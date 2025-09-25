Dólar
/ AGRONEGOCIOS

Volver a las raíces, la propuesta de la nueva edición de ADP Zone, con fecha y contenidos confirmados

“Raíz, la fuerza de lo invisible”, es el nombre de la 11a edición de ADP Zone, el emprendimiento que tiene como compañía anfitriona a ADP-Agronegocios del Plata

25 de septiembre 2025 - 16:28hs
ADP Zone, la jornada que en Dolores organiza cada año la empresa que tiene al Ing. Agr. Marcos Guigou como Director Ejecutivo, se hará este año el jueves 9 de octubre.

ADP Zone, la jornada que en Dolores organiza cada año la empresa que tiene al Ing. Agr. Marcos Guigou como Director Ejecutivo, se hará este año el jueves 9 de octubre.

“Raíz, la fuerza de lo invisible”, es el nombre seleccionado para la 11a edición de ADP Zone, el emprendimiento anual ya emblemático que tiene como compañía anfitriona a ADP-Agronegocios del Plata, que se hará en 2025 el jueves 9 de octubre.

El encuentro, que cuenta con cupos limitados, se desarrollará en formato presencial desde la hora 8.30, en la Planta de Acopio Dolores de la empresa, ubicada en el km 318 de la ruta 21, en la intersección con el camino perimetral Juan Manuel Blanes, en Soriano.

Un doble objetivo en una nueva ADP Zone

Se trata, se informó a El Observador, de un encuentro que busca impulsar el intercambio de ideas y la generación de nuevas oportunidades en el rubro agropecuario.

La propuesta reunirá a referentes y expertos del sector para promover alianzas y construir futuro en torno a temáticas centrales para una de las actividades más relevantes de la economía uruguaya.

Esta edición de ADP Zone, declarada de interés nacional por la Presidencia de la República y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y de interés departamental por la Intendencia de Soriano, se basará en la analogía de la raíz al grano.

El concepto estará aplicado a la propia trayectoria de la compañía, recorriendo sus orígenes, sus logros y lo que se proyecta para el futuro.

ADP ZONE_2025 (2)

Las seis exposiciones que habrá en Dolores

La jornada contará con la presencia de destacados oradores:

  • Alex Lopes, gerente LATAM de Compra de Ganado de Minerva Foods, con la charla “Mercado global de la carne vacuna: El ordenamiento de las relaciones comerciales y la vocación productiva de Uruguay”
  • Alejandro Pittaluga, investigador especializado en nutrición de rumiantes, hablará sobre eficiencias en producción de carne en su presentación “Detrás de la carne de alta calidad: los factores que marcan la diferencia”
  • Agustín Pagani, ingeniero agrónomo e investigador argentino, expondrá sobre agricultura de precisión, respondiendo a la pregunta: “¿Puede la agricultura de precisión mejorar el negocio agrícola?”
  • Sebastián Mazzilli, director del Sistema Agrícola Ganadero en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), tendrá a su cargo la exposición “Cómo la investigación nacional nutre la raíz productiva”
  • Sergio Pieroni, ingeniero agrónomo especializado en agricultura y ganadería, disertará sobre “I+D en la raíz de la correcta toma de decisiones”
  • Ximena Alemán, co-CEO y cofundadora de Prometeo, fintech que conecta a corporaciones globales con instituciones financieras de Latinoamérica y Estados Unidos, brindará un cierre motivacional sobre “Actitud, nuestra raíz invisible”
IMG_4140
ADP Zone 2024, su décima edición, titulada "Moonshot (Disparo a la luna) – Pensemos en lo inimaginable".

Cierre: recorrida por cultivos

Al finalizar las charlas, se añadió en el anuncio de esta propuesta, se realizará una recorrida por los campos de cultivo de ADP.

Quienes quieran participar de este espacio, que busca conectar conocimientos e integrar oportunidades, pueden inscribirse a través del sitio web https://bit.ly/ADPZONE2025.

DSC_0078
Tras las charlas y el almuerzo la propuesta cada año es visitar parcelas con ensayos de variedades de distintos cultivos.

Temas:

ADP Zone ADP Dolores Cultivos

