"Acuerdo entre Orsi y Manini por el voto 50": Frente Amplio en Artigas reclamó a Fernando Pereira frenar designación de dirigente de Cabildo Abierto

La Mesa Política del Frente Amplio en Artigas le envió una nota al presidente de la coalición oficialista, Fernando Pereira , para reclamar la suspensión del presunto nombramiento político de un dirigente de Cabildo Abierto en un centro de recuperación de adictos en ese departamento.

“El acuerdo entre (Yamandú) Orsi, nuestro presidente, y (Guido) Manini en el tema del voto número 50 aparentemente incluiría este cargo en Artigas en Casa Abierta”, dijo a El Observador la presidenta de la Departamental frenteamplista, Marianela Olivera, en referencia a esta central de la Red de Asistencia en Drogas del Norte que trabaja con la Junta de Drogas, el Ministerio de Desarrollo Social, ASSE y la Intendencia de Artigas.

El dirigente de la polémica es Rodolfo Riani quien fuera designado durante el anterior gobierno como director adjunto de Casa Abierta, central de la Red de Asistencia. Riani fue el candidato a edil por las listas que respaldaron Manini Ríos y su esposa Irene Moreira en Artigas, de donde ella es oriunda y donde ambos tienen campo.

CASO DANZA Fernando Pereira dijo que Danza tiene "todo el apoyo del gobierno y del FA", a horas de que se conozca informe de Jutep

ASSE La Jutep resolvió con los votos del Frente Amplio que no hay incompatibilidades en el caso de Álvaro Danza

En ese departamento, la interna de Cabildo Abierto la ganó con creces el Espacio de los Pueblos Libres, un sector que buscó disputarle el liderazgo a Manini Ríos y que ahora está escindido del partido. La agrupación comandada en Artigas por el teniente coronel retirado Wilfredo Correa ganó las tres bancas de Cabildo en la Junta Departamental, hasta que la bancada anunció en octubre su pase al Partido Colorado.

Embed CABILDO ABIERTO ARTIGAS



VENI Y RETIRA TU LISTA.

2828 o la 92 .



⏰. 9 a 12 hs y de 13 a 17 hs todos los días



☎️ O por los teléfonos:



lista 2828 al 099 772 076

Lista 92 al 098 139 610



Garzón esq Eduardo M Castro. pic.twitter.com/HMU2o3cZ43 — IRENE MOREIRA (@IreneMoreiraUy) April 25, 2025

“Cuando nos enteramos de que (Riani) iba a ser nombrado, nos reunimos como fuerza política. Vive hablando mal de nuestro diputado, defiende la dictadura y el Plan Cóndor, son temas que son sensibles para nuestra fuerza política”, insistió la presidenta de la Departamental frenteamplista.

“Decidimos mandar una nota a Fernando Pereira explicándole nuestra disconformidad. Si hay que nombrar a alguien de Cabildo no hay problema, pero que sea otra persona”, sostuvo Olivera. De hecho, la dirigencia artiguense habla de que entiende que “son las reglas de juego”, al decir del edil frentista Guillermo Gasteasoro, y que no reniegan de que a Cabildo Abierto le corresponda un cargo por acuerdo.

Por eso le propusieron incluso a Pereira que quien asuma en Casa Abierta sea otro cabildante, el doctor Marcos Leonardi, quien fuera director departamental de Salud en el período pasado. “Viene con otro perfil, aparte tuvo actitudes buenas en reuniones del Cecoed (Centro Coordinador de Emergencias). Riani tiene una audición y siempre está criticando al Frente Amplio”, aseguró la presidenta de la Departamental.

“Estamos a la espera de que se resuelva. Ayer hablé con Fernando Pereira y me dijo que está en suspenso la designación”, concluyó Olivera. Consultado por El Observador, el presidente del Frente Amplio prefirió no hacer comentarios bajo la premisa de que es un tema interno de la fuerza política.

El propio Riani contó públicamente días atrás que recibió “una comunicación desde Montevideo, por parte de la Junta Nacional (de Drogas) y Presidencia”, y que estaba “completando los formularios correspondientes”, según consignó el portal local Todo Artigas.

“Fue una experiencia brillante”, continuó el excandidato a edil. “Terminé mi contrato el 28 de febrero, con el cambio de gobierno, pero me fui con el reconocimiento de las autoridades. Incluso, el equipo de Casa Abierta fue premiado a nivel nacional por su trabajo. En ese momento me dijeron algo que hoy vuelve a tener sentido: cuando se hacen buenas gestiones, no importan los cambios de gobierno. Y ahora se está demostrando, porque el actual gobierno mantiene esa premisa”.

Distintos sectores del Frente en Artigas manifestaron su repudio, al punto de que “unos cuántos compañeros dijeron que se iban para la casa”, según contó la presidenta de la Mesa Política. La Vertiente Artiguista, por ejemplo, comunicó su “firme oposición” y “rechazo absoluto” dada la “postura de abierta confrontación y descalificación hacia el Frente Amplio” por parte de Rodolfo Riani, así como “sus ideales y sus principios fundacionales”.

“Entendemos que tal designación, de concretarse, resultaría contraria al espíritu plural, democrático y de compromiso social que caracteriza a nuestro proyecto político y que debe guiar la conducción de los espacios de carácter comunitario y social”, sentenció la Vertiente Artiguista en Artigas.

En sus redes sociales, el dirigente cabildante ha descargado duros cuestionamientos hacia la izquierda. En 2022, por ejemplo, ante el referéndum contra 135 artículos de la LUC, escribió que el PIT-CNT “se adueñó del FA” y que “queda claro que los comunistas se preparan como en Chile… tomar a Uruguay!!”(sic). Anotó también que “hay muy buena gente en la izquierda”, pero que en 2019 “se fueron por corrupción”.

Guido Manini Ríos llegando a Torre Ejecutiva Guido Manini Ríos llegando a Torre Ejecutiva Foto: Dante Fernandez / FocoUY

Manini niega acuerdo

El exsenador Guido Manini Ríos afirmó en diálogo con El Observador que “no hubo ninguna conversación con Cabildo Abierto”. “Se imaginará que no voy a estar arreglando cargos de tercera línea”, aseguró el general retirado, quien se percató por redes que como Riani no es del Frente “se armó esa polémica en la República de Artigas”. Manini insistió en que su partido solo tiene representantes por la oposición en el Banco Hipotecario y en la comisión binacional del Río Cuareim.

“Él ocupó un cargo como director adjunto (en el período pasado), tengo entendido que hizo una excelente gestión. Es en base a su gestión anterior y a los pedidos de la dirección actual de Casa Abierta”, concluyó Manini Ríos.