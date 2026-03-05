Dólar
COPA SUDAMERICANA

Boston River vs Racing EN VIVO por Copa Sudamericana: final del primer tiempo, en el Estadio Centenario se juega por un lugar en la fase de grupos

Boston River y Racing se enfrentan desde la hora 19.00 en el Estadio Centenario en partido único correspondiente a la primera fase de la Copa Sudamericana

5 de marzo 2026 - 18:35hs
Boston River&nbsp;

Boston River 

Foto: @bostonriver

EN VIVO

Boston River y Racing se enfrentan este jueves, desde la hora 19.00 en el Estadio Centenario, en partido único correspondiente a la primera fase de la Copa Sudamericana. El ganador clasificará a fase de grupos tal como lo hizo el martes Montevideo City Torque a expensas de Defensor Sporting.

Las estadísticas completas del partido

Minuto 45: comenzó el segundo tiempo

En marcha la segunda mitad.

Minuto 48: final del primer tiempo

Se terminó la primera mitad. Empate 0-0.

Minuto 36: buena llegada de Jair González

Tras un lapso donde Racing se afirmó y dominó, el extremo Jair González de Boston hilvanó interesante jugada y remató de afuera del área. Afuera, pero cerca.

Minuto 23: pelota en el palo para Racing

Jugada de pelota quieta, centro, cabezazo de Ramiro Brazionis y el palo salva a Boston River.

Minuto 19: prematuro cambio en Boston River

Jair González por Facundo Muñoa, lesionado en Boston River.

Minuto 10: Machado salva a Racing

Buena jugada de Boston River, la armó bien Leandro Suhr pero su remate no fue demasiado potente. Salvó bien Machado, golero de Racing.

El premio que está en juego

Boston River cobra US$ 225 mil por este partido y Racing US$ 250 mil. El ganador jugará fase de grupos donde el botín que se reparte es de US$ 900 mil.

Minuto 0: ya está en juego el partido

Rueda el balón por el alfombrado follaje y verde gramado del Estadio Centenario. Boston River y Racing juegan por la primera ronda de la Copa Sudamericana.

Antecedentes de Racing en torneos internacionales

Copa Libertadores 2010: pasó la fase previa y clasificó a los grupos

Copa Sudamericana 2024: eliminó a Cerro Largo en primera ronda, fue segundo en fase de grupos y perdió con Huachipato el playoff por un lugar en octavos de final

Copa Sudamericana 2025: eliminó a Wanderers y fue último en fase de grupos

Antecedentes de Boston River en torneos internacionales

Copa Sudamericana 2017: segunda ronda

Copa Sudamericana 2018: segunda ronda

Copa Libertadores 2023: segunda ronda

Copa Libertadores 2025: Tercera ronda

Copa Sudamericana 2025: fase de grupos

Así jugará Boston River

HCrWGaZWMAEFe99

Así jugará Racing

HCrQvk8XkAEiS7N

Las opciones para ver Boston River vs Racing

Mirá en esta nota las opciones para ver el partido que arranca a la hora 19.00.

