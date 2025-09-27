Dólar
Copa Libertadores

Liga de Quito explicó su posteo que fue rechazado por Nacional y Peñarol y aclaró que "en ningún caso estuvo dirigido a hechos dolorosos del pasado"

“En ningún caso estuvo dirigido al Club Nacional de Football, ni a hechos dolorosos del pasado”, indicó Lga de Quito

27 de septiembre 2025 - 16:37hs
Liga Deportiva de Quito de Ecuador lamentó que su posteo en redes sociales que fue rechazado por Nacional y Peñarol no haya sido interpretado de la forma en que pretendían y fuera criticado por recordar a la muerte Juan Izquierdo, exjugador de ambos equipos.

Como informó Referí, el equipo ecuatoriano hizo una publicación en sus redes luego de eliminar a Sao Paulo por la Copa Libertadores el pasado jueves.

“Definitivamente, el Morumbí sí te mata”, decía el posteo en X.

Juan Izquierdo se fue en ambulancia de la cancha
COPA LIBERTADORES

Nacional rechazó "enfáticamente" el posteo de Liga de Quito que recordó a la muerte de Juan Izquierdo: "Tocan un tema muy doloroso"; mirá el mensaje tricolor

Los jugadores de Liga de Quito en el Morumbí
COPA LIBERTADORES

Peñarol manifestó "rechazo absoluto" al posteo de Liga de Quito que recordó a la muerte de Juan Izquierdo tras eliminar a Sao Paulo en Morumbí por la Copa Libertadores

La publicación generó rechazo de Nacional y también de Peñarol, como de muchos hinchas, quienes recordaron que un año atrás en ese estadio sufrió el percance de salud Juan Izquierdo, zaguero tricolor, que luego le costó la muerte.

Este viernes, luego de eliminar el posteo, el club ecuatoriano hizo un comunicado.

“Liga Deportiva Universitaria lamenta que una publicación realizada en nuestras redes oficiales haya sido interpretada de manera distinta a la intención original”, señalaron.

“La frase utilizada en dicho post responde a una expresión que, desde hace muchos años, es utilizada por la hinchada del club rival al que enfrentamos la noche de ayer en el marco de la CONMEBOL Libertadores. Nuestro mensaje buscaba únicamente enmarcarse en la dinámica propia del fútbol y de la rivalidad deportiva, sin otra connotación”.

Además, destacaron que “en ningún caso estuvo dirigido al Club Nacional de Football, ni a hechos dolorosos del pasado”.

“Como institución, reafirmamos nuestro compromiso con los valores de respeto y con el rechazo a toda forma de violencia en el deporte”.

