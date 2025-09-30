¿A qué hora juega Kairat vs Real Madrid hoy con Federico Valverde por la Champions League y dónde verlo?

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde se escapa del danés Pierre-Emile Højbjerg, de Olympique de Marsella, durante el partido de la primera jornada de la Liga de Campeones FOTO: EFE

Federico Valverde volverá a defender a su club, Real Madrid, cuando este martes retorne a la actividad internacional por lo que será la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, el torneo más importantes de instituciones del fútbol europeo.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El uruguayo debió atravesar gran parte del mundo para jugar contra un equipo que juega este torneo, aunque se encuentra en Asia.

¿Cuándo juega Kairat vs Real Madrid con Federico Valverde por la Champions League? Real Madrid enfrentará a Kairat de Kazajistán por un nuevo encuentro de una nueva edición de la Champions League.

El partido entre ambos equipos se disputará este martes 30 de setiembre en el Ortalyq Stadion.

¿A qué hora juega Kairat vs Real Madrid con Federico Valverde por la Champions League y dónde verlo? El encuentro se jugará a la hora 13.45. El partido podrá verse en ESPN y por streaming en Disney +.