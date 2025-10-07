Brasil Rugby cesó al uruguayo Emiliano Caffera como DT de la selección apenas a a días de jugar por elimiminatorias al Mundial ante Paraguay

La Confederación Brasileña de Rugby cesó sorpresivamente a Emiliano Caffera como entrenador de la selección de rugby de Brasil, informó el periodista Francisco Isaac en Rugbypass y confirmaron varias fuentes a El Observador. La sorpresiva medida se da apenas a días de que Los Tupis enfrenten a Paraguay, en una serie clasificatoria al repechaje final para el Mundial de Rugby 2027.

Caffera, cuyo contrato expiraba en diciembre, fue anunciado de la decisión el pasado sábado por teléfono, horas después de terminar un camp de entrenamiento con el equipo, que este sábado 11 y el 18 de octubre jugará a ida y vuelta la serie ante Paraguay.

La decisión fue informada a Sudamérica Rugby en la reunión semanal de staff del lunes por parte de Daniel Hourcade, quien había sido informado por Brasil Rugby. Tanto en Hourcade como en SAR existe molestia y sorpresa por lo intempestivo de la decisión de Brasil Rugby.

Según pudo saber El Observador, el entrenador tenía diferencias de enfoque con el Director de Rugby de Brasil, Josh Reeves, que es quien quedará como entrenador para la serie ante Paraguay y, en el caso de ganar, en el repechaje final, en noviembre en Dubai ante Bélgica, Namibia y Samoa, por el último boleto mundialista. También con el CEO de la organización, Alexandre Chiofetti.

Pablo Lemoine tras clasificar a Chile al Mundial de Rugby: cómo imagina su futuro y el reclamo a World Rugby por los recortes: "¿Qué más hay que hacer?"

DEPORTES Ocho clubes de rugby denunciaron a dos colegios ante la URU por prohibir a sus alumnos jugar en otros equipos

Además había tenido diferencias con algunos jugadores del plantel a los que había desplazado de la titularidad, aunque tenía el respaldo de varios líderes del plantel.

Según supo El Observador, un reclamo de los jugadores era que el entrenador pudiera compartir más tiempo con ellos. Sin embargo, el doble rol de Caffera como entrenador del femeino y masculino simultáneamente lo obligaba a repartir su tiempo.

Caffera, quien era entrenador del masculino, el femeino y Cobras (la franquicia profesional del Super Rugby Americas), había liderado al seleccionado femenino en el Mundial de Inglaterra, la primera presencia de su seleccionado sudamericano en ese torneo. Había clasificado allí tras ganarle a Colombia. En el torneo cayó 66-6 ante Sudáfrica, 84-5 ante Francia y 64-3 ante Italia. El rendimiento en el torneo fue destacado dentro y fuera de fronteras.

En masculino Brasil subió del puesto 31 al 26 del mundo durante la gestión del entrenador uruguayo, incluidas victorias ante Bélgica en San Pablo y Hong Kong de visitante, aunque también cayó con los asiáticos en julio. En la primera serie de la eliminatoria sudamericana al Mundial cayó ante Chile

En el Super Rugby Americas el rendimiento de Cobras no fue bueno: terminó último en las ediciones 2024 y 2025. Un reclamo de Caffera a la Confederación había sido poder incorporar más jugadores extranjeros que subieran el nivel de los locales, una estrategia similar a la que utiliza Yacarés de Paraguay, aunque los dirigentes mantuvieron bajo el número de extranjeros habilitados.

Caffera, además, había iniciado una renovación de algunos puestos del plantel, en una coyuntura en la que al rugby brasiñeo le ha costado sacar nuevas figuras debido al pobre trabajo en el rugby de base.

Los cortes abruptos de ciclos no son algo nuevo en Brasil: los anteriores técnicos, Fernando Portugal y Rodolfo Ambroso, también se fueron en su momento por diferencias con la dirigencia o la dirección deportiva.

Brasil es amplio favorito en la serie ante Paraguay, al que venció 77-17 en 2024, aunque las tiene muy difíciles en el repechaje final, a donde terminó cayendo Samoa, un habitual de los mundiales pero que en la primera parte de la eliminatoria tuvo numerosas bajas, lo que le ocasionó terminar último en la Pacific Nations Cup y luego perder el playoff ante Chile.