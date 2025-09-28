Nacional y Juventud se miden en el Estadio Centenario en partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura. Los tricolores buscan seguir al acecho en este certamen y también con ventaja en la Tabla Anual. Arranca a la hora 16.00.
Juventud vs Nacional EN VIVO por el Torneo Clausura: trancado el equipo de Pablo Peirano en ataque, busca desesperadamente llegar al gol en el final
