Defensa de la Competencia rechazó solicitud de Minerva para compra de tres frigoríficos en Uruguay

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), volvió a rechazar la solicitud de Minerva para comprar tres frigoríficos de Marfrig en Uruguay.

El año pasado el grupo frigorífico Minerva había anunciado su intención de adquirir el 100% de las acciones de los frigoríficos Inaler (SanJosé), La Caballada (Salto) y Colonia, propiedad de su competidor brasileño.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, ya comunicó que respaldará la decisión del organismo, confirmando que la resolución de la Coprodec es definitiva en esta etapa , según informó Tardaguila Agromercados este jueves.

La Coprodec ya había rechazado la operación en dos oportunidades , aunque luego Minerva insistió con la presentación de una nueva propuesta.

Según se consideró, la operación –presentada bajo dos variantes, la “Propuesta Ampliada” con la venta simultánea de Colonia al grupo Allana, y la “Propuesta Alternativa” con la desinversión diferida de Inaler en un plazo de 24 meses– generaba riesgos sustanciales para la competencia en el mercado de compra de hacienda para faena, explica la publicación.

Entre otros puntos, también se cuestionó la idoneidad del comprador propuesto (Allana Magellan S.L.) para Establecimientos Colonia.