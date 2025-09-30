Dólar
CHAMPIONS LEAGUE

¿A qué hora juega Kairat vs Real Madrid hoy con Federico Valverde por la Champions League y dónde verlo?

Federico Valverde vuelve a jugar hoy con Real Madrid contra Kairat por el segundo partido de la fase de liga en la Champions League; mirá a qué hora y dónde se puede ver

30 de septiembre 2025 - 5:00hs
El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde se escapa del danés Pierre-Emile Højbjerg, de Olympique de Marsella, durante el partido de la primera jornada de la Liga de Campeones

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde se escapa del danés Pierre-Emile Højbjerg, de Olympique de Marsella, durante el partido de la primera jornada de la Liga de Campeones

FOTO: EFE

Federico Valverde volverá a defender a su club, Real Madrid, cuando este martes retorne a la actividad internacional por lo que será la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, el torneo más importantes de instituciones del fútbol europeo.

El uruguayo debió atravesar gran parte del mundo para jugar contra un equipo que juega este torneo, aunque se encuentra en Asia.

¿Cuándo juega Kairat vs Real Madrid con Federico Valverde por la Champions League?

Real Madrid enfrentará a Kairat de Kazajistán por un nuevo encuentro de una nueva edición de la Champions League.

El partido entre ambos equipos se disputará este martes 30 de setiembre en el Ortalyq Stadion.

¿A qué hora juega Kairat vs Real Madrid con Federico Valverde por la Champions League y dónde verlo?

El encuentro se jugará a la hora 13.45.

El partido podrá verse en ESPN y por streaming en Disney +.

Temas:

Federico Valverde real madrid Champions League

