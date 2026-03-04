Con varios uruguayos presentes y el gol de un ex Peñarol, Barcelona y Botafogo empataron 1-1 en la fase previa de la Copa Libertadores

Los uruguayos Sergio Núñez y Mateo Ponte en el partido entre Barcelona y Botafogo por la Copa Libertadores

Barcelona de Guayaquil y Botafogo empataron 1-1 en el partido de ida de la tercera ronda de la fase previa de la Copa Libertadores , en un partido disputado este martes por la noche en Ecuador que contó con varios uruguayos presentes, y con el gol de un exfutbolista de Peñarol .

El marcador del encuentro se abrió a los 22 minutos. En una salida de Botafogo, el arquero Leo Linck quiso dar un pase aéreo a la izquierda pero su remate fue interceptado por Bryan Carabalí, que envió un cabezazo al área para el argentino Héctor Villalba , que cabeceó solo frente al golero. Su remate pegó en el palo, pero el propio delantero recogió el rebote y puso el 1-0 de volea.

Es el primer gol del delantero en cuatro partidos en el Barcelona, luego de llegar al club ecuatoriano proveniente de Peñarol a principios de 2026. Durante su año en el carbonero el argentino jugó 24 partidos y anotó cuatro goles .

¡EN LA PRIMERA NO, EN LA SEGUNDA SI! Tito Villalba cazó su propio rebote y marcó el 1-0 de Barcelona de Guayaquil ante Botafogo. Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/iEEX8nfYmA

A los 58 minutos ingresó para el equipo ecuatoriano Sergio Núñez , en reemplazo del delantero argentino Darío Benedetto.

COPA LIBERTADORES Los millones que ya ganó Juventud de Las Piedras y los que puede llegar a sumar en caso de seguir en la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana

COPA LIBERTADORES Juventud por Copa Libertadores, y los partidos Montevideo City Torque vs Defensor Sporting y Racing vs Boston River por Copa Sudamericana, ya tienen fecha

Botafogo, que tuvo al uruguayo Mateo Ponte desde el arranque en el lateral derecho, encontró el empate a los 66 minutos. Vitinho metió un pase en cortada para Jordan Barrera, que lanzó un centro al medio rematado por Matheus Martins, quien puso el 1-1 con un remate al primer palo.

Embed LLEGÓ EL EMPATE DEL FOGAO: Milton Céliz no pudo despejar y Matheus Martins definió a colocar para el 1-1 de Botafogo ante Barcelona.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vlDaqUdV7l — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2026

Cinco minutos después de empatar el encuentro, el técnico argentino Martín Anselmi sustituyó a Ponte por su compatriota Lucas Villalba, que tuvo alguna incursión por la banda derecha.

Barcelona y Botafogo definirán su llave de la fase previa el próximo martes 10 de marzo a las 21:30, en el estadio Nilton Santos del club brasileño.