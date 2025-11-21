Dólar
SALUD PÚBLICA

"Enchastre" y "manejo politico": exsubsecretario de Salud Pública criticó al gobierno por generar "suspicacia irreal" sobre ASSE

El exsubsecretario del pasado gobierno explicó la razón por la que el convenio lleva su firma y no la del por entonces ministro Daniel Salinas

21 de noviembre 2025 - 17:59hs
El ex subsecretario José Luis Satdjian

El ex subsecretario José Luis Satdjian

Foto: Leonardo Carreño

El exsubsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, acusó al gobierno de Yamandú Orsi de "generar suspicacia irreal" por el convenio de complementación de servicios firmado entre la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la mutualista Círculo Católico en la gestión pasada.

El actual Poder Ejecutivo tiene en la mira estos convenios y ASSE tiene abierta desde agosto una investigación administrativa, mientras que el Ministerio de Salud Pública (MSP) revisa las actuaciones de los exjerarcas en 2022, cuando la cartera firmó informes para estos convenios.

Satdjian firmó el informe favorable del MSP para que ASSE concretara el convenio con el Círculo Católico. Lo hizo en calidad de subsecretario y no como ministro en sustitución de Daniel Salinas.

Esto, según Satdjian, se debió a que en 2020 el entonces ministro Salinas firmó una resolución en la que se excusó de participar en los trámites que tuvieran que ver con el Círculo Católico.

"Hace poquito tiempo el doctor Salinas trabajaba en el Círculo Católico y para evitar cualquier tipo de suspicacias o manejo improcedente, como el que vivimos ahora, el doctor firma una resolución en que todos los trámites que tenga que ver con el Círculo Católico los delega al subsecretario, o sea en mí, por eso está mi firma", explicó Satdjian en diálogo con Radio Montecarlo.

"No solo está mi firma en la aprobación del convenio, está en las multas, en la habilitación de los tomógrafos, en todos los trámites en estos cinco años", agregó el exsubsecretario en referencia al período de gobierno de Luis Lacalle Pou.

Según Satdjian, que solo trascienda la firma del convenio "es contar parte de la verdad o ocultar verdaderamente cómo es el trámite administrativo". En ese sentido, calificó los hechos de "manejo político", "enchastre" y de un motivo para "generar suspicacia irreal".

"Da mucha pena, es improcedente y es el manejo que las autoridades del MSP están haciendo del tema", dijo Satdjian sobre el asunto. Además resaltó que "esos trámites todos pasaron por evaluaciones técnicas" con "informes favorables de las áreas técnicas del MSP".

salud pública ASSE Círculo Católico Luis Lacalle Pou Yamandú Orsi

