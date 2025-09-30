"No nací para jugar de lateral", dijo Federico Valverde, quien hizo una aclaración luego de la polémica por sus dichos sobre esa posición en Real Madrid

Federico Valverde dio un paso al frente este lunes tras el varapalo del Metropolitano ante el Atlético de Madrid y habló como capitán de Real Madrid. Lanzó un mensaje claro, sincero, con altas dosis de autocrítica, comenzando por su rendimiento este curso, y dejó un desmentido. Nunca se ha negado a jugar de lateral, aunque dejó claro que no desea regresar a esa demarcación.

Las necesidades del equipo pueden provocar la vuelta del uruguayo al lateral derecho ante el Kairat Almany este martes . A su pesar. No hay muchas opciones para Xabi Alonso sin Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, lesionados. Confiar en la cantera, a pesar de la dimensión del salto desde el Castilla, y alinear a David Jiménez o cambiar la demarcación de un jugador sacándolo de su zona de confort.

Ahí aparece con fuerza el nombre de Fede, que ha bajado su rendimiento en el centro del campo, y el de Raúl Asencio. A Valverde le han penalizado unas declaraciones que hizo en cuanto cayó lesionado Trent, viendo que Carvajal, antes de lesionarse en el derbi, no estaba para jugar tres partidos por semana. En una zona mixta, pedir continuidad en el centro del campo y asegurar que no le gusta el lateral (ver video) fue una declaración que se unió a la petición de Rodrygo Goes de abandonar el extremo derecho.

La repercusión de sus declaraciones

Demasiados condicionantes para un entrenador a la hora de elegir. "Estoy haciendo las cosas bien en el medio, en mi posición, en la que siempre trabajé. He disputado el medio con los mejores jugadores del mundo y he sacado mi lugarcito para ser ahora uno de los pilares del centro del campo del Real Madrid. El entrenador sabe que no me gusta mucho jugar de lateral, creo que eso ya lo tiene muy convencido. Siempre estoy a disposición, pero hay muchos jugadores que dan el máximo para tener la oportunidad de jugar ahí", afirmó.

Sorprendió la contundencia de la declaración y, días después, en su siguiente comparecencia, en vísperas del partido de la Liga de Campeones ante el Kairat, el futbolista uruguayo se ha visto forzado a aclarar su mensaje. Sin dar marcha atrás en su preferencia, pero poniéndose en manos de Xabi Alonso para jugar donde más le necesite el equipo.

"Siempre dejé claro al entrenador que estoy a disposición de lo que necesita el equipo. Nunca me he negado a jugar en otras posiciones. Siempre dije que daría lo mejor de mí donde me necesitara Xabi, Ancelotii o con Zidane. Siempre di mi opinión", manifestó.

"Cuando uno es titular, debe abrazar esa oportunidad como si fuera la última. Nunca me negué, es raro que salga esto de mí cuando siempre dejé claro que estaba disponible para jugar donde sea en el Real Madrid, que es un privilegio ser titular y representar al club. Lo dejo claro, siempre he estado a disposición del equipo y voy a morir por mis compañeros y por el Real Madrid", añadió en un mensaje contundente.

Lo curioso es que Fede Valverde ha bajado su rendimiento en cuanto se ha alejado de la banda. Tras un buen Mundial de Clubes, en los ocho partidos de la temporada ha mermado su aportación. Con dificultades en la construcción de juego y rebajando su pegada en el gol. Indiscutible hasta el momento para Xabi como pareja de Aurélien Tchoauméni y ocupando el lugar de mediocentro en un descanso del francés.

“No nací para jugar de lateral”

Pero por su cabeza solamente pasa crecer en el centro del campo. "No nací para jugar de lateral, no crecí aprendiendo a jugar en esa posición. Fue de un momento para otro, por una emergencia, que me tocó jugar ahí y poder hacerlo de buena forma me llenó de orgullo pero siempre tuve la duda en mi interior de que esos partidos hubo suerte o fueron noches espontáneas al jugar bien", confesó, mostrando cierta inseguridad que nunca ha reflejado en un terreno de juego.

"Es verdad que no me siento cómodo porque no me siento capaz de cerrar atrás como defensa, pero siempre intento dar lo mejor de mí con actitud. Siempre dejé claro que jugué toda mi vida en el medio campo pero estoy a disposición de lo que quiere el entrenador", añadió, suavizando su mensaje de hace dos semanas.

Las conversaciones con Xabi Alonso

El calendario no da un respiro al Real Madrid y tras el batacazo del Metropolitano, Xabi Alonso no había tenido oportunidad de hablar con sus jugadores. En el estadio, en caliente, no era el momento. Al día siguiente, con los jugadores repartidos en la sesión de entrenamiento, de recuperación para titulares y mayor intensidad para suplentes, no hubo espacio por la mañana. Había que entrenar, comer rápido y partir hacia el aeropuerto.

Fue en un vuelo largo, de unas ocho horas, en el que el técnico madridista habló de forma individual con algunos jugadores. Entre ellos, Fede Valverde. El uruguayo agradece la conversación y desveló otra del grupo, de los jugadores, para encontrar soluciones a la mala imagen del derbi.

Todos apuntaron a la falta de actitud como una de las principales razones de la goleada. El clásico contra el Barcelona está a menos de un mes vista y es el día clave para demostrar que están rodados para ganar duelos de grandeza con el nuevo proyecto.

En el presente, un jugador como Fede Valverde expresa frustración pero hace autocrítica. "Estoy frustrado, soy consciente de cómo estoy jugando, soy el primero en saber cuando las cosas no salen como uno quiere", confesó.

"Había empezado de muy buena forma este nuevo proyecto, en el Mundial de Clubes que fue muy bueno y en estos siete partidos me ha costado sentirme cómodo. Seguiré trabajando, creciendo, aprendiendo de lo que quiere el entrenador. Y como uno de los capitanes, seguiré liderando al grupo y dando la cara siempre, dentro y fuera", prometió.

