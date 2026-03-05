Donald Trump recibió al plantel de Inter Miami en la Casa Blanca, elogió a Luis Suárez quien le devolvió una sonrisa y se estrecharon las manos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves al plantel de Inter Miami en la sala este de la Casa Blanca, para saludar a los vigentes campeones de la Major League Soccer (MLS). Luis Suárez apareció en primera plana, se llevó un elogio del mandatario y le estrechó la mano con una sonrisa de oreja a oreja.

Trump tuvo muy elogiosas palabras para Lionel Messi , astro del fútbol mundial.

“Es un privilegio especial para mí decir algo que ningún presidente americano tuvo la oportunidad de decir antes: bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi” , dijo Trump.

El argentino sonrió ampulosamente en cada uno de los quiebres humorísticos que tuvo el discurso que marcó el encuentro en la Casa Blanca.

Trump recordó que en noviembre fue visitado por “un caballero llamado Cristiano Ronaldo, que es grandioso. Ustedes son grandes jugadores, algunos grandes campeones, grandes atletas en ese deporte, y gente que realmente ama lo que hace”, dijo.

"Felicitaciones también a los copropietarios Jorge y José Mas”, dijo señalando a los hermanos cubanoamericanos copropietarios de Inter Miami junto a David Beckham. La familia Mas se exilió en Florida, tal como recordó Trump quien lanzó un profético mensaje político: “Pronto estaremos celebrando lo que está pasando en Cuba”.

También saludó y felicitó al entrenador argentino Javier Mascherano.

"Un gol brillante de uno de los mejores delanteros de todos los tiempos, Luis Suárez", leyó después Trump cuando la sala estalló en un aplauso.

Trump giró para encontrarse con el uruguayo quien le devolvió una amplia sonrisa y ambos estrecharon sus manos.

Posteriormente dijo: "Hay mucha gente que luce muy bien acá. Marco, no me gustan los hombres que lucen bien", dijo y desató nuevas risas. "No te hace seguro estar al lado de ellos".

Luego leyó una acción protagonizada por Suárez y que fue clave para que Inter Miami avanzara de fase en la pasada MLS.

Finalmente, se refirió al partido ganado contra Porto por el Mundial de Clubes FIFA del año pasado, destacando el gol de tiro libre de Lionel Messi y la remontada de Inter por 2-1.

Otro que lo saludó con una emocionada sonrisa fue el campeón mundial argentino Rodrigo De Paul.