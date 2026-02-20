El divertido cruce entre el Chino Recoba y Faustino Asprilla cuando le recordaron el empate entre Uruguay y Argentina por las Eliminatorias al Mundial 2002: "Entonces, fue culpa de ustedes"

Los exjugadores Álvaro “Chino” Recoba y el colombiano Faustino “Tino” Asprilla recordaron la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2002, cuando Uruguay y Argentina empataron 1-1 en el Estadio Centenario y los cafeteros le ganaron 4-0 a Paraguay de visitante en Asunción.

Esos resultados generaron polémicas en su momento, con versiones de que hubo un pacto entre los rioplatenses para firmar el empate, y también por la abultada goleada de Colombia en el duro feudo paraguayo.

Tras finalizar los partidos, ambas selecciones igualaron con 27 puntos, pero la celeste, por mejor saldo de goles, por un tanto, avanzó al repechaje ante Australia , a la que le ganó para clasificar al torneo de Corea y Japón.

En las últimas horas circuló un video en el Recoba, hoy DT de Deportivo Táchira de Venezuela, fue entrevistado por ESPN Colombia y tuvo un diálogo con Asprilla sobre aquel momento.

“Usted le parece normal que, y la verdad lo digo con todo respeto, ¿no? Que Colombia le hiciera cinco goles a Paraguay, en serio”, comentó el Chino.

“Cuatro”, le aclararon desde el estudio, desde donde le dieron pie a Asprilla, que jugó aquel partido, para que cuenta su versión

“Yo se la compro”, dijo, sobre lo que dijo Recoba del abultado resultado en Asunción.

“A ver, ¿usted todavía duda de eso?”, le preguntó a Recoba.

“No, no, Tino. Yo lo que digo es que muy pocas selecciones hacen cuatro goles en Paraguay”, le respondió.

stuani-jpg..webp Diego Alonso levantando al Chino Recoba en andas luego de que Uruguay clasificara al Mundial de Corea y Japón 2002

Luego, el exdelantero colombiano contó lo que pasó en Asunción. “Y nosotros tampoco pensábamos hacer cuatro goles”, dijo.

“Nosotros nada más necesitábamos ganar 1-0 y que Argentina nos hiciera el favor. El problema es que ese día, con lo que no contaban, es que fue mi partido de despedida, fue mi último partido con selección y me jugué un partido extraordinario como de despedida. Y las cosas se dieron y empezamos a ganar. Es más, al final, porque nosotros cuando entramos a la cancha pensamos en ganar y no pensamos en goles, en el momento que nosotros hacemos el cuarto gol, empiezan a gritar, falta uno”.

“Claro, ahí fue que nos faltó un gol. Con un gol más clasificamos, pero ya era imposible”, señaló.

A lo que Recoba, remató: “Entonces, Tino, fue culpa de ustedes que no hicieron un gol, ¿no?”, desatando las risas.