El mensaje y el video de despedida de Nacional a Julián Millán, tras su partida a Fluminense: "Te ganaste el cariño de todo el pueblo tricolor"

Nacional se aseguró US$ 4.100.000 fijos y US$ 1.000.000 en variables por la venta de Millán al Fluminense

4 de marzo 2026 - 7:52hs
Julián Millán

Julián Millán

Foto: Gastón Britos/ FocoUy

El colombiano Julián Millán se despidió de Nacional y es nuevo jugador de Fluminense, luego de que el club brasileño pagara más de US$ 4.000.000 por su pase.

Este martes por la noche Nacional despidió al jugador a través de las redes sociales con una publicación y un video. En el primero, el club escribió: "Gracias Julián por defender nuestros colores con tanta entrega y dedicación".

"Con esfuerzo y compromiso te ganaste el cariño de todo el pueblo Tricolor y te vas con el agradecimiento eterno de cada hincha. ¡Muchos éxitos en lo que viene!", se lee en el tuit de la cuenta oficial tricolor.

En el video, se pueden ver distintas imágenes y entrevistas oficiales de Millán en el albo, con música colombiana de fondo.

Julián Millán celebra su gol contra Progreso
Nacional recordó su primera entrevista con las redes del club, en la que destacó que es "un central rápido, que le gusta la pelota, buen juego aéreo, que siempre va hacia adelante y muy fuerte en el uno contra uno".

En esas declaraciones también destacó que lo motivaba "demasiado" jugar la Copa Libertadores, y en la publicación se ven los dos goles que convirtió en ese torneo en 2025.

Para finalizar, Nacional mostró las lágrimas de Millán al despedirse de la hinchada tricolor en el Gran Parque Central, luego de la derrota en el clásico contra Peñarol del pasado fin de semana.

Los detalles del pase de Julián Millán al Fluminense

De acuerdo a la información que el vicepresidente tricolor, Flavio Perchman, brindó en el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, la operación le reportará al club US$ 5.100.000.

Perchman había fijado una cotización de US$ 6.000.000 para desprenderse del futbolista.

Para que la operación se concretara, Millán renunció al 20% que le corresponde de la transferencia y el empresario cobró el 7,5% (le corresponde 10%). El vicepresidente informó que la comisión del intermediario fue de US$ 300.000.

De esa forma Nacional se aseguró US$ 4.100.000 fijos y US$ 1.000.000 en variables de partidos jugados que Perchman considera que Millán cumplirá, y por esa razón asegura que los tricolores ingresarán US$ 5.100.000.

El acuerdo tiene otras variables, que pueden incrementar esa cifra: mientras dure el contrato de Millán con Fluminense, habrá metas para los tricolores si el jugador es campeón de la Libertadores, del Brasileirao y de la Copa Brasil.

En Fluminense, Millán tendrá un contrato anual de US$ 1.800.000, el doble de lo que ganaba en Nacional.

Nacional Julián Millán Fluminense Brasil Colombia

