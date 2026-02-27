Patinaron en los penales: lo que dijo el Chino Recoba de la increíble situación de dos jugadores, uno uruguayo, en la serie en la que Táchira quedó afuera de la Copa Libertadores

El lamento de Rodrigo Pollero tras patinar y errar su penal para Táchira

El sueño de la Copa Libertadores para el Deportivo Táchira de Álvaro “Chino” Recoba se terminó este jueves al quedar eliminado en Fase 2 ante Deportes Tolima, luego de lograr un agónico empate y quedar afuera por penales.

De visitantes en Bogotá, los venezolanos igualaron la serie con un gol en el tiempo adicionado y fueron a la definición por penales.

En la tanda, el equipo de Recoba falló todos sus remates y los locales aseguraron tres para avanzar a la tercera fase.

Pero la definición tuvo una particularidad: dos jugadores, uno de cada equipo, patinaron en el momento de rematar e hicieron sus remates por arriba del travesaño cuando la serie estaba 2-0.

El primero fue Brayan Rovira para Tolima y luego el uruguayo Rodrigo Pollero para Táchira, quien quedó tendido en el piso al ver su desvío.

Lo que dijo Recoba de los penales

En conferencia de prensa, Recoba lamentó la derrota y habló de la definición.

“Los penales a veces van a tu favor, como fue en la serie pasada con The Strongest, y en esta no nos favoreció”, dijo.

Además, se refirió a las patinadas. “Los de los penales, hace dos semanas, cuando nos tocó definir en casa, no se resbalaron. Hoy se resbalaron, pero no solamente los nuestros, se resbalaron los de ellos”.

“Es fútbol. Los penales, es fútbol”, comentó el Chino, quien reconoció la dificultad de superar las tres fases previas de la Copa Libertadores, por lo que se planteó realizar una buena temporada en la liga venezolana para ser campeón u obtener uno de los dos cupos que clasifican de forma directa a grupos en 2027.

Tolima a la Fase 3

Deportes Tolima vivió este jueves una noche de máxima tensión en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué: vio cómo el Deportivo Táchira le empató la serie en el tiempo añadido al vencerlo por 0-1 y sufrió un gol anulado por el VAR, pero desde el punto penal se impuso por 3-0 y resolvió su clasificación a la tercera fase previa de la Copa Libertadores 2026.

En la siguiente ronda, el equipo colombiano se medirá con el O'Higgins chileno.

El partido fue cerrado desde el inicio, con pocas ocasiones claras y mucha fricción en la mitad del campo. Tolima administraba el triunfo por la mínima diferencia conseguido en el encuentro de ida en Venezuela y parecía tener controlado el trámite, aunque sin profundidad suficiente para liquidar la eliminatoria.

La patinada de Rodrigo Pollero

En el segundo tiempo el equipo colombiano ganó presencia ofensiva con los ingresos de Luis Sandoval, Jersson González y Sebastián Guzmán. Al minuto 81 llegó el desahogo: González marcó dentro del área, pero el VAR intervino por una mano previa de Guzmán y el gol fue anulado. El 0-0 se mantuvo y la tensión aumentó.

Cuando el empate parecía sellar la clasificación local, llegó el giro dramático. En el segundo minuto añadido, una mano de Jader Valencia dentro del área fue sancionada como penal. Luis González ejecutó y marcó el 0-1 para el conjunto venezolano, lo que dejó la serie igualada 1-1 y provocó la definición desde el punto penal.

En el punto blanco el pulso fue nervioso y errático. Edwar López y Luis Sandoval convirtieron para Tolima, mientras que Brayan Rovira falló su disparo. Por el bando venezolano, José Balza vio su cobro atajado, Luis González desvió el suyo y Rodrigo Pollero lo envió por encima del travesaño.

Sebastián Guzmán asumió el último lanzamiento y lo convirtió con un remate potente a la escuadra derecha para sellar el 3-0 en la tanda y desatar la celebración en la ciudad colombiana de Ibagué.