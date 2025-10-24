Dólar
Paraguay afuera del repechaje al Mundial de Rugby por incluir un jugador inhabilitado: el paso a paso

Los Yakaré le habían ganado a Brasil la serie sudamericana, pero renunciaron a participar al descubrir que habían incumplido la regla de elegibilidad con un jugador argentinio

24 de octubre 2025 - 17:11hs
Ramiro Amarilla jugando por Paraguay ante Brasil

Ramiro Amarilla jugando por Paraguay ante Brasil

El Observador | Ignacio Chans

Por  Ignacio Chans

La Unión Paraguaya de Rugby (URP) renunció a participar del Final Qualification Trophy, el repechaje al Mundial de Rugby, tras reconocer la alineación indebida de uno de sus jugadores, que no cumplía los requisitos de elegibilidad. La irregularidad fue descubierta por World Rugby, y tras la comunicación con la Unión y con Sudamérica Rugby, Paraguay decidió no apelar y no iniciar un proceso judicial, auto excluyéndose del proceso clasificatorio.

Esa decisión genera que automáticamente Brasil se clasifique al repechaje, a pesar de perder la eliminatoria ante los guaraníes en las últimas dos semanas. Los brasileños debutarán el 8 de noviembre ante Samoa y luego enfrentarán a Bélgica y Namibia.

El campeón de este torneo obtendrá el último boleto al Mundial de Australia 2027.

El jugador involucrado es Ramiro Amarilla, argentino, nacido en Corrientes, quien juega por Yakare XV en el Super Rugby Américas desde 2021, y desde ese mismo año con el San José Rugby de Asunción.

La regla que violó Paraguay con la inclusión de Amarilla es la regla 8 de elegibilidad, que establece las condiciones en las cuales un jugador nacido en un determinado país puede pasar a defender al otro.

Antes de 2017 se necesitaban 36 meses (tres años) de residencia continua en un país (estar afincado allí con salidas ocasionales) para que un nacional de otro país pudiera cambiar elegibilidad. En diciembre de 2020 se cambió ese criterio y pasaron a ser 60 meses (cinco años) de residencia. Por la pandemia se estiró la entrada en vigor de esa nueva regla al 1° de enero de 2022. O sea que, para jugar en un nuevo seleccionado se necesitaban 36 meses hasta el 31 de diciembre de 2021, y a partir del 1° de enero de 2022, todos quienes quisieran aplicar ese criterio necesitaban 60 meses de afiliación.

Al momento de debutar en Paraguay, en la ventana de julio de 2024, ante Bélgica y Hong Kong, Amarilla llevaba en el entorno de los 36 meses de residencia y registro en la unión paraguaya. Le aplicaba la nueva regla, no la vieja, pese a que se registrara antes de que empezara a regir la nueva regla. Aunque no hay confirmación específica, todo apunta a que esa fue la forma en que, sin intención según la URP, se violó con la legislación.

En ese lapso Amarilla jugó varios partidos: Ante Hong Kong, Bélgica, Chile, Uruguay y Brasil.

World Rugby le comunicó el hallazgo a la Unión Paraguaya y a Sudamérica Rugby el martes. Desde allí se buscaron alternativas, pero la reglamentación era muy clara. Finalmente el jueves, en una reunión virtual entre todas las partes, acordaron hacerlo pública la decisión el viernes por la mañana.

"Al identificarse la inclusión de un jugador de manera errónea, y al entender que el error de dicha inclusión fue a partir de una interpretación errónea en los cambios de elegibilidad en la regla 8 de World Rugby, la decisión del consejo directivo de la URP es declinar su participación en el torneo en Dubai", expresó la URP en un comunicado. “Es una decisión que como hombres de bien debemos tomar, para demostrar nuestra integridad, que es uno de los valores centrales del rugby”, agregó.

"World Rugby celebra la admisión voluntaria del error por parte de Paraguay y acepta la explicación de que un descuido administrativo llevó a la inclusión de un jugador inelegible en ambos partidos clasificatorios contra Brasil”, dijo por su parte World Rugby, que además aclaró que “las uniones y los organizadores de las competiciones son responsables de realizar controles de elegibilidad exhaustivos. Para apoyar este proceso, el 'Verificador de Elegibilidad de Jugadores' (Player Eligibility Checker) está disponible en el sitio web 'World Rugby Passport', permitiendo a las uniones verificar fácilmente la elegibilidad de un jugador".

