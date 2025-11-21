Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  13°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / TEMPORAL

Lo que dejó el temporal en Uruguay: caída de granizo, voladura de techos y cortes de electricidad

La situación climática llevó al Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) a emitir desde la noche y hasta hace pocas horas una advertencia meteorológica

21 de noviembre 2025 - 10:06hs
Temporal

Temporal

Redes sociales

Desde la noche del jueves, y durante la madrugada y mañana de este viernes, un temporal azotó Uruguay con lluvias y tormentas. El mal tiempo provocó la caída de granizo, árboles, voladura de techos y afectaciones en el suministro eléctrico.

La situación climática llevó al Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) a emitir desde la noche y hasta hace pocas horas una advertencia meteorológica que llegó a ser naranja por las "tormentas fuertes" y las "lluvias puntualmente abundantes".

La altera se mantuvo desde la noche del jueves hasta la mañana de hoy, cuando Meteorología cesó la advertencia ante las "mejoras temporarias" detectadas.

Más noticias
Meteorólogo avisó por nuevas lluvias para esta semana
PRONÓSTICO

Esta semana vuelven las lluvias: meteorólogo avisó por un nuevo frente frío que traerá precipitaciones "en todos lados"

Se espera para este verano varias olas de calor y la llegada de La Niña
VERANO 2026

"Más de una ola de calor", La Niña y mala situación para el agro: meteorólogo adelantó cómo será el verano 2026

Pese a esto, Inumet sugirió estar "atentos" a próximas emisiones de alertas meteorológicas que podrían darse en las próximas horas.

La situación provocó afectaciones en varios departamentos del país, entre ellos Durazno, donde los vientos volaron carteles y techos y provocaron la caída de árboles.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por METUY (@metuyoficial)

Embed

Otro departamento afectado por el mal tiempo fue Flores, donde se registró una caída importante de granizo.

El fuerte clima dejó a varios clientes de UTE afectados en el departamento, alrededor de 851 personas, de 13 mil que viven allí.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MatiMederosURU/status/1991690282036019445?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed

Otros departamentos donde se sintió el temporal fueron Paysandú, con fuertes vientos, o Florida, con lluvias y vientos fuertes.

En Canelones, el clima de las últimas horas dejó a 6.564 calientes afectados, siendo el departamento con más personas sin luz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AficionadoMeteo/status/1991702652036755920?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AficionadoMeteo/status/1991692181191684433?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por METUY (@metuyoficial)

El pronóstico de Inumet para este viernes

Para esta jornada, Inumet pronosticó un día con precipitaciones y tormentas en todo Uruguay y con vientos de hasta 60 kilómetros por hora en algunas partes.

En la capital del país, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas. También habrá neblinas.

Para la tarde noche estará cubierto a nuboso, con períodos de algo nuboso y precipitaciones aisladas. Las rachas de viento alcanzarán hasta 50 kilómetros por hora durante toda la jornada.

En el este del Uruguay, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas. Además estará ventoso. Las rachas de viento alcanzarán hasta 60 kilómetros por hora.

Para la tarde noche se espera un cielo cubierto a nuboso con precipitaciones aisladas y neblinas. El máximo de vientos descenderá hasta los 50 kilómetros por hora.

Sobre el suroeste, la mañana estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. Además habrán neblinas. Las rachas de viento alcanzarán hasta 50 kilómetros por hora.

Más tarde el cielo estará cubierto a nuboso con períodos a algo nuboso, precipitaciones aisladas. El máximo de vientos descenderá hasta los 40 kilómetros por hora.

En el centrosur, durante la mañana, el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones, tormentas y ventoso. Las rachas de viento alcanzarán hasta 60 kilómetros por hora.

Más tarde, el cielo estará cubierto a nuboso, con períodos de algo nuboso, precipitaciones aisladas.

Finalmente, sobre el norte, la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. Además, habrá neblinas.

En la tarde noche estará cubierto a nuboso con precipitaciones aisladas. Las rachas de viento alcanzarán hasta 50 kilómetros por hora durante toda la jornada.

Temas:

temporal granizo Voladura de techos Inumet

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa
EN EL MUSEO DEL FÚTBOL

Marcelo Bielsa no renuncia a la selección de Uruguay, se siente con "fuerza" para seguir y confesó que fue cuestionado por los jugadores por su "comportamiento"

José Luis Satdjian, imagen de archivo
PODER EJECUTIVO

"Incorrecta" o "carente de la debida fundamentación": MSP investiga la firma de Satdjian para autorizar el convenio entre ASSE y Círculo Católico

Preocupación por la salud de Agustín Casanova de Márama: Fue de los dolores más fuertes que tuve en la vida
ESPECTÁCULOS

Preocupación por la salud de Agustín Casanova de Márama: "Fue de los dolores más fuertes que tuve en la vida"

El chef uruguayo Tomás Bartesaghi

El chef Tomás Bartesaghi obtuvo la concesión gastronómica de un lujoso hotel de Punta del Este: su cautela a la hora de fijar los precios y la alta exigencia de los clientes

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos