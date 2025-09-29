La errática tarde de Nacional ante Juventud, entre los reclamos de los hinchas a los jugadores y la silbatina con un fuerte mensaje en el final del partido

La bronca de los hinchas de Nacional tras el empate ante Juventud

Los hinchas de Nacional se hicieron sentir en el final del partido ante Juventud de Las Piedras luego del empate 0-0 que dejó un sabor muy amargo a los tricolores, quienes cambiaron localía y pese a jugar en el Estadio Centenario no pudieron vulnerar al equipo pedrense.

La primera tarde primaveral del Clausura invitaba a un encuentro que en lo previo prometía entre el líder de la Tabla Anual y uno de los equipos revelación de la temporada, si bien no pasaba por su mejor momento.

El entrenador tricolor Pablo Peirano repitió la oncena y el esquema táctico con tres volantes de marca, si bien el dibujo se pareció más a un 4-2-2-2, con Lucas Rodríguez y Christian Oliva en el medio, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro más abiertos por izquierda y derecha, respectivamente, si bien por momentos cambiaron de perfil, y con Nicolás López y Maxi Gómez en ataque.

Ante un conjunto de Juventud que se replegó bastante, Nacional generó tuvo situaciones pero se encontró con Sebastián Sosa en una tarde brillante.

La primera fue la caída de Gómez en el área por un contacto de un zaguero, pero que en la cancha no generó mayores reclamos, como tampoco en las tribunas.

Luego, comenzaron las tapadas de Sosa, con atajadas a Gómez y luego a Boggio, por partida doble, cerrando su arco como figura y luego de haber sido silbado por los hinchas bolsos cuando el ex Peñarol llegó al arco de la Colombes, en el que atajó en el primer tiempo.

20250928 Luis Mejía, Sebastián Coates Nacional Juventud Torneo Clausura 2025. Foto Enzo Santos-Focouy (5) Luis Mejía y Sebastián Coates Foto: Enzo Santos / FocoUy

En ese primer tiempo llamaron la atención algunas desatenciones del Diente López y Maxi Gómez cuando los habilitaban desde el medio y dejaban pasar la pelota para que recibiera su compañero de ataque, lo que mostró cierta descoordinación en la sociedad que venía funcionando en gran forma.

Otro hecho que se destacó fue que al finalizar el primer tiempo, Javier Tetes, asistente técnico quedó recriminándole algo a los jueces, siendo el único tricolor en reclamarles algo y de forma llamativa, hasta que finalmente se fue al vestuario.

20250928 Diego Romero Nacional Juventud Torneo Clausura Foto Enzo Santos Focouy (11) Diego Romero Foto: Foto Enzo Santos/Focouy

En el segundo tiempo la tensión fue en aumento. Lodeiro, de los mejores en Nacional, tuvo la primera pero su remate pasó muy cerca del palo.

Luego, vinieron los primeros cambios con la salida de Nico López y Lucas Rodríguez. La temprana salida del Diente, a los 55 minutos, generó interrogantes. Es que el delantero no había tenido su mejor tarde, pero es uno de los goleadores de Nacional que puede desequilibrar en cualquier momento.

Peirano explicó a qué se debió el cambio del delantero que se había esguinzado ante Plaza Colonia. "Nico trabajó en la semana más diferenciado todavía que la anterior porque había terminado más dolorido por el esfuerzo, así que eran los minutos que teníamos pensados con él. Entró Gonzalo (Carneiro) para hacer ese trabajo”, dijo el DT.

Con el correr de los minutos y al no encontrar los goles, la impaciencia se comenzó a notar en las tribunas.

Hubo un fuerte reclamo al juez Hernán Heras por el agarrón a Julián Millán en el área que el árbitro, ni el VAR, consideraron.

20250928 Pablo Peirano Nacional Juventud Torneo Clausura 2025. Foto Enzo Santos-Focouy (9) Pablo Peirano Foto: Enzo Santos / FocoUy

Además, hubo molestia en la tribuna con algunos jugadores, como por ejemplo cuando el lateral Diego Romero se iba al ataque y no culminaba bien las jugadas o no se coordinaban con Juan Cruz De los Santos, uno de los ingresos junto a Carneiro, cuando salieron el Diente López y Lucas Rodríguez y Peirano pasó a su viejo sistema con solo dos volantes y un puntero por afuera.

Los nervios se notaban. Peirano pegó un gran pique a velocidad para alcanzarle una pelota a Emiliano Ancheta para que haga un lateral, ante la lentitud para que le devolvieran un balón.

El DT volvió a mover el banco en el minuto 83’, con el ingreso de Lucas Villalba por Boggio. Fue el tercer y último cambio de un equipo tricolor que se quedó sin utilizar sus últimas dos variantes.

Y el extremo derecho también fue uno de los apuntados por la hinchada. Da la sensación que los espectadores quieren que el jugador reciba el balón y esquive a todos los marcadores para desbordar y hacer el centro. Pero cuando el ex City Torque recibe la pelota al pie y no al espacio para llegar en velocidad, es abordado por los defensas y le cuesta superar las marcas, como le pasó este domingo en un par de jugadas en la que fue silbado desde las tribunas.

Carneiro no pudo definir una muy buena jugada a los 85 y el partido se cerró con Sebastián Coates metido en el área y Emiliano Ancheta con la última bola y un remate de zurda que le salió muy suave y fue detenido por la figura del partido, Seba Sosa.

El final del partido hizo estallar a los hinchas con una fuerte y extensa silbatina, acompañado del cántico: “Ay, ay, ay, ay, están jugando en Nacional”.

La descarga de los parciales fue un mensaje a los jugadores y el cuerpo técnico por lo mostrado en la cancha, como también porque dejaron dos puntos en el Torneo Clausura, en el que lidera Peñarol, como en la Anual, donde están al frente los albos pero los carboneros le recortaron.

La bronca de los hinchas siguió en las afuera del Centenario. Varios esperaron la salida del entrenador para manifestarle su rabia. “¡Andate Peirano!”, le gritaron. “¡Peirano tenés que renunciar!”, “Andate, esto es Nacional!”, se escuchó en un video que se viralizó en las redes.

“Estás esperando que nos hundamos del todo”, se escuchó también. “No trabajaste en toda la semana”, le señalaron. “¿Dónde está el laburo? ¿Hasta cuándo vamos a bancar?”.

Minutos antes, en zona mixta, el técnico había reconocido: “Está bien que la gente esté molesta, que quieran que el equipo gane, como lo estamos todos. En la pasada fue de aplauso, hoy no fue de esa manera”.

Además, defendió a sus futbolistas. “No vi a ningún jugador riéndose, ni mucho menos, estaban todos apenados por el resultado, se vaciaron hasta el final, buscando con recursos y a veces con impulso. Se acepta, está bien porque la exigencia de Nacional es grande y la asumimos como tiene que ser", agregó.

Nacional cerró el domingo con preocupación y comenzó la semana con declaraciones de sus directivos, Javier Gomensoro, con cuestionamientos al equipo, y del vice Flavio Perchman, que apuntó al arbitraje, y este martes volverá a los entrenamientos para preparar el partido ante Cerro Largo FC del próximo sábado en el Gran Parque Central, al que regresara con una mayor obligación para ganar tras haber dejado parte de su crédito en el Centenario.