Lo que dejó el temporal en Uruguay: caída de granizo, voladura de techos y cortes de electricidad

Desde la noche del jueves, y durante la madrugada y mañana de este viernes, un temporal azotó Uruguay con lluvias y tormentas . El mal tiempo provocó la caída de granizo, árboles, voladura de techos y afectaciones en el suministro eléctrico .

La situación climática llevó al Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) a emitir desde la noche y hasta hace pocas horas una advertencia meteorológica que llegó a ser naranja por las "tormentas fuertes" y las "lluvias puntualmente abundantes" .

La altera se mantuvo desde la noche del jueves hasta la mañana de hoy, cuando Meteorología cesó la advertencia ante las "mejoras temporarias" detectadas .

Pese a esto, Inumet sugirió estar "atentos" a próximas emisiones de alertas meteorológicas que podrían darse en las próximas horas .

La situación provocó afectaciones en varios departamentos del país, entre ellos Durazno, donde los vientos volaron carteles y techos y provocaron la caída de árboles.

Otro departamento afectado por el mal tiempo fue Flores, donde se registró una caída importante de granizo.

El fuerte clima dejó a varios clientes de UTE afectados en el departamento, alrededor de 851 personas, de 13 mil que viven allí.

Otros departamentos donde se sintió el temporal fueron Paysandú, con fuertes vientos, o Florida, con lluvias y vientos fuertes.

En Canelones, el clima de las últimas horas dejó a 6.564 calientes afectados, siendo el departamento con más personas sin luz.

El pronóstico de Inumet para este viernes

Para esta jornada, Inumet pronosticó un día con precipitaciones y tormentas en todo Uruguay y con vientos de hasta 60 kilómetros por hora en algunas partes.

En la capital del país, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas. También habrá neblinas.

Para la tarde noche estará cubierto a nuboso, con períodos de algo nuboso y precipitaciones aisladas. Las rachas de viento alcanzarán hasta 50 kilómetros por hora durante toda la jornada.

En el este del Uruguay, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas. Además estará ventoso. Las rachas de viento alcanzarán hasta 60 kilómetros por hora.

Para la tarde noche se espera un cielo cubierto a nuboso con precipitaciones aisladas y neblinas. El máximo de vientos descenderá hasta los 50 kilómetros por hora.

Sobre el suroeste, la mañana estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. Además habrán neblinas. Las rachas de viento alcanzarán hasta 50 kilómetros por hora.

Más tarde el cielo estará cubierto a nuboso con períodos a algo nuboso, precipitaciones aisladas. El máximo de vientos descenderá hasta los 40 kilómetros por hora.

En el centrosur, durante la mañana, el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones, tormentas y ventoso. Las rachas de viento alcanzarán hasta 60 kilómetros por hora.

Más tarde, el cielo estará cubierto a nuboso, con períodos de algo nuboso, precipitaciones aisladas.

Finalmente, sobre el norte, la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. Además, habrá neblinas.

En la tarde noche estará cubierto a nuboso con precipitaciones aisladas. Las rachas de viento alcanzarán hasta 50 kilómetros por hora durante toda la jornada.