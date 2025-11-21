El día especial que vivió Matías Arezo en Los Aromos con sus compañeros de Peñarol previo al clásico ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Matías Arezo abrió el marcador para Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura

Peñarol entrenó en la mañana de este viernes en Los Aromos con la mente puesta en su eterno rival, Nacional , al que enfrentará este domingo por la primera de las dos finales de la Liga AUF Uruguaya, en un día que ha sido muy especial para Matías Arezo, quien celebra sus 23 años.

Luego del entrenamiento, tanto el técnico Diego Aguirre como el capitán, Maximiliano Olivera, brindaron una conferencia de prensa para hablar sobre cómo piensan que se dará el encuentro.

A su vez, como informó Referí, la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), decidió que no podrán ingresar mascotas este domingo en el primero de los clásicos.

El cumpleaños de Arezo

Matías Arezo fue recibido por sus compañeros de una forma diferente este viernes.

Según pudo saber Referí, el futbolista fue sorprendido por ellos, debido a que cumple 23 años.

Fue saludado a su vez por todos los funcionarios de Los Aromos y tuvo un momento especial cuando le cantaron el "Feliz cumpleaños".

Arezo será titular este domingo en el clásico ante Nacional, jugando en ofensiva con Maximiliano Silvera.