El día especial que vivió Matías Arezo en Los Aromos con sus compañeros de Peñarol previo al clásico ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Peñarol vs Nacional juegan este domingo a la hora 16.30 en el Campeón del Siglo la primera final de la Liga AUF Uruguaya

21 de noviembre 2025 - 15:50hs
FOTO: Dante Fernández/Foco.Uy

Peñarol entrenó en la mañana de este viernes en Los Aromos con la mente puesta en su eterno rival, Nacional, al que enfrentará este domingo por la primera de las dos finales de la Liga AUF Uruguaya, en un día que ha sido muy especial para Matías Arezo, quien celebra sus 23 años.

El cumpleaños de Arezo

Matías Arezo fue recibido por sus compañeros de una forma diferente este viernes.

Según pudo saber Referí, el futbolista fue sorprendido por ellos, debido a que cumple 23 años.

Fue saludado a su vez por todos los funcionarios de Los Aromos y tuvo un momento especial cuando le cantaron el "Feliz cumpleaños".

Arezo será titular este domingo en el clásico ante Nacional, jugando en ofensiva con Maximiliano Silvera.

Peñarol Nacional Liga AUF Uruguaya Matías Arezo

