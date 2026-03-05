Boston River y Racing se enfrentan este jueves, desde la hora 19.00 en el Estadio Centenario, en partido único correspondiente a la primera fase de la Copa Sudamericana. El ganador clasificará a fase de grupos tal como lo hizo el martes Montevideo City Torque a expensas de Defensor Sporting.
Boston River vs Racing EN VIVO por Copa Sudamericana: final del primer tiempo, en el Estadio Centenario se juega por un lugar en la fase de grupos
