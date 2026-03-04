Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

Con varios uruguayos presentes y el gol de un ex Peñarol, Barcelona y Botafogo empataron 1-1 en la fase previa de la Copa Libertadores

Barcelona y Botafogo definirán su llave de la fase previa el próximo martes 10 de marzo a las 21:30, en suelo brasileño

4 de marzo 2026 - 8:36hs
Los uruguayos Sergio Núñez y Mateo Ponte en el partido entre Barcelona y Botafogo por la Copa Libertadores

Los uruguayos Sergio Núñez y Mateo Ponte en el partido entre Barcelona y Botafogo por la Copa Libertadores

Foto: EFE

Barcelona de Guayaquil y Botafogo empataron 1-1 en el partido de ida de la tercera ronda de la fase previa de la Copa Libertadores, en un partido disputado este martes por la noche en Ecuador que contó con varios uruguayos presentes, y con el gol de un exfutbolista de Peñarol.

El marcador del encuentro se abrió a los 22 minutos. En una salida de Botafogo, el arquero Leo Linck quiso dar un pase aéreo a la izquierda pero su remate fue interceptado por Bryan Carabalí, que envió un cabezazo al área para el argentino Héctor Villalba, que cabeceó solo frente al golero. Su remate pegó en el palo, pero el propio delantero recogió el rebote y puso el 1-0 de volea.

Embed

Es el primer gol del delantero en cuatro partidos en el Barcelona, luego de llegar al club ecuatoriano proveniente de Peñarol a principios de 2026. Durante su año en el carbonero el argentino jugó 24 partidos y anotó cuatro goles.

A los 58 minutos ingresó para el equipo ecuatoriano Sergio Núñez, en reemplazo del delantero argentino Darío Benedetto.

Jugadores de Juventud forman en el partido de la Copa Libertadores ante Guaraní
COPA LIBERTADORES

Juventud por Copa Libertadores, y los partidos Montevideo City Torque vs Defensor Sporting y Racing vs Boston River por Copa Sudamericana, ya tienen fecha

Sebastián Sosa de Juventud celebra un gol en el partido de la Copa Libertadores entre Guaraní 
COPA LIBERTADORES

Los millones que ya ganó Juventud de Las Piedras y los que puede llegar a sumar en caso de seguir en la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana

Botafogo, que tuvo al uruguayo Mateo Ponte desde el arranque en el lateral derecho, encontró el empate a los 66 minutos. Vitinho metió un pase en cortada para Jordan Barrera, que lanzó un centro al medio rematado por Matheus Martins, quien puso el 1-1 con un remate al primer palo.

Embed

Cinco minutos después de empatar el encuentro, el técnico argentino Martín Anselmi sustituyó a Ponte por su compatriota Lucas Villalba, que tuvo alguna incursión por la banda derecha.

Barcelona y Botafogo definirán su llave de la fase previa el próximo martes 10 de marzo a las 21:30, en el estadio Nilton Santos del club brasileño.

Temas:

uruguayos Peñarol Copa Libertadores Barcelona de Guayaquil Botafogo Lucas Villalba Mateo Ponte

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Alonso presidente de la AUF
FÚTBOL

Mirá por dónde se podrá ver ahora el fútbol uruguayo luego de la firma de los nuevos contratos de TV

Darwin Núñez de Al-Hilal, persigue a Cristiano Ronaldo, de Al-Nassr por la Saudi Pro League de Arabia Saudita
FÚTBOL

Cristiano Ronaldo huyó de Arabia Saudita tras los bombardeos de Irán a la embajada de Estados Unidos; mirá la decisión de Darwin Núñez en ese país

Lucas Paul De los Santos y Salomón Rodríguez
COPA SUDAMERICANA

Montevideo City Torque 1-0 Defensor Sporting por Copa Sudamericana: un gol de Franco Romero dejó eliminado al violeta del certamen

Diego Aguirre
PEÑAROL

La alegría de Diego Aguirre en Peñarol al enterarse del regreso de un jugador que considera fundamental

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos