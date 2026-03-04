Luego de eliminar a Liverpool por Copa Libertadores, Conmebol le inició expediente a Independiente Medellín, rival de este jueves de Juventud de Las Piedras

Al conjunto colombiano se le investiga por una supuesta violación al artículo 23 literal P del reglamento de seguridad de la Copa Libertadores.
El documento que se refiere a los objetos prohibidos señala que no se permite el ingreso a los estadios sede de competiciones de la Conmebol de banderas de porte manual que superen la medida de 2 metros de largo por 1.50 metros de ancho. Además, en ningún caso las banderas podrán ser unidas entre sí.
Por otro lado, al mismo club se le investiga por el artículo 11.2 literal q del Código Disciplinario de la Conmebol.
El apartado que se refiere a las decisiones arbitrales asegura que "únicamente las consecuencias jurídicas de las decisiones adoptadas por el árbitro podrán ser revisadas por los Órganos Judiciales exclusivamente en cuanto a la incorrecta identificación de la persona sancionada, en cuyo caso se expedientará al verdadero infractor".
La apertura de los expedientes a Independiente Medellín podrían generar sanciones económicas y no se comprometería la participación en los certámenes internacionales.