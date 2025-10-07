Dólar
/ Cultura y Espectáculos / MARCHA POR PALESTINA

"Te faltó decir 'tengo un amigo judío'": cruce entre Orlando Petinatti y Fernando Pereira por la movilización por Palestina

El Frente Amplio convocó el próximo jueves a una marcha “en condena al Genocidio llevado adelante por el gobierno de Benjamín Netanyahu"

7 de octubre 2025 - 17:51hs
Orlando Petinatti y Fernando Pereira

Orlando Petinatti y Fernando Pereira

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, y el comunicador Orlando Petinatti mantuvieron un cruce radial por la marcha convocada este jueves por Palestina, en la que el conductor acusó al dirigente de estar "apoyando una oleada antisemita" en Uruguay.

Fue entonces que Pereira afirmó que él no era antisemita y argumentó por qué no lo era.

"Te faltó decir 'tengo un amigo judío'", le respondió Petinatti este martes en su programa Malos Pensamientos por Radio Azul FM.

"Yo soy hincha de un cuadro donde muchos de los hinchas son judíos, convivimos de niños, no soy antisemita en práctica diaria", le contestó Pereira al comunicador, quien es de origen judío.

La Mesa Política del FA convocó el próximo jueves 9 a las 18:30 en 18 de Julio y Germán Barbato a la marcha “en condena al Genocidio llevado adelante por el gobierno de Benjamín Netanyahu"

"¿No te parece que buscar una movilización con banderas palestinas estas lejos de defender la paz?", cuestionó Petinatti, a lo que Pereira respondió que no ha levantado esa bandera y que tampoco la tiene en su casa.

La bandera palestina "es como un simbolismo de una cuestión que se rechaza y que nosotros denominamos como genocidio", dijo Pereira. Un informe del FA fue elaborado por el "departamento de internacional" del FA fue quien concluyó esto y afirmó que no iba a decir "ningún nombre" de quienes trabajaron en él, ante la insistencia de Petinatti.

— ¿No te parece que lo que quiso hacer Hamás fue un genocidio? — preguntó Petinatti por los atentados del 7 de octubre de 2023.

— Lo que entiendo que matar, causar lesiones físicas o mentales graves, someter deliberadamente a condiciones de vida para destruir a los palestinos, es genocidio — respondió Pereira.

Eso no es exterminio, es una guerra — le dijo Petinatti.

No se les está permitiendo el ingreso de alimentos a niños — advirtió Pereira.

Eso es mentira. ¿Quiénes hacen tus informes? Dame un nombre del departamento de Internacionales — cuestionó Petinatti.

Más adelante en la conversación, Petinatti le hizo más preguntas a Pereira.

¿Hamás pone de escudo humano a sus niños y a sus mujeres? — le consultó el comunicador.

— De esa pregunta que vos me haces no puedo tener conocimiento — respondió el dirigente.

— ¿Los misiles y las armas (de Hamás) sos consiente que las ponen en escuelas y hospitales por gusto? — preguntó el conductor radial.

— Se ha dicho, lo he leído. No lo sé. Vos podes repetir lo que dice la inteligencia israelí. No estoy a favor de Palestina, estoy en contra del genocidio— sentenció Pereira.

El presidente del FA también aseguró: "No estoy de acuerdo con la frase desde el río hasta el mar, porque eso terminaría con el Estado de Israel. Comparto la lógica de los dos Estados".

