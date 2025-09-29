Dólar
PEÑAROL

El saludo de Ignacio Alonso, presidente de la AUF, a Peñarol por sus 134 años

Peñarol celebró un nuevo aniversario con varios actos y el presidente de la AUF, recordó la fecha y felicitó al club

29 de septiembre 2025 - 14:57hs
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, e Ignacio Alonso, presidente de la AUF

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, e Ignacio Alonso, presidente de la AUF

Archivo

Peñarol celebró sus 134 años este domingo 28 con distintas actividades, como es costumbre y fue saludado por distintas instituciones locales e internacionales, entre las que se destacó el de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Pero además, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, también saludó a los carboneros en su día.

Los aurinegros ya se preparan para jugar este fin de semana contra Danubio por la fecha 10 del Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo.

El saludo de Ignacio Alonso

Ignacio Alonso habló este domingo de varios temas en el programa Punto Penal de canal 10.

Antes que nada, habló de su áspera relación con Ignacio Ruglio, presidente de los carboneros. Este, ha tenido varios dichos en su contra.

No obstante, Alonso explicó que no tiene nada en contra del titular aurinegro.

"Más allá de toda la polémica que hay entre nosotros, con Ignacio Ruglio tengo buena relación", dijo Alonso.

Y prosiguió: "Ignacio Ruglio defiende los intereses del club que él preside. Yo defiendo los del fútbol uruguayo".

Posteriormente, saludó a los aurinegros por sus 134 años.

"Quiero saludar a toda la colectividad de Peñarol en este nuevo aniversario de su club", sostuvo el presidente de la AUF.

A su vez, aquí se puede ver el saludo de Conmebol, uno de los tantos que recibieron los aurinegros:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CONMEBOL/status/1972254972793299247&partner=&hide_thread=false
Temas:

Peñarol AUF Ignacio Alonso Ignacio Ruglio

