Los precios que la lana está alcanzando en Uruguay son los más altos en al menos tres años , al convalidarse los nuevos valores que está logrando la fibra en el mercado australiano y que solo esta semana tuvieron un avance de 7%, la mayor suba semanal en seis años, y de 18% en el último mes .

El Indicador de Mercados del Este (IME) trepó hasta US$ 9,61, la referencia más alta desde febrero de 2023, y en dólares australianos llegó a un máximo desde junio de 2022.

Las lanas Corriedale y cruza han subido con mayor énfasis, hasta 45% desde junio, y los lotes Merino de 18 micras o menos aumentaron hasta 25% en las primeras 13 semanas de la zafra actual.

PRESUPUESTO Fortalecer Colonización, guerra a la garrapata y la quita de un impuesto: el presupuesto de Alfredo Fratti

AGRONEGOCIOS Volver a las raíces, la propuesta de la nueva edición de ADP Zone, con fecha y contenidos confirmados

El mercado se animó en el principio de la zafra, con ventas a valores 10% y 15% superiores a los de un mes atrás, muchas consultas de productores y exportadores y también cierta cautela a la hora de concretar negocios porque se espera que los valores sigan subiendo a medida que la demanda, principalmente desde China, repone inventarios que se fueron agotando.

En la reciente Feria de Lanas de Nanjing, en China, el ambiente de negocios fue el más fluido desde 2018 en base a factores determinantes: niveles históricamente bajos de stocks, aumento en la demanda y mayor volumen de lana que circula de forma más ágil a lo largo de la cadena de suministro.

Un dato no menor es que la exigente demanda de las textiles de Europa por tops e hilados producidos en China requiere la certificación de bienestar animal RWS o “Non Mulesed”, que solo el 15% de las lanas australianas puede ofrecer, y es una ventaja competitiva de la producción de Uruguay, libre de “mulesing”.

Referencias del SUL

Entre las operaciones de la última semana reportados por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) se registraron negocios con precios destacados, como los US$ 7 por kilo vellón que obtuvo un lote de Merino de 18,8 micras de diámetro y 6.500 kilos con certificación RWS, un dólar por encima de las referencias que se manejaban hace un mes.

Es el mismo valor que alcanzaron lotes de 17,9 micras también con certificación RWS.

En lanas Merino de 19 micras acondicionadas con grifa verde se alcanzan los US$ 6,20, sin certificación y US$ 5,70 por kilo en lotes de 20 micras, valores que están 15% arriba de las referencias a principios de la zafra.

Operadores y analistas australianos proyectan que las subas continuarán luego de 10 semanas consecutivas al alza –la racha más larga de aumentos desde 1987-, incluso con un volumen de oferta superior al de la última semana.

Precio de la hacienda ovina sigue al alza

En ovinos para faena en Uruguay la demanda sigue muy firme por todas las categorías, con entradas cortas y valores al alza.

Las referencias de INAC para la última semana muestran una variación de 10% en el valor de las ovejas hasta US$ 4,60 y un promedio para los corderos de US$ 5,38.

Estas referencias se ubican 10 y 20 centavos respectivamente por encima de las referencias de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) del lunes pasado.

WhatsApp Image 2025-09-27 at 12.00.09

La faena ovina quedó relegada respecto a los dos años anteriores con 12.349 cabezas, una baja de 10% respecto a la semana anterior.

El año pasado se faenaron casi el doble de lanares en la misma semana y se percibía el incremento sostenido de cara a la zafra del último trimestre, que estacionalmente va en gradual ascenso.

Se redujo la participación de ovejas de 25% a 15%, la de corderos de 62% a 57% y la de borregos se incrementó de 8% a 19% al tiempo que se duplicó el ingreso de capones del 5% al 10% del total.

Cuatro plantas concentraron el 95% de la faena que fue liderada por el frigorífico San Jacinto Nirea con 6.174 animales.

En lo que va de 2025 la faena de lanares se ubica 22% por debajo de 2024 con 425.790 cabezas.

WhatsApp Image 2025-09-27 at 12.00.10(1)

Exportación de carne ovina: fuerte ajuste semanal

En la última semana se exportaron 219 toneladas de carne ovina a un promedio de US$ 3.147 por tonelada.

Se trata del promedio semanal más bajo registrado en lo que va del año, casi la mitad de los US$ 6.274 promedio alcanzados la semana pasada, variaciones muy marcadas, con bajos volúmenes semanales.

El promedio móvil de los últimos 30 días, si bien fue arrastrado por el promedio semanal, mantiene un destacado valor de US$ 5.542 por tonelada, por encima de la carne vacuna y 41% superior al de 2024 a la fecha.