Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / URUGUAYOS

El divertido cruce entre el Chino Recoba y Faustino Asprilla cuando le recordaron el empate entre Uruguay y Argentina por las Eliminatorias al Mundial 2002: "Entonces, fue culpa de ustedes"

Álvaro “Chino” Recoba y Faustino “Tino” Asprilla recordaron la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2002; mirá el video

20 de febrero 2026 - 8:10hs

El Chino Recoba y Tino Asprilla recordaron las Eliminatorias 2002

ESPN

Esos resultados generaron polémicas en su momento, con versiones de que hubo un pacto entre los rioplatenses para firmar el empate, y también por la abultada goleada de Colombia en el duro feudo paraguayo.

El Chino Recoba y Tino Asprilla recordaron las Eliminatorias 2002
El Chino Recoba y Tino Asprilla recordaron las Eliminatorias 2002

El Chino Recoba y Tino Asprilla recordaron las Eliminatorias 2002

Tras finalizar los partidos, ambas selecciones igualaron con 27 puntos, pero la celeste, por mejor saldo de goles, por un tanto, avanzó al repechaje ante Australia, a la que le ganó para clasificar al torneo de Corea y Japón.

La charla de Recoba y Asprilla

En las últimas horas circuló un video en el Recoba, hoy DT de Deportivo Táchira de Venezuela, fue entrevistado por ESPN Colombia y tuvo un diálogo con Asprilla sobre aquel momento.

Álvaro Recoba como técnico de Deportivo Táchira de Venezuela
VENEZUELA

El Chino Recoba sumó a su cuarto jugador uruguayo a Deportivo Táchira, un "9" que se inició de Peñarol, para "enamorar con goles"

Álvaro Recoba en conferencia de prensa
COPA LIBERTADORES

"Una cosa es meter la bañadera": la respetuosa corrección del Chino Recoba a un periodista que le dijo que Táchira había jugado "atrás" en la altura de La Paz; mirá el video

“Usted le parece normal que, y la verdad lo digo con todo respeto, ¿no? Que Colombia le hiciera cinco goles a Paraguay, en serio”, comentó el Chino.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c3gg0q2qzl7o
A Recoba le tocó vivir una de las peores épocas de Uruguay en el torneo favorito de la Celeste.
A Recoba le tocó vivir una de las peores épocas de Uruguay en el torneo favorito de la Celeste.

“Cuatro”, le aclararon desde el estudio, desde donde le dieron pie a Asprilla, que jugó aquel partido, para que cuenta su versión

“Yo se la compro”, dijo, sobre lo que dijo Recoba del abultado resultado en Asunción.

“A ver, ¿usted todavía duda de eso?”, le preguntó a Recoba.

“No, no, Tino. Yo lo que digo es que muy pocas selecciones hacen cuatro goles en Paraguay”, le respondió.

stuani-jpg..webp
Diego Alonso levantando al Chino Recoba en andas luego de que Uruguay clasificara al Mundial de Corea y Japón 2002
Diego Alonso levantando al Chino Recoba en andas luego de que Uruguay clasificara al Mundial de Corea y Japón 2002

Luego, el exdelantero colombiano contó lo que pasó en Asunción. “Y nosotros tampoco pensábamos hacer cuatro goles”, dijo.

“Nosotros nada más necesitábamos ganar 1-0 y que Argentina nos hiciera el favor. El problema es que ese día, con lo que no contaban, es que fue mi partido de despedida, fue mi último partido con selección y me jugué un partido extraordinario como de despedida. Y las cosas se dieron y empezamos a ganar. Es más, al final, porque nosotros cuando entramos a la cancha pensamos en ganar y no pensamos en goles, en el momento que nosotros hacemos el cuarto gol, empiezan a gritar, falta uno”.

“Claro, ahí fue que nos faltó un gol. Con un gol más clasificamos, pero ya era imposible”, señaló.

A lo que Recoba, remató: “Entonces, Tino, fue culpa de ustedes que no hicieron un gol, ¿no?”, desatando las risas.

Temas:

Chino Recoba Faustino Asprilla Uruguay Estadio Centenario Argentina

Seguí leyendo

Las más leídas

Pablo Lago
COPA LIBERTADORES

Juventud 0-0 Guaraní por segunda ronda de Copa Libertadores: en un partido con un tiempo para cada lado, al pedrense le quedó la serie abierta para la revancha

¿Quién tiene razón, AUF o Tenfield? Los argumentos detrás de la batalla en Defensa de la Competencia por los derechos de televisión del fútbol uruguayo
DERECHOS DE TV

¿Quién tiene razón, AUF o Tenfield? Los argumentos detrás de la batalla en Defensa de la Competencia por los derechos de televisión del fútbol uruguayo

 Christian Oliva
BRASIL

FIFA sancionó a Santos y le impide contratar nuevos jugadores por lo que no puede inscribir a Christian Oliva

Hinchada de Malvín
LIGA URUGUAYA

Liga Uruguaya de Básquetbol: se definieron los seis clasificados a la Liguilla, mirá resultados y posiciones

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos