Peñarol entrenó en la mañana de este viernes en Los Aromos con la mente puesta en su eterno rival, Nacional, al que enfrentará este domingo por la primera de las dos finales de la Liga AUF Uruguaya, en un día que ha sido muy especial para Matías Arezo, quien celebra sus 23 años.
El día especial que vivió Matías Arezo en Los Aromos con sus compañeros de Peñarol previo al clásico ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
Peñarol vs Nacional juegan este domingo a la hora 16.30 en el Campeón del Siglo la primera final de la Liga AUF Uruguaya