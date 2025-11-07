"Si venís con buena energía te vamos a abrazar": Los Teros sobre las caras nuevas y los test matches vitales para su futuro

Los Teros enfrentarán a Portugal este sábado a la hora 12, en el primer test de una importante ventana internacional de noviembre, en la que también jugarán con All Blacks XV el domingo 16 y Rumania el sábado 22. El primero y el tercero son vitales para definir los bombos del ranking de cara al sorteo del Mundial 2027, que se realizará en noviembre. Uruguay está hoy en el puesto 19, y necesita ganar esos dos partidos para subir al 18 y asegurarse el bombo 3.

El Observador habló con el apertura Felipe Etcheverry y el octavo Manuel Diana, en el marco de una nota más amplia en el que anuncian el inicio de un emprendimiento personal de clínicas de rugby para jóvenes (Nexa UY), que se publicará en los próximos días. En esta nota hablan de la ventana, los rivales y la incorporación de nuevos jugadores al plantel.

¿Cómo ven esta ventana? Tienen la tranquilidad de haber asegurado la clasificación pero por el otro lado la presión de saber que hay que ganar por ante Portugal y Rumania para asegurar el ranking antes del sorteo.

Manuel Diana: Si queremos estar en Bombo 3 tenemos que ganarle a Rumania y a Portugal, y eso requiere preparación técnica, rugbística y mental, que lo estamos haciendo. Estamos convencidos de que podemos lograr ese objetivo. De hecho, previo a la clasificación, cuando nos juntamos en junio, pusimos los objetivos del año: eran clasificar y en diciembre estar en el Bombo 3. Y hoy seguimos en carrera eso. Si bien sabemos que el partido en Montevideo con Chile nos costó en el ranking, nosotros seguimos en nuestra línea, nuestros objetivos. Y para eso tenemos que ganar los dos partidos.

¿Cómo ven el plantel? Hay bajas importantes por lesión o porque no los prestan los clubes.

Tite Etcheverry: Lo veo impecable. Tremenda confianza en todos. Siempre digo que para mí cuando hay bajas como ahora, son tremendas oportunidades para varios jugadores. Estoy seguro de que la van a tomar y la van a tomar con fuerza.

Es un desafío la falta de rugby, ¿no? No juegan desde agosto, más allá de que jugaron por sus clubes locales.

Manuel Diana: Este año el calendario estuvo estuvo mejor en ese sentido, porque tuvimos Super Rugby Américas, Ventana de Julio, Eliminatoria en agosto, y el amistoso con Argentina XV la semana pasada, que no tuvimos el año pasado. El año pasado tuvimos casi tres meses y medio en el Charrúa entrenando, llegamos al primer partido con España y así nos fue. Yo creo que este año vamos a estar mejor, por dos razones. Una esa esa y la otra el tiempo trabajado con el staff, ya llevamos un año y medio.

¿Qué saben de Portugal?

Tite Etcheverry: Creo que tienen todo a disposición, si no me equivoco. Lo que sabemos y vimos es que es un cuadro que juega bastante de punta a punta, le gusta mover la pelota. Es un equipo bastante parecido a nosotros en ese sentido. Qué nos va a exigir correr mucho, estar antes, meterles mucha presión e ir a buscarlos.

Manuel Diana: Y los forwards. Por ahí va a pasar. Creo que hay una oportunidad ahí, hay que dominar con los forwards. Teniendo la pelota, defendiendo duro y un pack sólido, creo que ahí está la clave. Tenemos con qué, nos estamos preparando para eso. Como dijo Tite, son perfiles parecidos, a los dos nos gusta atacar y tener la pelota.

Tite Etcheverry: Ellos patean bastante menos, entonces hay que estar arriba en la primera línea de defensa y defender duro.

¿Cómo vieron la incorporación de los jugadores nuevos? ¿Cómo fue la integración de ellos al plantel?

Manuel Diana:Hay que tomar las oportunidades. Rodolfo (Ambrosio) los analizó a cada uno de ellos, cree que tienen potencial. Ellos están copados, están con muchas ganas. Y el grupo nuestro la verdad que es un placer. Si vos venís acá con buena energía, con ganas de sumar, con ganas de representar a Uruguay, te vamos a abrazar, te vamos a potenciar. Y está bueno que pase, que aparezcan caras nuevas, que compitan, que tengan ganas. La realidad es que nuestro círculo del rugby uruguayo es chico. Siempre estamos los mismos. Sube uno, baja otro, pero no cambia mucho. De un día para otro entraron cuatro caras nuevas con ganas. La verdad que mostraron un buen nivel en los entrenamientos. Creo que es positivo. Obviamente nos hace ruido porque nunca se ha hecho, pero hay momentos en que hay que innovar, hay que seguir lo que se hace a nivel mundial para seguir creciendo. Así que está buenísimo.

Tite Etcheverry: Sí, opino igual que Manu. Para mí se basa todo en el grupo, y cómo uno venga predispuesto. Si uno viene a sumar el grupo te va a abrazar porque es re sano. Y después, personalmente, yo no sé si es porque soy muy competitivo o qué, pero lo mido totalmente en competencia. Me encanta la competencia. Y siempre que llega alguien nuevo, apretás. Me encanta que haya más gente. Y te pone un poquito más nervioso. En el entrenamiento ajustás y te exigís. Porque, naturalmente, cuando no tenés tanta competencia, te relajás un poco más. Y el uruguayo también es mucho de eso. La verdad que no me puse muy filosófico con la convocatoria. Lo vi más del lado de la competitividad y el desafío.