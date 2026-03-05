Boston River vs Racing EN VIVO por Copa Sudamericana: final del primer tiempo, en el Estadio Centenario se juega por un lugar en la fase de grupos

Live Blog Post

Antecedentes de Racing en torneos internacionales

Copa Libertadores 2010: pasó la fase previa y clasificó a los grupos

Copa Sudamericana 2024: eliminó a Cerro Largo en primera ronda, fue segundo en fase de grupos y perdió con Huachipato el playoff por un lugar en octavos de final

Copa Sudamericana 2025: eliminó a Wanderers y fue último en fase de grupos