De Artigas a Montevideo: así es el plan de obras para rutas de los 19 departamentos

Esta semana autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) presentaron en el Parlamento los detalles del plan de inversiones que se ejecutará en este período.
En vialidad se prevén hacer obras en tramos que “permitan completar y conectar la malla vial como base para el desarrollo productivo, económico y social”, y se “dará prioridad a la conexión de zonas productivas estratégicas con el fin de abaratar los costos de transporte y mejorar la competitividad”, dice el plan.
La inversión total será de US$ 2.093 millones, de los cuales US$ 263 millones serán para la construcción de nuevas rutas, US$ 545 millones para rehabilitación, US$ 1.047 millones para conservación, US$ 125,4 millones en la intervención de 102 puentes y US$ 112,6 millones seguridad vial.
Está proyectada la construcción de 231 kilómetros nuevos, la rehabilitación de 2.079 kilómetros y la conservación en 5.681 kilómetros de la red.
A continuación se presenta el detalle las intervenciones prioritarias que el MTOP prevé realizar en la red vial de cada departamento.
Artigas
- Rehabilitación del puente binacional de la Concordia, entre Artigas y Quaraí
- Tramo de ruta 4 entre Pueblo Sequeira o Arapey Chico y Paso Campamento
- Ramal de ruta 3 que conecta con ruta 30 por Tomás Gomensoro
Canelones
- Doble vía en ruta 11, entre ruta 8 y ruta interbalnearia
- Tramo de ruta 12 entre Tala y San Ramón
- Ruta 62 entre ruta 81 y ruta 5
- Ruta 80 desde Migues hacia ruta 8
- Ruta 81 entre Migues y Montes
- Ruta 107 que conecta Sauce con Canelones
- Accesos este a la ciudad de Montevideo
Cerro Largo
- Accesos al puente nuevo binacional en Yaguarón
- Puentes en ruta 8, Tacuarí y Parao
- Corredor forestal desde Arévalo al límite departamental
Colonia
- Doble vía en ruta 1, de la ruta 22 a la ruta 50
- Bypass en ciudad de Rosario -corredor de carga de ruta 2- con un nuevo puente sobre el arroyo Colla
- Tramo de ruta 21, entre Carmelo y ruta 12
Durazno
- Ruta 19, desde Comercio Sainz o ruta 6 hasta Cerro Chato
- Ruta 6 entre Sarandí del Yí y Comercio Sainz o Ruta 19
Flores
- Se concluirá el bypass oeste a la ciudad de Trinidad
- Rehabilitación de ruta 23 entre Ismael Cortinas y ruta 3
Florida
- Ruta 6 en tramo de ruta 56 al arroyo Mansavillagra
- Ruta 7 en tramo que une localidades de Gallinal e Illescas.
- Se completará la intervención en ruta 56 para conectar las rutas 6 y 7
Lavalleja
- Ruta 12 entre Minas y ruta 108
- Ruta 108 entre ruta 12 y límite departamental
- Puente bidepartamental en ruta 13 (puente Aiguá)
Maldonado
- Tramo de ruta 13 que conecta Aiguá y límite departamental en Rocha
- Puentes El León, Sarandí y Alférez
Montevideo
- Intercambiador de ruta 5 y ruta 102, es decir, la perimetral de Montevideo
- Puente en ruta 36 que conecta camino Melilla con ruta 36 en límite con Canelones
Paysandú
- Intervención en ruta 4 para completar corredor entre ruta 90 y ruta
- Rehabilitación de corredor ruta 26
- Ruta 90, rehabilitación de tramo entre ruta 25 y ruta 4
- Intervenciones en tres puntos de ruta 3: en la intersección con ruta 24, en acceso a localidad de Porvenir y en intersección de ruta 3 con la avenida Wilson Ferreira en el acceso a la ciudad de Paysandú
Río Negro
- Corredor de ruta 2, que atraviesa el suroeste del departamento
- Acceso a localidad de San Javier
- Ruta 4: Baygorría-ruta 20
Rivera
- Construcción del bypass a la ciudad
- Rehabilitación de dos puentes angostos en ruta 27, puentes Ataques y Mangueras
- Rehabilitación de ruta 6, en tramo que va entre ruta 44 y localidad de Vichadero
Rocha
- Acciones en ruta 16, entre ruta 9 y ruta 10, de Castillos a Aguas Dulces
- Ruta 14, para conectar la ruta 16 con la ruta 9
- Ruta 10 en tramo entre ruta 16 y camino Arbolito
Salto
- Rehabilitar ruta 31, corredor que atraviesa de este a oeste en dos tramos: desde San Antonio al arroyo Valentín y desde Biassini, en su unión con ruta 4, hasta el límite departamental con Tacuarembó.
- Tramo de ruta 3 entre Termas de Daymán y ciudad de Salto (presenta alto índice de siniestralidad; se prevén acciones de seguridad vial)
San José
- Diseño de puentes de acuerdo a las cargas actuales sobre ruta 1 en Pereira, Pavón y La Boyada
- Continuación de ruta 45, desde río San José hasta ciudad de Rodríguez
- Rehabilitación de ramal ruta 11 (conocido como Camino de la Costa), cerca de la ciudad de San José
Soriano
- Corredor de ruta 2 (ampliación de capacidad entre Cardona y Mercedes)
- Ruta 105 entre Palmitas y Dolores
- Ruta 96: Dolores-Palo Solo
- Unión entre ambas rutas -bypass a la ciudad de Dolores-, conectando además con el nuevo puente sobre el río San Salvador
Tacuarembó
- Rehabilitación de ruta 6, desde el Río Negro hasta ruta 26
- Culminación de obra de ruta 20, para completar el corredor conectándola con la ruta 5
- Construcción de empalme con ruta 5
- Rehabilitación de tramo de ruta 31, entre Tacuarembó Chico y ciudad de Tacuarembó
Treinta y Tres
- Acciones en ruta 17, entre ruta 18 y la localidad de Charqueada
- Empalme de ruta 17 y ruta 18
- Rehabilitación de ruta 7, en tramo entre el límite y Valentines