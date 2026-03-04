Con varios uruguayos presentes y el gol de un ex Peñarol, Barcelona y Botafogo empataron 1-1 en la fase previa de la Copa Libertadores

Barcelona de Guayaquil y Botafogo empataron 1-1 en el partido de ida de la tercera ronda de la fase previa de la Copa Libertadores, en un partido disputado este martes por la noche en Ecuador que contó con varios uruguayos presentes, y con el gol de un exfutbolista de Peñarol.
El marcador del encuentro se abrió a los 22 minutos. En una salida de Botafogo, el arquero Leo Linck quiso dar un pase aéreo a la izquierda pero su remate fue interceptado por Bryan Carabalí, que envió un cabezazo al área para el argentino Héctor Villalba, que cabeceó solo frente al golero. Su remate pegó en el palo, pero el propio delantero recogió el rebote y puso el 1-0 de volea.
Es el primer gol del delantero en cuatro partidos en el Barcelona, luego de llegar al club ecuatoriano proveniente de Peñarol a principios de 2026. Durante su año en el carbonero el argentino jugó 24 partidos y anotó cuatro goles.
A los 58 minutos ingresó para el equipo ecuatoriano Sergio Núñez, en reemplazo del delantero argentino Darío Benedetto.
Botafogo, que tuvo al uruguayo Mateo Ponte desde el arranque en el lateral derecho, encontró el empate a los 66 minutos. Vitinho metió un pase en cortada para Jordan Barrera, que lanzó un centro al medio rematado por Matheus Martins, quien puso el 1-1 con un remate al primer palo.
Cinco minutos después de empatar el encuentro, el técnico argentino Martín Anselmi sustituyó a Ponte por su compatriota Lucas Villalba, que tuvo alguna incursión por la banda derecha.
Barcelona y Botafogo definirán su llave de la fase previa el próximo martes 10 de marzo a las 21:30, en el estadio Nilton Santos del club brasileño.