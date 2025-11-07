Thiago Helguera demandó a Nacional por un porcentaje de su pase y la AUF le dio la razón al club: el mensaje del jugador y la palabra de su representante

Thiago Helguera demandó ante la AUF a Nacional por un porcentaje de su pase al Sporting Braga de Portugal, pero la asociación le dio la razón al tricolor, y el jugador difundió en las últimas horas un mensaje en el que reconoció que se trató de una situación "mal manejada".

El mediocampista, que actualmente juega en el Mirandés de la segunda división de España en calidad de cedido por el Braga, reclamó a Nacional el 20% de su pase al club portugués en junio de 2024, junto con premios por Copa Libertadores y salarios , por un monto cercano a los US$ 800.000.

Sin embargo, Nacional presentó documentación que comprueba que Helguera había renunciado a cobrar el porcentaje del pase y los distintos premios cuando se fue de Nacional.

Con estas pruebas, el Tribunal Arbitral de AUF falló a favor del tricolor y desestimó la demanda de Helguera.

El mensaje de Helguera tras presentar el reclamo a Nacional

Este jueves Helguera publicó un mensaje en el que reconoció que no llevó de forma correcta la situación. "En su momento, lo único que hice fue reclamar lo que creía justo y lo que me correspondía por derecho", se lee al principio de su mensaje, difundido por El Espectador Deportes.

El jugador aclaró que no actuó "con mala intención ni con ánimo de perjudicar al club", ya que tiene un "profundo respeto por la institución y por su gente". "Fue una situación mal manejada, que terminó afectándome también a mí, y que no refleja mis valores ni la relación que siempre tuve con el club", agregó.

El volante respeta que algunos hinchas "puedan sentirse dolidos o confundidos", y reiteró que su intención fue "reclamar lo que consideraba justo", aunque "sin saber que detrás había decisiones que no estaban siendo bien guiadas".

"Hoy prefiero cerrar este capítulo con aprendizaje. Aprendí a informarme mejor, a cuidar mis decisiones. Estoy enfocado en seguir creciendo, entrenando con compromiso y disfrutando del fútbol, que es lo que amo", escribió Helguera, que remarcó que siempre estará "agradecido" con Nacional y la gente que lo acompañó "desde el primer día".

"Ojalá con el tiempo se entienda que mi respeto y mi cariño hacia la institución siguen intactos", concluyó.

Alejandro Nannini, representante de Helguera: "Está totalmente arrepentido"

El argentino Alejandro Nannini, representante de Helguera, dijo en una entrevista con Minuto 1 de Carve Deportiva que el jugador "está totalmente arrepentido" de presentar el reclamo contra Nacional.

"Él ha tenido un cambio ahora para bien. Se dio cuenta que se equivocó, es muy chico y el paso a Europa le fue duro", expresó el agente.

Nannini explicó que representa hace un año a Helguera, y dijo que vio los papeles que presentó Nacional, que muestran con claridad que el jugador "renunciaba al 20% e incluso dejaba unos premios de Copa Libertadores".

"Le recomendé que no hiciera el juicio, los papeles estaban claros. Él tiene sus padres y un abogado familiar que lo aconseja, ellos quisieron seguir adelante con eso. El consejo de mi empresa era que era imposible", concluyó.