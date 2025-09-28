Dólar
El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Juventud vs Nacional EN VIVO por el Torneo Clausura: trancado el equipo de Pablo Peirano en ataque, busca desesperadamente llegar al gol en el final

Nacional y Juventud se enfrentan desde la hora 16.00 en el Estadio Centenario, por la novena fecha del Torneo Clausura

28 de septiembre 2025 - 17:20hs
Maximiliano Gómez

Maximiliano Gómez

Foto: Enzo Santos / FocoUy
Christian Oliva

Christian Oliva

Foto: Enzo Santos / FocoUy
Nicolás López

Nicolás López

Foto: Enzo Santos / FocoUy
Pablo Peirano&nbsp;

Pablo Peirano 

Foto: Enzo Santos / FocoUy
Diego Romero

Diego Romero

Foto: Enzo Santos / FocoUy
Sebastián Sosa

Sebastián Sosa

Foto: Enzo Santos / FocoUy
Pablo Peirano y Agustín Rodríguez

Pablo Peirano y Agustín Rodríguez

Foto: Enzo Santos / FocoUy
Luis Mejía y Sebastián Coates

Luis Mejía y Sebastián Coates

Foto: Enzo Santos / FocoUy
Hinchas de Juventud

Hinchas de Juventud

Foto: Enzo Santos / FocoUy
Pablo Peirano&nbsp;

Pablo Peirano 

Foto: Enzo Santos / FocoUy
Diego Monarriz

Diego Monarriz

Foto: Enzo Santos / FocoUy
Hinchas de Nacional

Hinchas de Nacional

Foto: Enzo Santos / FocoUy

EN VIVO

Nacional y Juventud se miden en el Estadio Centenario en partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura. Los tricolores buscan seguir al acecho en este certamen y también con ventaja en la Tabla Anual. Arranca a la hora 16.00.

Live Blog Post

Las estadísticas completas del partido

Embed

Live Blog Post

Minuto 84: Carneiro se pierde el gol

Buen control de Oliva, pase a Lodeiro, solo Carneiro,cayó y no pudo definir.

Live Blog Post

Minuto 80: buen despeje de puños de Sosa

Lodeiro intenta pero Sosa vuelve a responder con aplomo.

Live Blog Post

Minuto 73: amarilla para Federico Barrandeguy

Falta del lateral Barrandeguy sobre el extremo De los Santos. Amarilla. Así se cortado está el partido.

Live Blog Post

Minuto 71: amarilla para Facundo Pérez

Amonestado el buen volante central de juventud, Facundo Pérez, por falta sobre Emiliano Ancheta.

Live Blog Post

Minuto 69: amonestado Gonzalo Carneiro

No tiene claridad Nacional y se suma un amonestado más en Nacional: Carneiro, por golpear con el brazo a un defensor rival en pelota aérea.

Live Blog Post

Minuto 67: amarilla para Julián Millán

Dura entrada del zaguero Millán. Amarilla.

Live Blog Post

Minuto 55: Juan Cruz De los Santos y Gonzalo Carneiro a la cancha

Se fueron Lucas Rodríguez y el Diente López. Entran Juan Cruz De los Santos y Gonzalo Carneiro.

Live Blog Post

Minuto 54: primera amarilla del partido

Amonestado Nahuel Gómez en Juventud por falta sobre Luciano Boggio.

Live Blog Post

Minuto 53: el Diente López cerca del gol

Buen intento del Diente López. Apenas afuera.

Live Blog Post

Minuto 47: Guerrero se pierde el gol

Desatención defensiva de Nacional y primera llegada clara de Juventud en el partido. Guerrero definió afuera.

Live Blog Post

Minuto 45: comenzó el segundo tiempo

Comienzan, arrancan, dan inicio, los segundos 45' entre Nacional y Juventud.

Live Blog Post

No habrá cambios para el segundo tiempo

Salen los equipos al campo de juego con las mismas escuadras. No hay jugadores amonestados.

Live Blog Post

Minuto 49: final del primer tiempo

Se terminan los primeros 45'. Fue más Nacional pero se encontró con una defensa sólida y un Sebastián Sosa determinante en las jugadas más claras de Nacional. Juventud mostró buen trato de balón pero escasa profundidad cuando llegó al ataque.

Live Blog Post

Minuto 45: se jugarán 3' de adición

Se añaden 3 minutos.

Live Blog Post

Minuto 39: cabezazo afuera de Agustín Rodríguez

Juega bien Juventud cuando la tiene. No apuesta solo por un bloque bajo defensivo. Cuando la tiene, se anima. Agustín Rodríguez apareció en el área y cabeceó afuera en jugada que no le trajo complicaciones a Mejía.

Live Blog Post

Minuto 32: Sebastián Sosa se erige en la figura del partido

Sebastián Sosa

Foto: Enzo Santos / FocoUy
Sebastián Sosa

Sebastián Sosa

Gran corte de Sosa cuando Boggio se hacía agua la boca para definir solo en el área chica. El golero formado en Peñarol comienza a erigirse como la mejor figura del primer tiempo.

Live Blog Post

Minuto 30: se pierde el gol el Diente López

Jugada sucia, rebote y remate afuera del Diente López en posición propicia. Se anula la incidencia por fuera de juego al inicio de la misma.

Live Blog Post

Minuto 20: Sebastián Sosa salva a Juventud

Primera llegada clara de gol, remate de Maxi Gómez de frente al arco ante Sebastián Sosa que salva ante gran intervención.

Live Blog Post

Minuto 14: intento de Romero, córner

Primera aproximación de Nacional ante un Juventud que intenta defenderse a través de un buen trato de balón. Llegó Romero, generó un córner. No pasó nada de peligro en el mismo. Parejo el arranque y sin chances sobre los arcos.

Live Blog Post

Minuto 0: comenzó el partido

Es de nuestro comunicar que ya rueda el balón por el verde gramado del Estadio Centenario, bajo un tenue sol primaveral, con un marco de público que ronda los 12 mil espectadores y que en el terreno de juego ya desplegaron posiciones y comienzan a medir fuerzas por un lado Juventud y por otro el líder de la Tabla Anual, Nacional.

Live Blog Post

Hermano de Maximiliano Gómez agredió a un periodista

Uno de los hermanos de Maximiliano Gómez, agredió el sábado al periodista Nicolás Musetti por sus opiniones cuando se dio el pase del delantero de Defensor Sporting a Nacional. Si bien Musetti no incurrió en agravios ni insultos igualmente fue agredido.

Live Blog Post

Si Nacional gana supera la línea de Montevideo City Torque

Danubio le ganó 2-0 a City Torque y si Nacional gana, superará la línea del equipo de Marcelo Méndez.

Live Blog Post

Christian Oliva en capilla en Nacional

El volante de Nacional, Christian Oliva, tiene 4 amarillas y si ve hoy la quinta se perderá el próximo partido, contra Cerro Largo.

Live Blog Post

La salida de Luis Mejía al calentamiento

Luis "Manotas" Mejía
Luis "Manotas" Mej&iacute;a

Luis "Manotas" Mejía

Live Blog Post

El femenino de Nacional perdió la final del fútbol sala

Peñarol le ganó 5-3 a Nacional el sábado y conquistó un octenio en el fútbol sala femenino. Nacional le había ganado el domingo pasado la final de los playoffs.

Live Blog Post

Nacional jugará de casaca roja

Nacional suma un nuevo color para su camiseta en este mes de setiembre: alternativa especial celeste como en cada setiembre, azul ante Plaza y roja contra Juventud.

G189UlyXAAAhsWy
Live Blog Post

Así jugará Nacional contra Juventud

G189UlyXAAAhsWy

Live Blog Post

Así jugará Juventud contra Nacional

G185Yz-XoAEhlxN

Live Blog Post

Segunda compra de localía de Nacional

Tras comprarle a Plaza Colonia su localía evitando jugar en el Suppici de Colonia para enfrentarlo en el Estadio Centenario, Nacional hace lo propio este domingo con Juventud. El sábado, Peñarol hizo lo propio con Cerro Largo.

Live Blog Post

Por dónde se ve el partido entre Juventud y Nacional

Mirá las opciones para seguir el partido.

Live Blog Post

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

Embed

Maximiliano Gómez
TORNEO CLAUSURA

Juventud vs Nacional EN VIVO por el Torneo Clausura: trancado el equipo de Pablo Peirano en ataque, busca desesperadamente llegar al gol en el final

Cerro Largo vs Peñarol
TORNEO CLAUSURA

La tabla del Torneo Clausura tras el triunfo de Peñarol ante Cerro Largo y la derrota de Boston River, luego de los primeros partidos de la novena fecha

Jaime Báez festeja su gol ante Cerro Largo
PEÑAROL

El regreso de Jaime Báez al Campeonato Uruguayo: de los silbidos al ingresar al gol de Peñarol para sellar el triunfo ante Cerro Largo y la "apuesta" de Diego Aguirre

Cerro Largo vs Peñarol
PEÑAROL

"No estamos teniendo el mejor rendimiento": el sincero análisis de Diego Aguirre tras el triunfo de Peñarol ante Cerro Largo con un primer tiempo en el que "no salió nada"

Temas:

Nacional Juventud Torneo Clausura Estadio Centenario

