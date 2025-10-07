Secretario del Tesoro en Estados Unidos: Trump "los adora" a los agricultores

El Secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent , informó este jueves que durante la próxima semana la administración de gobierno liderada por Donald Trump anunciará una ayuda "significativa" para los agricultores que están afectados por la actual disputa arancelaria con China.

"El martes habrá un apoyo significativo para los agricultores" , declaró Bessent a la CNBC, añadiendo que el plan "alcanza especialmente a los productores de soja", que han perdido el mercado chino desde que Washington inició una guerra comercial con Pekín.

El presidente estadounidense, Donald Trump , declaró el miércoles que este será un tema clave en su reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, dentro de un mes.

POLÉMICA "Lo que nos debería preocupar es que esos jóvenes ni estudien ni trabajen": Un Solo Uruguay respondió al ministro Juan Castillo sobre jóvenes que trabajan antes de los 18 años

CONCURSO Eligieron al mejor dulce de leche de Uruguay: medallas de oro para productos de Carmelo y Nueva Helvecia

También reiteró su deseo de devolver parte de los ingresos generados por los aranceles que ha impuesto a los agricultores en dificultades.

El contexto

"Los agricultores de soja de nuestro país están siendo perjudicados porque China, solo por razones de 'negociación', no está comprando", escribió Trump en su plataforma Truth Social hace una semana. "Me reuniré con el presidente Xi, de China, en cuatro semanas, y la soja será un tema importante de discusión", agregó.

pexels-melquizedeque-31678059 Cosecha de soja. Pexels (archivo)

Según el Wall Street Journal, que cita a un funcionario anónimo, el gobierno está considerando un paquete de apoyo por un valor de entre 10.000 y 14.000 millones de dólares.

Contactada por AFP, la Casa Blanca declaró que los detalles finales del plan aún no se han ultimado.

El Tesoro y el Departamento de Agricultura no respondieron de inmediato a las consultas de la AFP.

La cifra

La soja sigue debatiéndose en el menor nivel de precios de los últimos cinco años mientras en Estados Unidos ya se levantó más del 20% del área y el estado de los cultivos mejoró respecto a la semana anterior, y al mismo tiempo que Brasil arrancó la siembra de soja 2025/26 sobre un área récord estimada en 49,08 millones de hectáreas y una estimación de cosecha de 177,67 millones de toneladas, que sería también récord (fuente: Blasina y Asociados para Agro de El Observador).

pexels-tomfisk-9940116 Cosecha de soja. Pexels (archivo)

Comenzó la cosecha de soja en Estados Unidos

La cosecha de soja ha comenzado en Estados Unidos y se espera que sea muy buena.

Sin embargo, debido a la demanda insuficiente, los precios están bajando.

Un agricultor del sureño estado de Arkansas, Jonathan Driver, cree que los precios son demasiado bajos para cubrir los costos de producción. "Vamos a perder dinero", declaró a la AFP.

"Nadie quiere comprar nuestros productos para la exportación, y simplemente no hay suficiente infraestructura para procesar todo aquí", lamentó.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cx2jnr731ewo El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, destacó cuánto Trump valora a los agricultores. Getty Images

En su entrevista con la CNBC, Scott Bessent criticó a "los líderes chinos (...) por utilizar a los agricultores estadounidenses, y en particular a los productores de soja, como rehenes o peones en las negociaciones comerciales".

Añadió que Trump "no los defraudará" porque ellos mismos "no lo defraudaron".

"Los agricultores estadounidenses votaron abrumadoramente, en más del 90%, por el presidente Trump. Él quiere a los agricultores. Los adora", enfatizó.

Fuente: AFP