De Artigas a Montevideo: así es el plan de obras para rutas de los 19 departamentos

Esta semana autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) presentaron en el Parlamento los detalles del plan de inversiones que se ejecutará en este período.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

En vialidad se prevén hacer obras en tramos que “permitan completar y conectar la malla vial como base para el desarrollo productivo, económico y social”, y se “dará prioridad a la conexión de zonas productivas estratégicas con el fin de abaratar los costos de transporte y mejorar la competitividad”, dice el plan.

La inversión total será de US$ 2.093 millones, de los cuales US$ 263 millones serán para la construcción de nuevas rutas, US$ 545 millones para rehabilitación, US$ 1.047 millones para conservación, US$ 125,4 millones en la intervención de 102 puentes y US$ 112,6 millones seguridad vial.

Está proyectada la construcción de 231 kilómetros nuevos, la rehabilitación de 2.079 kilómetros y la conservación en 5.681 kilómetros de la red.

A continuación se presenta el detalle las intervenciones prioritarias que el MTOP prevé realizar en la red vial de cada departamento. Artigas Rehabilitación del puente binacional de la Concordia, entre Artigas y Quaraí Tramo de ruta 4 entre Pueblo Sequeira o Arapey Chico y Paso Campamento Ramal de ruta 3 que conecta con ruta 30 por Tomás Gomensoro Canelones 2 Bypass de Tala en ruta 7 Doble vía en ruta 11, entre ruta 8 y ruta interbalnearia Tramo de ruta 12 entre Tala y San Ramón Ruta 62 entre ruta 81 y ruta 5 Ruta 80 desde Migues hacia ruta 8 Ruta 81 entre Migues y Montes Ruta 107 que conecta Sauce con Canelones Accesos este a la ciudad de Montevideo Cerro Largo Corredor de ruta 26 Accesos al puente nuevo binacional en Yaguarón Puentes en ruta 8, Tacuarí y Parao Corredor forestal desde Arévalo al límite departamental Colonia Doble vía en ruta 1, de la ruta 22 a la ruta 50 Bypass en ciudad de Rosario -corredor de carga de ruta 2- con un nuevo puente sobre el arroyo Colla Ruta 97: ruta 21-ruta 12 Tramo de ruta 21, entre Carmelo y ruta 12 Durazno Ruta 19, desde Comercio Sainz o ruta 6 hasta Cerro Chato Ruta 6 entre Sarandí del Yí y Comercio Sainz o Ruta 19 Flores Se concluirá el bypass oeste a la ciudad de Trinidad Rehabilitación de ruta 23 entre Ismael Cortinas y ruta 3 Florida Ruta 6 en tramo de ruta 56 al arroyo Mansavillagra Ruta 7 en tramo que une localidades de Gallinal e Illescas. Se completará la intervención en ruta 56 para conectar las rutas 6 y 7 Lavalleja Ruta 12 entre Minas y ruta 108 Ruta 108 entre ruta 12 y límite departamental Puente bidepartamental en ruta 13 (puente Aiguá) Maldonado Tramo de ruta 13 que conecta Aiguá y límite departamental en Rocha Puentes El León, Sarandí y Alférez Montevideo Accesos a la ciudad Intercambiador de ruta 5 y ruta 102, es decir, la perimetral de Montevideo Puente en ruta 36 que conecta camino Melilla con ruta 36 en límite con Canelones Paysandú 3 Intervención en ruta 4 para completar corredor entre ruta 90 y ruta Rehabilitación de corredor ruta 26 Ruta 90, rehabilitación de tramo entre ruta 25 y ruta 4 Intervenciones en tres puntos de ruta 3: en la intersección con ruta 24, en acceso a localidad de Porvenir y en intersección de ruta 3 con la avenida Wilson Ferreira en el acceso a la ciudad de Paysandú Río Negro Corredor de ruta 2, que atraviesa el suroeste del departamento Acceso a localidad de San Javier Ruta 4: Baygorría-ruta 20 Rivera Construcción del bypass a la ciudad Rehabilitación de dos puentes angostos en ruta 27, puentes Ataques y Mangueras Rehabilitación de ruta 6, en tramo que va entre ruta 44 y localidad de Vichadero Rocha Acciones en ruta 16, entre ruta 9 y ruta 10, de Castillos a Aguas Dulces Ruta 14, para conectar la ruta 16 con la ruta 9 Ruta 10 en tramo entre ruta 16 y camino Arbolito Salto Rehabilitar ruta 31, corredor que atraviesa de este a oeste en dos tramos: desde San Antonio al arroyo Valentín y desde Biassini, en su unión con ruta 4, hasta el límite departamental con Tacuarembó. Tramo de ruta 3 entre Termas de Daymán y ciudad de Salto (presenta alto índice de siniestralidad; se prevén acciones de seguridad vial) San José Diseño de puentes de acuerdo a las cargas actuales sobre ruta 1 en Pereira, Pavón y La Boyada Continuación de ruta 45, desde río San José hasta ciudad de Rodríguez Rehabilitación de ramal ruta 11 (conocido como Camino de la Costa), cerca de la ciudad de San José Soriano 4 Corredor de ruta 2 (ampliación de capacidad entre Cardona y Mercedes) Ruta 105 entre Palmitas y Dolores Ruta 96: Dolores-Palo Solo Unión entre ambas rutas -bypass a la ciudad de Dolores-, conectando además con el nuevo puente sobre el río San Salvador Tacuarembó 5 Ruta 26 Rehabilitación de ruta 6, desde el Río Negro hasta ruta 26 Culminación de obra de ruta 20, para completar el corredor conectándola con la ruta 5 Construcción de empalme con ruta 5 Rehabilitación de tramo de ruta 31, entre Tacuarembó Chico y ciudad de Tacuarembó Treinta y Tres Acciones en ruta 17, entre ruta 18 y la localidad de Charqueada Empalme de ruta 17 y ruta 18 Rehabilitación de ruta 7, en tramo entre el límite y Valentines