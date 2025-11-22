Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / VENEZUELA

El Chino Recoba fue presentado como nuevo técnico de Deportivo Táchira de Venezuela, luciendo la camiseta aurinegra, y con un estadio a pleno; mirá el video

El exentrenador de Nacional vibró con la hinchada de su nuevo club tras su llegada a suelo venezolano

22 de noviembre 2025 - 13:52hs

El Chino Recoba fue presentado este viernes a su llegada a Venezuela en el que será su nuevo club, Deportivo Táchira, uno de los más importantes del fútbol de ese país, luego de haber dirigido durante ocho meses a Nacional.

La presentación del Chino Recoba con la aurinegra de Deportivo Táchira

Con una conferencia de prensa y un contacto con la afición en Pueblo Nuevo, Deportivo Táchira presentó este viernes al Chino Recoba como nuevo técnico.

"Estuve hablando una hora con el gerente deportivo, después con el presidente y fue algo que salió rápido y muy lindo", comenzó diciendo el nuevo técnico.

Y agregó: "Lo primero que dije fue 'qué bueno que me dieron esta posibilidad'. La experiencia que tengo la voy a aportar y lo que no sepa lo voy a aprender”.

"Estamos trabajando en las altas. No vamos a traer un Riquelme de Boca, pero estamos buscando buenos jugadores", expresó.

El cuerpo técnico del Chino Recoba estará formado por Amaranto Abascal y Ramiro Roascio como asistentes técnicos, y Juan Alzamendi como preparador físico, teniendo previsto iniciar la pretemporada en diciembre.

Tras su presentación, fue llevado al Estadio Pueblo Nuevo de Deportivo Táchira y allí lo esperaba un estadio colmado de hinchas, fue recibido como ídolo con grandes fuegos artificiales y los colores del club al que dirigirá.

Chino Recoba Álvaro Recoba Venezuela Deportivo Táchira

