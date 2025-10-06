Los elogios del diario AS de España y de su técnico Xabi Alonso sobre Federico Valverde y su negativa a jugar de lateral derecho de Real Madrid, a donde jugó el sábado: "No le gusta, pero funciona"

Federico Valverde vivió una semana muy especial en Real Madrid, por lo que fueron sus declaraciones previo a jugar contra Kairat de Kazajistán por la Champions League y en la que debido a ellas, el técnico Xabi Alonso lo dejó sentado en el banco de suplentes todo el partido, por más que es el capitán del equipo. Lo hizo viajar 14.000 km entre ida y vuelta, y de alguna manera, le marcó la cancha tras escuchar en la conferencia de prensa previa que él no había nacido para jugar de lateral derecho.

El uruguayo venía siendo no solo titular en todos los encuentros, sino además, quien llevaba el brazalete.

Real Madrid hizo el viaje más largo de su historia para jugar un partido, con 7 mil kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para enfrentar a Kairat por la Champions League de Europa, pese a que el club se encuentra en Asia.

En una situación de emergencia y sabiendo lo bien que se desempeña en donde lo pongan, el uruguayo, capitán hasta ahora, se animó a enviar ese mensaje a su nuevo entrenador.

Y posteriormente, Xabi Alonso parece que le envió otro no dándole ni un minuto contra Kairat en el 5-0 de visitantes por la Champions League y tras un viaje agotador.

Cambio de planes de Valverde

Luego de lo que deben haber sido los 7.000 km de regreso en avión a Madrid, Federico Valverde debe haber reflexionado mucho sobre sus dichos. Más allá de ser quien siempre cumplió, y quien más minutos jugó el año pasado con Real Madrid, era obvio que, reiterado, el tema no le iba a gustar a su nuevo técnico, Xabi Alonso.

Entonces este lo puso nuevamente de lateral derecho el pasado sábado, cuando vencieron 3-1 a Villarreal por LaLiga de España, y Valverde no tuvo otra que aceptar.

Luego de este partido, en el que Federico Valverde jugó muy bien como lateral derecho, el diario deportivo AS de Madrid, uno de los principales, lo elogió desde sus páginas.

"No le gusta, pero funciona", tituló la nota, con relación a que no le gusta jugar en esa posición, pero rinde.

Y agrega: "Valverde volvió a jugar de lateral derecho tras la polémica que suscitaron sus declaraciones en Almaty. El uruguayo rindió una vez más y recibió los elogios de Xabi".

Federico Valverde

"Jugando en esa posición para la que no nació, ni tampoco creció aprendiendo a desempeñarla. Aunque los hechos lo pongan en duda. No le gusta, pero funciona. "Todos hemos visto cómo ha jugado y ha hecho un gran partido", dijo Xabi tras la victoria sobre Villarreal. Fue el tercer jugador más activo en el juego del Madrid, con 91 intervenciones. El que más centros al área puso (4, como Vinícius). El que, junto a Tchouaméni y de nuevo Vinícius, más balones recuperó (6). Nadie hizo más entradas que él (4, de las que ganó 3) y de los cuatro pases que interceptó el Madrid, dos fueron de Tchouaméni y los otros dos del uruguayo", explica el medio deportivo en sus páginas.

Según AS, Valverde "también aportó en ataque. De principio a fin. Probó suerte dos veces desde fuera del área, en el 9’ y en el 94’, aprovechando ese disparo que Ancelotti le estimuló a explotar. Y Bellingham estuvo a punto de marcar su primer gol de la temporada (y que hubiera supuesto el 3-0 en ese momento) en un exquisito centro raso de Valverde".