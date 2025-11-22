Peñarol vs Nacional: día, hora, cancha y equipo arbitral para la primera final de la Liga AUF Uruguaya

Peñarol y Nacional comienza a definir la Liga AUF Uruguaya en una serie clásica que promete paridad, emociones y mucha incertidumbre en cuanto a su definición.
¿Cuándo juegan Peñarol vs Nacional?
La primera final se jugará este domingo 23 de noviembre.
¿A qué hora juegan Peñarol vs Nacional?
El partido comenzará a la hora 16.30.
¿Dónde juegan Peñarol vs Nacional?
De acuerdo al sorteo que se llevó a cabo el pasado lunes, el primer partido se jugará en el Estadio Campeón del Siglo.
Equipo arbitral para Peñarol vs Nacional
Javier Burgos será el juez central del clásico acompañado por Nicolás Tarán y Pablo Llarena en cancha. Leandro Lasso será el cuarto árbitro mientras que en el VAR se desempeñarán Jonhatan Fuentes, Santiago Motta y Richard Trinidad.
Las entradas para este partido se agotaron el jueves por la tarde cuando se abrió la venta al público en general.
El clásico se verá en VTV en cable y Disney+ en streaming.
La revancha se jugará el domingo 30 de noviembre en el Gran Parque Central.