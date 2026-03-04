Dólar
Copa Libertadores

Luego de eliminar a Liverpool por Copa Libertadores, Conmebol le inició expediente a Independiente Medellín, rival de este jueves de Juventud de Las Piedras

El máximo organismo del fútbol continental estudia qué puede suceder con el club colombiano

4 de marzo 2026 - 12:40hs
Santiago Laquidaín de Liverpool va con todo ante Alexis Serna de Independiente Medellín por Copa Libertadores

FOTO: AFP

Independiente Medellín de Colombia tuvo un buen debut en la Copa Libertadores de América tras superar la segunda fase previa, a Liverpool.

Ahora, el conjunto colombiano se medirá este jueves ante Juventud de Las Piedras en la tercera ronda previa con el objetivo de lograr un resultado positivo para llegar a la fase de grupos.

Conmebol abrió investigación a Independiente Medellín

En medio de la alegría por la clasificación, la Unidad Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) le abrió un expediente a Independiente Medellín.

Peñarol celebró el triunfo ante Nacional en el Gran Parque Central por el Torneo Apertura
APERTURA

Tras el triunfo de Peñarol en el clásico ante Nacional, Albion tiene decidido llevar al equipo de Diego Aguirre a otro escenario y descartó el Estadio Koster de Mercedes

Los uruguayos Sergio Núñez y Mateo Ponte en el partido entre Barcelona y Botafogo por la Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Con varios uruguayos presentes y el gol de un ex Peñarol, Barcelona y Botafogo empataron 1-1 en la fase previa de la Copa Libertadores

Al conjunto colombiano se le investiga por una supuesta violación al artículo 23 literal P del reglamento de seguridad de la Copa Libertadores.

El documento que se refiere a los objetos prohibidos señala que no se permite el ingreso a los estadios sede de competiciones de la Conmebol de banderas de porte manual que superen la medida de 2 metros de largo por 1.50 metros de ancho. Además, en ningún caso las banderas podrán ser unidas entre sí.

Independiente Medellin's midfielder #24 Jose Ortiz and Liverpool's midfielder #20 Martin Rabunal fight for the ball during the Copa Libertadores phase two second-leg football match between Colombia's Independiente Medellin and Uruguay's Liverpool at the A
José Ortiz de Independiente Medellín y Martín Rabuñal de Liverpool por la Copa Libertadores

Por otro lado, al mismo club se le investiga por el artículo 11.2 literal q del Código Disciplinario de la Conmebol.

El apartado que se refiere a las decisiones arbitrales asegura que "únicamente las consecuencias jurídicas de las decisiones adoptadas por el árbitro podrán ser revisadas por los Órganos Judiciales exclusivamente en cuanto a la incorrecta identificación de la persona sancionada, en cuyo caso se expedientará al verdadero infractor".

La apertura de los expedientes a Independiente Medellín podrían generar sanciones económicas y no se comprometería la participación en los certámenes internacionales.

Temas:

Copa Libertadores Conmebol Liverpool Juventud de Las Piedras Independiente Medellín

