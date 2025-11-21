Dólar
/ Nacional / PARQUE RODÓ

Intendencia de Montevideo volvió a habilitar el Gusano Manzana del Parque Rodó tras muerte de un niño de 2 años

El niño de dos años estuvo internado en un CTI y luego de ser dado de alta, murió por una infección respiratoria en su casa

21 de noviembre 2025 - 16:45hs
20250722 Gusano / Gusanito Manzana del Parque Rodó Infantil después de su cierre por el accidente de un niño de dos años
Foto: Mateo Piaggio

La Intendencia de Montevideo volvió a habilitar a la atracción Gusano Manzana del Parque Rodó, que había estado clausurada luego de que un niño de dos años cayera del juego y sufriera una fractura de cráneo a mediados de julio.

El niño estuvo dos semanas internado en el CTI del Servicio Médico Integral (SMI) y dos semanas después de su alta murió por una infección respiratoria en su casa de Colinas de Solymar, Canelones.

Según informó Telenoche de Canal 4 y confirmó El Observador con fuentes de la intendencia, el clásico juego del parque infantil ya se encuentra habilitado.

Esto debido a que la Justicia dictaminó que "no había vínculo con el accidente del menor". El niño viajaba en la atracción en la falda de su padre, algo que está prohibido. El hombre, de 67 años, también cayó al vacío y estuvo internado varios días con distintas lesiones.

Desde la comuna recordaron que "el juego tenía las habilitaciones pertinentes y había sido inspeccionado poco tiempo antes del incidente".

El incidente en el Parque Rodó es investigado por la fiscal de Flagrancia Graciela Peraza, mientras que el fallecimiento del menor le corresponde a la fiscal de Ciudad de la Costa Cristina Falcomer.

En octubre la Junta Médica del Instituto Técnico Forense (ITF) entregó un informe a Fiscalía en el que concluyó que el menor murió por una infección respiratoria, conclusión que "descarta" un vínculo entre la muerte del niño y la caída del Gusano Manzana, detallaron fuentes del caso.

Fuentes de la investigación indicaron que el menor ya había sido internado en varias ocasiones por afecciones similares.

Intendencia de Montevideo gusano manzana Parque Rodó Justicia

