació en Caseros (Buenos Aires) y no en George Town, mientras que comprobó que Carlos Fernández, abuelo de Garcés, lo hizo en Villa María Selva (Santa Fe) y jamás estuvo en Penang.

También determinó que Concepción Agueda Alaniz, abuela de Machuca, delantero de Vélez Sarsfield, no nació en Penang y es oriunda de Roldan (Santa Fe).